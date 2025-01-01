- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
CCurve
CCurve类可以处理图表上生成的曲线属性。
描述
当处理CGraphic类时，CCurve类可以设置，安装和接收坐标和曲线的不同属性。
共有三种绘制曲线模式：点式，线型和直方图。在类中每个绘制模式可以实行独立的参数。
声明
|
class CCurve : public CObject
主题
|
#include <Graphics\Curve.mqh>
|
继承体系
CCurve
类函数
|
Method
|
描述
|
获得曲线类型
|
获得曲线名称
|
获得曲线颜色
|
获得X函数的最大值
|
获得X函数的最小值
|
获得Y函数的最大值
|
获得Y函数的最小值
|
获得定义曲线的点数
|
获得/设置定义曲线的点的线性尺寸
|
获得/设置定义曲线的填充点的标识
|
获得/设置点填充颜色
|
获得数组的所有曲线点的值
|
获得数组的所有曲线点的值
|
获得/设置绘制线型曲线的线型样式
|
获得/设置使用线型绘制时的平滑标识
|
获得/设置使用线型绘制时的曲线平滑参数
|
获得/设置使用线型绘制时的平滑近似线的长度
|
获得/设置使用线型绘制曲线时的线型宽度
|
获得/设置使用直方图绘制时的列宽
|
获得/设置自定义曲线绘制模式中使用的对象指针。
|
获得/设置实施自定义曲线绘制模式的函数指针。
|
获得/设置绘制点式曲线时指明所用点式类型的标识。
|
获得/设置指明步进式曲线渲染所使用的维度的值。
|
获得/设置写入数组的趋势线比率。
|
获得/设置曲线趋势线的颜色。
|
获得/设置趋势线可视标识。
|
更新曲线坐标。
|
获得/设置定义函数在图表是否可见的标识。