CCurve

CCurve 클래스는 차트에 생성된 곡선의 속성으로 작동합니다.

설명

CCurve 클래스는 CGraphic 클래스로 작업할 때 곡선의 좌표 및 다양항 속성을 설정, 설치 및 수신합니다.

점, 선 및 히스토그램의 세 가지 곡선 표시 모드가 있습니다. 클래스의 각 플로팅 모드에 대해 별도의 매개변수가 구현됩니다.

선언

   class CCurve : public CObject

제목

   #include <Graphics\Curve.mqh>

상속 계층

  CObject

      CCurve

클래스 메서드

메서드

설명

Type

곡선 유형 가져오기

Name

곡선 이름 가져오기

Color

곡선 색상 가져오기

XMax

X 함수의 최대값을 가져오기

XMin

X 함수 최소값을 가져오기

YMax

Y 함수 최대값을 가져오기

YMin

Y 함수 최소값을 가져오기

Size

곡선을 정의하는 점 수 가져오기

PointsSize

곡선을 정의하는 점의 선형 크기 가져오기

PointsFill

곡선을 정의하는 점을 채우기 위한 플래그 가져오기/설정하기

PointsColor

점 채우기 색상 가져오기/설정하기

GetX

모든 곡선 점의 X 값을 배열로 가져오기

GetY

모드 곡선 점의 Y 값을 배열로 가져오기

LinesStyle

선을 사용하여 곡선을 표시할 때 선 스타일 가져오기/설정하기

LinesIsSmooth

선을 사용하여 그릴 때 평활 플래그 가져오기/설정하기

LinesSmoothTension

선을 사용하여 그릴 때 곡선 평활화 매개변수 가져오기/설정하기

LinesSmoothStep

선으로 표시할 때 평활을 위한 근사 선의 길이 가져오기/설정하기

LinesWidth

선을 사용하여 곡선을 표시할 때 선 너비 가져오기/설정하기

HistogramWidth

히스토그램을 사용하여 표시할 때 열 너비 가져오기/설정하기

CustomPlotCBData

사용자 지정 곡선 플로팅 모드에서 사용할 개체에 대한 포인터를 가져오기/설정하기.

CustomPlotFunction

사용자 지정 곡선 플로팅 모드를 구현하는 함수에 대한 포인터를 가져오기/설정하기.

PointsType

점선 곡선을 플로팅할 때 사요되는 점 유형을 가리키는 플래그를 가져오거나 설정.

StepsDimension

단계 유형 곡선 렌더링에 사용되는 치수를 나타내는 값을 가져오기/설정하기.

TrendLineCoefficients

배열에 쓰기 위한 추세선 비율을 가저오기/설정하기.

TrendLineColor

곡선에 대한 추세선 색상을 가져오기/설정하기.

TrendLineVisible

추세선 가시성 플래그를 가져오기/설정하기.

Update

곡선 좌표를 업데이트.

Visible

차트에 함수가 표시되는지 여ㅓ부를 정의하는 플래그를 가져오기/설정하기.

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Compare