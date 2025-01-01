- Type
CCurve
CCurveクラスは、チャート上に生成される曲線のプロパティを使用するためのものです。
説明
CCurveクラスは、CGraphicクラスで作業するときに曲線の座標とさまざまなプロパティを設定、インストール、受信します。
曲線描画モードには、ドット、ライン、ヒストグラムの3つストレージクラスは 3 つあります。クラスの各プロットモードには個別のパラメータが実装されています。
宣言
|
class CCurve : public CObject
タイトル
|
#include <Graphics\Curve.mqh>
|
継承階層
CCurve
クラスメソッド
|
メソッド
|
説明
|
曲線タイプを取得します。
|
曲線名を取得します。
|
曲線の色を取得します。
|
X関数の最大値を取得します。
|
X関数の最小値を取得します。
|
Y関数の最大値を取得します。
|
Y関数の最小値を取得します。
|
曲線を定義する点の数を取得します。
|
曲線を定義する点の線形サイズを取得/設定します。
|
曲線を定義する点を塗りつぶすためのフラグを取得/設定します。
|
点の塗りつぶしの色を取得/設定します。
|
曲線のすべての点のX値を配列に取得します。
|
曲線のすべての点のY値を配列に取得します。
|
曲線をプロットする線のスタイルを取得/設定します。
|
線を使用して描画するときのスムージングフラグを取得/設定します。
|
線を使用して描画するときのスムージングパラメータを取得/設定します。
|
線でプロットするときにスムージングする近似線の長さを取得/設定します。
|
曲線をプロットする線の幅を取得/設定します。
|
ヒストグラムを使用してプロットするときの線の幅を取得/設定します。
|
カスタム曲線プロットモードで使用するオブジェクトへのポインタを取得/設定します。
|
カスタム曲線プロットモードを実装する関数へのポインタを取得/設定します。
|
点線で曲線を描くときに使用する点の種類を示すフラグを取得/設定します。
|
ステップ型曲線レンダリングで使用されるディメンションを示す値を取得/設定します。
|
トレンドラインを配列に書き込むための比率を取得/設定します。
|
曲線のトレンドラインの色を取得/設定します。
|
トレンドラインの可視性フラグを取得/設定します。
|
曲線の座標を更新します。
|
チャート上に関数を表示するかどうかを定義するフラグを取得/設定します。