CCurveクラスは、チャート上に生成される曲線のプロパティを使用するためのものです。

説明

CCurveクラスは、CGraphicクラスで作業するときに曲線の座標とさまざまなプロパティを設定、インストール、受信します。

曲線描画モードには、ドット、ライン、ヒストグラムの3つストレージクラスは 3 つあります。クラスの各プロットモードには個別のパラメータが実装されています。

宣言

  class CCurve : public CObject

タイトル

  #include <Graphics\Curve.mqh>

継承階層

  CObject

      CCurve

クラスメソッド

メソッド

説明

Type

曲線タイプを取得します。

Name

曲線名を取得します。

Color

曲線の色を取得します。

XMax

X関数の最大値を取得します。

XMin

X関数の最小値を取得します。

YMax

Y関数の最大値を取得します。

YMin

Y関数の最小値を取得します。

Size

曲線を定義する点の数を取得します。

PointsSize

曲線を定義する点の線形サイズを取得/設定します。

PointsFill

曲線を定義する点を塗りつぶすためのフラグを取得/設定します。

PointsColor

点の塗りつぶしの色を取得/設定します。

GetX

曲線のすべての点のX値を配列に取得します。

GetY

曲線のすべての点のY値を配列に取得します。

LinesStyle

曲線をプロットする線のスタイルを取得/設定します。

LinesIsSmooth

線を使用して描画するときのスムージングフラグを取得/設定します。

LinesSmoothTension

線を使用して描画するときのスムージングパラメータを取得/設定します。

LinesSmoothStep

線でプロットするときにスムージングする近似線の長さを取得/設定します。

LinesWidth

曲線をプロットする線の幅を取得/設定します。

HistogramWidth

ヒストグラムを使用してプロットするときの線の幅を取得/設定します。

CustomPlotCBData

カスタム曲線プロットモードで使用するオブジェクトへのポインタを取得/設定します。

CustomPlotFunction

カスタム曲線プロットモードを実装する関数へのポインタを取得/設定します。

PointsType

点線で曲線を描くときに使用する点の種類を示すフラグを取得/設定します。

StepsDimension

ステップ型曲線レンダリングで使用されるディメンションを示す値を取得/設定します。

TrendLineCoefficients

トレンドラインを配列に書き込むための比率を取得/設定します。

TrendLineColor

曲線のトレンドラインの色を取得/設定します。

TrendLineVisible

トレンドラインの可視性フラグを取得/設定します。

Update

曲線の座標を更新します。

Visible

チャート上に関数を表示するかどうかを定義するフラグを取得/設定します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Compare