PointsColor (método Get)

Devuelve el color de rellenado de los puntos.

uint  PointsColor ()

Valor devuelto

Color de rellenado de los puntos que definen esta curva.

PointsColor (método Set)

Establece el color de rellenado de los puntos.

void  PointsColor(
   const uint  clr      //color de rellenado de los puntos
   )

Parámetros

clr

[in]  Color de rellenado de los puntos que definen esta curva.