- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
ReadShortArray
Lee del archivo el array de variables de tipo short o ushort.
|
bool ReadShortArray(
Parámetros
array[]
[in] Referencia al array objetivo de tipo short o ushort.
start_item=0
[in] Elemento de inicio por donde se empieza a leer.
items_count=-1
[in] Número de elementos a leer (-1 - leer al final del archivo).
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false si los datos no se pueden leer.