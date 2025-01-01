- Type
LinesEndStyle (Método Set)
Retorna la bandera que indica el estilo de dibujado de los extremos de las líneas al dibujar la curva con líneas.
ENUM_LINE_END LinesEndStyle()
Valor devuelto
Valor de la bandera que indica el estilo de dibujado de los extremos de las líneas al dibujar la curva con líneas.
LinesEndStyle (Método Get)
Establece la bandera que indica el estilo de dibujado de los extremos de las líneas al dibujar la curva con líneas.
void LinesEndStyle(
Parámetros
end_style
[in] Valor de la bandera que indica el estilo de los extremos de la línea al dibujar la curva con líneas.