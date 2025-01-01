PointsColor (método Get)

Devuelve el color de rellenado de los puntos.

uint PointsColor ()

Valor devuelto

Color de rellenado de los puntos que definen esta curva.

PointsColor (método Set)

Establece el color de rellenado de los puntos.

void PointsColor(

const uint clr

)

Parámetros

clr

[in] Color de rellenado de los puntos que definen esta curva.