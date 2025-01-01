DocumentaciónSecciones
LinesEndStyle (Método Set)

Retorna la bandera que indica el estilo de dibujado de los extremos de las líneas al dibujar la curva con líneas.

ENUM_LINE_END  LinesEndStyle()

Valor devuelto

Valor de la bandera que indica el estilo de dibujado de los extremos de las líneas al dibujar la curva con líneas.

LinesEndStyle (Método Get)

Establece la bandera que indica el estilo de dibujado de los extremos de las líneas al dibujar la curva con líneas.

void  LinesEndStyle(
   ENUM_LINE_END  end_style      // valor de la bandera
   )

Parámetros

end_style

[in]  Valor de la bandera que indica el estilo de los extremos de la línea al dibujar la curva con líneas.