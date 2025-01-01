文档部分
MQL5参考标准程序库科学图表CCurve 

CCurve

CCurve类可以处理图表上生成的曲线属性。

描述

当处理CGraphic类时，CCurve类可以设置，安装和接收坐标和曲线的不同属性。

共有三种绘制曲线模式：点式，线型和直方图。在类中每个绘制模式可以实行独立的参数

声明

   class CCurve : public CObject

主题

   #include <Graphics\Curve.mqh>

继承体系

  CObject

      CCurve

类函数

Method

描述

Type

获得曲线类型

Name

获得曲线名称

Color

获得曲线颜色

XMax

获得X函数的最大值

XMin

获得X函数的最小值

YMax

获得Y函数的最大值

YMin

获得Y函数的最小值

Size

获得定义曲线的点数

PointsSize

获得/设置定义曲线的点的线性尺寸

PointsFill

获得/设置定义曲线的填充点的标识

PointsColor

获得/设置点填充颜色

GetX

获得数组的所有曲线点的值

GetY

获得数组的所有曲线点的值

LinesStyle

获得/设置绘制线型曲线的线型样式

LinesIsSmooth

获得/设置使用线型绘制时的平滑标识

LinesSmoothTension

获得/设置使用线型绘制时的曲线平滑参数

LinesSmoothStep

获得/设置使用线型绘制时的平滑近似线的长度

LinesWidth

获得/设置使用线型绘制曲线时的线型宽度

HistogramWidth

获得/设置使用直方图绘制时的列宽

CustomPlotCBData

获得/设置自定义曲线绘制模式中使用的对象指针。

CustomPlotFunction

获得/设置实施自定义曲线绘制模式的函数指针。

PointsType

获得/设置绘制点式曲线时指明所用点式类型的标识。

StepsDimension

获得/设置指明步进式曲线渲染所使用的维度的值。

TrendLineCoefficients

获得/设置写入数组的趋势线比率。

TrendLineColor

获得/设置曲线趋势线的颜色。

TrendLineVisible

获得/设置趋势线可视标识。

Update

更新曲线坐标。

Visible

获得/设置定义函数在图表是否可见的标识。

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Compare