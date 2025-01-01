CCurve

Die CCurve Klasse ist eine Klasse für Operationen mit Eigenschaften von Kurven, die auf dem Chart generiert werden.

Beschreibung

Die CCurve Klasse setzt, speichert und erhält Koordinaten und verschiedene Kurven bei Operationen mit der CGraphic Klasse.

Es gibt drei Modi für das Zeichnen von Kurven: Punkte, Linien und Histogramme. Für jeden Modus werden unterschiedliche Parameter in der Klasse umgesetzt.

Deklaration

class CCurve : public CObject

Überschrift

#include <Graphics\Curve.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CCurve

Methoden der Klasse

Methode Beschreibung Type Liefert den Typ der Kurve Name Liefert den Namen der Kurve Color Liefert die Farbe der Kurve XMax Liefert den höchsten Wert der Funktion auf der X-Achse XMin Liefert den niedrigsten Wert der Funktion auf der X-Achse YMax Liefert den höchsten Wert der Funktion auf der Y-Achse YMin Liefert den niedrigsten Wert der Funktion auf der Y-Achse Size Liefert die Anzahl der Punkte, die eine Kurve definieren PointsSize Größe der Punkte, die eine Kurve definieren, erhalten/setzen PointsFill Flag der Füllung der Punkte, die eine Kurve definieren, erhalten/setzen PointsColor Füllfarbe der Punkte erhalten/setzen GetX Erhält die X-Koordinaten aller Punkte der Kurve ins Array GetY Erhält die Y-Koordinaten aller Punkte der Kurve ins Array LinesStyle Stil für Linien beim Zeichnen mit Linien erhalten/setzen LinesIsSmooth Flag der Glättung beim Zeichnen mit Linien erhalten/setzen LinesSmoothTension Glättungsparameter der Kurve beim Zeichnen mit Linien erhalten/setzen LinesSmoothStep Länge der Annäherungslinien für Glättung beim Zeichnen mit Linien erhalten/setzen LinesWidth Linienstärke beim Zeichnen einer gebrochenen Linie mit Linien erhalten/setzen. HistogramWidth Breite der Spalten beim Zeichnen in Form eines Histogramms erhalten/setzen CustomPlotCBData Bezeichner auf das Objekt, das beim Zeichnen der Kurve im benutzerdefinierten Modus verwendet wird, setzen/erhalten. CustomPlotFunction Bezeichner auf die Funktion, die den benutzerdefinierten Modus beim Zeichnen der Kurve implementiert, setzen/erhalten. PointsType Flag erhalten/setzen, das den Punktentyp angibt, die beim Zeichnen der Kurve mit Punkten verwendet werden. StepsDimension Wert erhalten/setzen, der die Dimension angibt, die bei einem stufenartigen Zeichnen der Kurve verwendet wird. TrendLineCoefficients Koeffizienten der Trendlinie für das Schreiben ins Array erhalten/setzen. TrendLineColor Farbe der Trendlinie für die Kurve erhalten/setzen. TrendLineVisible Flag erhalten/setzen, das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar sein wird. Update Aktualisiert Koordinaten der Kurve. Visible Flag erhalten/setzen, das angibt, ob die Funktion auf dem Chart sichtbar sein wird.