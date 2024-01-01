DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCCurveTrendLineVisible 

TrendLineVisible (Método Get)

Retorna la bandera que define la visibilidad de la línea de tendencia.

bool  TrendLineVisible()

Valor devuelto

Valor de la bandera que indica si la línea de tendencia es visible.

TrendLineVisible (Método Set)

Establece la bandera que define la visibilidad de la línea de tendencia.

void  TrendLineVisible(
   const bool  visible      // valor de la bandera 
   )

Parámetros

visible

[in]  Valor de la bandera que define la visibilidad de la línea de tendencia.

Ejemplo:

graphics_trend

Código para construir la línea mostrada más arriba y representar la misma en el gráfico:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             TrendLineGraphic.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   double x[]={12.0,11.5,11.0,12.0,10.5,10.0,9.0,8.5,10.0,8.5,10.0,8.0,9.5,10.0,15.0};
   double y[]={130.0,165.0,150.0,150.0,140.0,198.0,220.0,215.0,225.0,190.0,170.0,160.0,150.0,225.0,95.00};
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"TrendLineGraphic",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"TrendLineGraphic");
     }
//--- create curve
   CCurve *curve=graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_POINTS);
//--- sets the curve properties 
   curve.TrendLineVisible(true);
   curve.TrendLineColor(ColorToARGB(clrRed));
//--- plot 
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }