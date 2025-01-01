- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
CCurve
Die CCurve Klasse ist eine Klasse für Operationen mit Eigenschaften von Kurven, die auf dem Chart generiert werden.
Beschreibung
Die CCurve Klasse setzt, speichert und erhält Koordinaten und verschiedene Kurven bei Operationen mit der CGraphic Klasse.
Es gibt drei Modi für das Zeichnen von Kurven: Punkte, Linien und Histogramme. Für jeden Modus werden unterschiedliche Parameter in der Klasse umgesetzt.
Deklaration
|
class CCurve : public CObject
Überschrift
|
#include <Graphics\Curve.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CCurve
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Beschreibung
|
Liefert den Typ der Kurve
|
Liefert den Namen der Kurve
|
Liefert die Farbe der Kurve
|
Liefert den höchsten Wert der Funktion auf der X-Achse
|
Liefert den niedrigsten Wert der Funktion auf der X-Achse
|
Liefert den höchsten Wert der Funktion auf der Y-Achse
|
Liefert den niedrigsten Wert der Funktion auf der Y-Achse
|
Liefert die Anzahl der Punkte, die eine Kurve definieren
|
Größe der Punkte, die eine Kurve definieren, erhalten/setzen
|
Flag der Füllung der Punkte, die eine Kurve definieren, erhalten/setzen
|
Füllfarbe der Punkte erhalten/setzen
|
Erhält die X-Koordinaten aller Punkte der Kurve ins Array
|
Erhält die Y-Koordinaten aller Punkte der Kurve ins Array
|
Stil für Linien beim Zeichnen mit Linien erhalten/setzen
|
Flag der Glättung beim Zeichnen mit Linien erhalten/setzen
|
Glättungsparameter der Kurve beim Zeichnen mit Linien erhalten/setzen
|
Länge der Annäherungslinien für Glättung beim Zeichnen mit Linien erhalten/setzen
|
Linienstärke beim Zeichnen einer gebrochenen Linie mit Linien erhalten/setzen.
|
Breite der Spalten beim Zeichnen in Form eines Histogramms erhalten/setzen
|
Bezeichner auf das Objekt, das beim Zeichnen der Kurve im benutzerdefinierten Modus verwendet wird, setzen/erhalten.
|
Bezeichner auf die Funktion, die den benutzerdefinierten Modus beim Zeichnen der Kurve implementiert, setzen/erhalten.
|
Flag erhalten/setzen, das den Punktentyp angibt, die beim Zeichnen der Kurve mit Punkten verwendet werden.
|
Wert erhalten/setzen, der die Dimension angibt, die bei einem stufenartigen Zeichnen der Kurve verwendet wird.
|
Koeffizienten der Trendlinie für das Schreiben ins Array erhalten/setzen.
|
Farbe der Trendlinie für die Kurve erhalten/setzen.
|
Flag erhalten/setzen, das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar sein wird.
|
Aktualisiert Koordinaten der Kurve.
|
Flag erhalten/setzen, das angibt, ob die Funktion auf dem Chart sichtbar sein wird.