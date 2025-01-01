DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCCurveLinesSmoothStep 

LinesSmoothStep (método Get)

Devuelve la longitud de las líneas aproximativas para el suavizado al dibujar con líneas.

double  LinesSmoothStep()

Valor devuelto

Longitud de las líneas aproximativas en píxeles.  

LinesSmoothStep (método Set)

Establece la longitud de las líneas aproximativas para el suavizado al dibujar con líneas.

void  LinesSmoothStep(
   const double  step      // longitud de las líneas
   )

Parámetros

step

[in]  Longitud de las líneas aproximativas