- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
TrendLineVisible (Método Get)
Retorna la bandera que define la visibilidad de la línea de tendencia.
|
bool TrendLineVisible()
Valor devuelto
Valor de la bandera que indica si la línea de tendencia es visible.
TrendLineVisible (Método Set)
Establece la bandera que define la visibilidad de la línea de tendencia.
|
void TrendLineVisible(
Parámetros
visible
[in] Valor de la bandera que define la visibilidad de la línea de tendencia.
Ejemplo:
Código para construir la línea mostrada más arriba y representar la misma en el gráfico:
|
//+------------------------------------------------------------------+