La classe CCurve funziona con le proprietà delle curve generate sul grafico.

Descrizione

La classe CCurve imposta, installa e riceve le coordinate e le diverse proprietà delle curve quando si lavora con la classe CGraphic.

Ci sono tre modi di tracciamento curve: punti, righe e istogramma. Separati parametri vengono implementati per ogni modalità di compilazione nella classe.

Dichiarazione

   class CCurve : public CObject

Title

   #include <Graphics\Curve.mqh>

Gerarchia ereditaria

  CObject

      CCurve

Metodi della Classe

Metodo

Descrizione

Tipo

Ottiene il tipo di curva

Name

Ottieni il nome della curva

Color

Ottieni il colore della curva

XMax

Ottiene il valore massimo della funzione X

XMin

Ottiene il valore minimo della funzione X

YMax

Ottiene il valore massimo della funzione Y

YMin

Ottiene il valore minimo della funzione Y

Size

Ottiene il numero di punti che definiscono una curva

PointsSize

Ottiene/imposta la grandezza lineare dei punti che definiscono una curva

PointsFill

Ottiene/imposta la flag per il riempimento di punti che definiscono una curva

PointsColor

Ottiene/imposta il colore di riempimento del punto

GetX

Ottiene i valori X di tutti i punti della curva nell'array

GetY

Ottiene i valori Y di tutti i punti della curva nell'array

LinesStyle

Ottiene/imposta uno stile di linea durante la tracciatura di una curva utilizzando le righe

LinesIsSmooth

Ottiene/imposta la flag di smussatura quando viene eseguito il disegno utilizzando le righe

LinesSmoothTension

Ottiene/imposta il parametro di smussatura della curva quando si disegna utilizzando le righe

LinesSmoothStep

Ottiene/imposta la lunghezza delle linee approssimative per la smussatura quando si tracciano le linee

LinesWidth

Ottiene/imposta una larghezza di una linea quando si tracciano curve utilizzando linee

HistogramWidth

Ottiene/imposta la larghezza delle colonne durante la tracciatura utilizzando un istogramma

CustomPlotCBData

Ottiene/imposta il puntatore sull'oggetto da utilizzare nella modalità di disegno curva personalizzata.

CustomPlotFunction

Ottiene/imposta il puntatore alla funzione che implementa la modalità di grafica di curva personalizzata.

PointsType

Ottiene/imposta la flag che punta al tipo di punti utilizzati durante la tracciatura di una curva punteggiata.

StepsDimension

Ottiene/imposta il valore che indica la dimensione utilizzata nel rendering della curva di tipo-step.

TrendLineCoefficients

Ottiene/imposta i rapporti della linea di trend per la scrittura in un array.

TrendLineColor

Ottiene/imposta un colore di una linea di tendenza per una curva.

TrendLineVisible

Ottiene/imposta la flag di visibilità della linea di tendenza.

Update

Aggiorna le coordinate della curva.

Visible

Ottiene/imposta la flag che definisce se una funzione è visibile sul grafico.