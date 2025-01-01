- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesSmoothStep (método Get)
Devuelve la longitud de las líneas aproximativas para el suavizado al dibujar con líneas.
|
double LinesSmoothStep()
Valor devuelto
Longitud de las líneas aproximativas en píxeles.
LinesSmoothStep (método Set)
Establece la longitud de las líneas aproximativas para el suavizado al dibujar con líneas.
|
void LinesSmoothStep(
Parámetros
step
[in] Longitud de las líneas aproximativas