PointsColor (método Get)
Devuelve el color de rellenado de los puntos.
|
uint PointsColor ()
Valor devuelto
Color de rellenado de los puntos que definen esta curva.
PointsColor (método Set)
Establece el color de rellenado de los puntos.
|
void PointsColor(
Parámetros
clr
[in] Color de rellenado de los puntos que definen esta curva.