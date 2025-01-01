- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
CCurve
La classe CCurve funziona con le proprietà delle curve generate sul grafico.
Descrizione
La classe CCurve imposta, installa e riceve le coordinate e le diverse proprietà delle curve quando si lavora con la classe CGraphic.
Ci sono tre modi di tracciamento curve: punti, righe e istogramma. Separati parametri vengono implementati per ogni modalità di compilazione nella classe.
Dichiarazione
|
class CCurve : public CObject
Title
|
#include <Graphics\Curve.mqh>
|
Gerarchia ereditaria
CCurve
Metodi della Classe
|
Metodo
|
Descrizione
|
Ottiene il tipo di curva
|
Ottieni il nome della curva
|
Ottieni il colore della curva
|
Ottiene il valore massimo della funzione X
|
Ottiene il valore minimo della funzione X
|
Ottiene il valore massimo della funzione Y
|
Ottiene il valore minimo della funzione Y
|
Ottiene il numero di punti che definiscono una curva
|
Ottiene/imposta la grandezza lineare dei punti che definiscono una curva
|
Ottiene/imposta la flag per il riempimento di punti che definiscono una curva
|
Ottiene/imposta il colore di riempimento del punto
|
Ottiene i valori X di tutti i punti della curva nell'array
|
Ottiene i valori Y di tutti i punti della curva nell'array
|
Ottiene/imposta uno stile di linea durante la tracciatura di una curva utilizzando le righe
|
Ottiene/imposta la flag di smussatura quando viene eseguito il disegno utilizzando le righe
|
Ottiene/imposta il parametro di smussatura della curva quando si disegna utilizzando le righe
|
Ottiene/imposta la lunghezza delle linee approssimative per la smussatura quando si tracciano le linee
|
Ottiene/imposta una larghezza di una linea quando si tracciano curve utilizzando linee
|
Ottiene/imposta la larghezza delle colonne durante la tracciatura utilizzando un istogramma
|
Ottiene/imposta il puntatore sull'oggetto da utilizzare nella modalità di disegno curva personalizzata.
|
Ottiene/imposta il puntatore alla funzione che implementa la modalità di grafica di curva personalizzata.
|
Ottiene/imposta la flag che punta al tipo di punti utilizzati durante la tracciatura di una curva punteggiata.
|
Ottiene/imposta il valore che indica la dimensione utilizzata nel rendering della curva di tipo-step.
|
Ottiene/imposta i rapporti della linea di trend per la scrittura in un array.
|
Ottiene/imposta un colore di una linea di tendenza per una curva.
|
Ottiene/imposta la flag di visibilità della linea di tendenza.
|
Aggiorna le coordinate della curva.
|
Ottiene/imposta la flag che definisce se una funzione è visibile sul grafico.