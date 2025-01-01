CCurve

CCurve 클래스는 차트에 생성된 곡선의 속성으로 작동합니다.

설명

CCurve 클래스는 CGraphic 클래스로 작업할 때 곡선의 좌표 및 다양항 속성을 설정, 설치 및 수신합니다.

점, 선 및 히스토그램의 세 가지 곡선 표시 모드가 있습니다. 클래스의 각 플로팅 모드에 대해 별도의 매개변수가 구현됩니다.

선언

class CCurve : public CObject

제목

#include <Graphics\Curve.mqh>

상속 계층 CObject CCurve

클래스 메서드

메서드 설명 Type 곡선 유형 가져오기 Name 곡선 이름 가져오기 Color 곡선 색상 가져오기 XMax X 함수의 최대값을 가져오기 XMin X 함수 최소값을 가져오기 YMax Y 함수 최대값을 가져오기 YMin Y 함수 최소값을 가져오기 Size 곡선을 정의하는 점 수 가져오기 PointsSize 곡선을 정의하는 점의 선형 크기 가져오기 PointsFill 곡선을 정의하는 점을 채우기 위한 플래그 가져오기/설정하기 PointsColor 점 채우기 색상 가져오기/설정하기 GetX 모든 곡선 점의 X 값을 배열로 가져오기 GetY 모드 곡선 점의 Y 값을 배열로 가져오기 LinesStyle 선을 사용하여 곡선을 표시할 때 선 스타일 가져오기/설정하기 LinesIsSmooth 선을 사용하여 그릴 때 평활 플래그 가져오기/설정하기 LinesSmoothTension 선을 사용하여 그릴 때 곡선 평활화 매개변수 가져오기/설정하기 LinesSmoothStep 선으로 표시할 때 평활을 위한 근사 선의 길이 가져오기/설정하기 LinesWidth 선을 사용하여 곡선을 표시할 때 선 너비 가져오기/설정하기 HistogramWidth 히스토그램을 사용하여 표시할 때 열 너비 가져오기/설정하기 CustomPlotCBData 사용자 지정 곡선 플로팅 모드에서 사용할 개체에 대한 포인터를 가져오기/설정하기. CustomPlotFunction 사용자 지정 곡선 플로팅 모드를 구현하는 함수에 대한 포인터를 가져오기/설정하기. PointsType 점선 곡선을 플로팅할 때 사요되는 점 유형을 가리키는 플래그를 가져오거나 설정. StepsDimension 단계 유형 곡선 렌더링에 사용되는 치수를 나타내는 값을 가져오기/설정하기. TrendLineCoefficients 배열에 쓰기 위한 추세선 비율을 가저오기/설정하기. TrendLineColor 곡선에 대한 추세선 색상을 가져오기/설정하기. TrendLineVisible 추세선 가시성 플래그를 가져오기/설정하기. Update 곡선 좌표를 업데이트. Visible 차트에 함수가 표시되는지 여ㅓ부를 정의하는 플래그를 가져오기/설정하기.