CCurve

CCurveクラスは、チャート上に生成される曲線のプロパティを使用するためのものです。

説明

CCurveクラスは、CGraphicクラスで作業するときに曲線の座標とさまざまなプロパティを設定、インストール、受信します。

曲線描画モードには、ドット、ライン、ヒストグラムの3つストレージクラスは 3 つあります。クラスの各プロットモードには個別のパラメータが実装されています。

宣言

class CCurve : public CObject

タイトル

#include <Graphics\Curve.mqh>

継承階層 CObject CCurve

クラスメソッド

メソッド 説明 Type 曲線タイプを取得します。 Name 曲線名を取得します。 Color 曲線の色を取得します。 XMax X関数の最大値を取得します。 XMin X関数の最小値を取得します。 YMax Y関数の最大値を取得します。 YMin Y関数の最小値を取得します。 Size 曲線を定義する点の数を取得します。 PointsSize 曲線を定義する点の線形サイズを取得/設定します。 PointsFill 曲線を定義する点を塗りつぶすためのフラグを取得/設定します。 PointsColor 点の塗りつぶしの色を取得/設定します。 GetX 曲線のすべての点のX値を配列に取得します。 GetY 曲線のすべての点のY値を配列に取得します。 LinesStyle 曲線をプロットする線のスタイルを取得/設定します。 LinesIsSmooth 線を使用して描画するときのスムージングフラグを取得/設定します。 LinesSmoothTension 線を使用して描画するときのスムージングパラメータを取得/設定します。 LinesSmoothStep 線でプロットするときにスムージングする近似線の長さを取得/設定します。 LinesWidth 曲線をプロットする線の幅を取得/設定します。 HistogramWidth ヒストグラムを使用してプロットするときの線の幅を取得/設定します。 CustomPlotCBData カスタム曲線プロットモードで使用するオブジェクトへのポインタを取得/設定します。 CustomPlotFunction カスタム曲線プロットモードを実装する関数へのポインタを取得/設定します。 PointsType 点線で曲線を描くときに使用する点の種類を示すフラグを取得/設定します。 StepsDimension ステップ型曲線レンダリングで使用されるディメンションを示す値を取得/設定します。 TrendLineCoefficients トレンドラインを配列に書き込むための比率を取得/設定します。 TrendLineColor 曲線のトレンドラインの色を取得/設定します。 TrendLineVisible トレンドラインの可視性フラグを取得/設定します。 Update 曲線の座標を更新します。 Visible チャート上に関数を表示するかどうかを定義するフラグを取得/設定します。