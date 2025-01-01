DokumentationKategorien
Die CCurve Klasse ist eine Klasse für Operationen mit Eigenschaften von Kurven, die auf dem Chart generiert werden.

Beschreibung

Die CCurve Klasse setzt, speichert und erhält Koordinaten und verschiedene Kurven bei Operationen mit der CGraphic Klasse.

Es gibt drei Modi für das Zeichnen von Kurven: Punkte, Linien und Histogramme. Für jeden Modus werden unterschiedliche Parameter in der Klasse umgesetzt.

Deklaration

   class CCurve : public CObject

Überschrift

   #include <Graphics\Curve.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CCurve

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Type

Liefert den Typ der Kurve

Name

Liefert den Namen der Kurve

Color

Liefert die Farbe der Kurve

XMax

Liefert den höchsten Wert der Funktion auf der X-Achse

XMin

Liefert den niedrigsten Wert der Funktion auf der X-Achse

YMax

Liefert den höchsten Wert der Funktion auf der Y-Achse

YMin

Liefert den niedrigsten Wert der Funktion auf der Y-Achse

Size

Liefert die Anzahl der Punkte, die eine Kurve definieren

PointsSize

Größe der Punkte, die eine Kurve definieren, erhalten/setzen

PointsFill

Flag der Füllung der Punkte, die eine Kurve definieren, erhalten/setzen

PointsColor

Füllfarbe der Punkte erhalten/setzen

GetX

Erhält die X-Koordinaten aller Punkte der Kurve ins Array

GetY

Erhält die Y-Koordinaten aller Punkte der Kurve ins Array

LinesStyle

Stil für Linien beim Zeichnen mit Linien erhalten/setzen

LinesIsSmooth

Flag der Glättung beim Zeichnen mit Linien erhalten/setzen

LinesSmoothTension

Glättungsparameter der Kurve beim Zeichnen mit Linien erhalten/setzen

LinesSmoothStep

Länge der Annäherungslinien für Glättung beim Zeichnen mit Linien erhalten/setzen

LinesWidth

Linienstärke beim Zeichnen einer gebrochenen Linie mit Linien erhalten/setzen.

HistogramWidth

Breite der Spalten beim Zeichnen in Form eines Histogramms erhalten/setzen

CustomPlotCBData

Bezeichner auf das Objekt, das beim Zeichnen der Kurve im benutzerdefinierten Modus verwendet wird, setzen/erhalten.

CustomPlotFunction

Bezeichner auf die Funktion, die den benutzerdefinierten Modus beim Zeichnen der Kurve implementiert, setzen/erhalten.

PointsType

Flag erhalten/setzen, das den Punktentyp angibt, die beim Zeichnen der Kurve mit Punkten verwendet werden.

StepsDimension

Wert erhalten/setzen, der die Dimension angibt, die bei einem stufenartigen Zeichnen der Kurve verwendet wird.

TrendLineCoefficients

Koeffizienten der Trendlinie für das Schreiben ins Array erhalten/setzen.

TrendLineColor

Farbe der Trendlinie für die Kurve erhalten/setzen.

TrendLineVisible

Flag erhalten/setzen, das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar sein wird.

Update

Aktualisiert Koordinaten der Kurve.

Visible

Flag erhalten/setzen, das angibt, ob die Funktion auf dem Chart sichtbar sein wird.

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Compare