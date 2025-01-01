DocumentaciónSecciones
Escribe en el archivo la variable de tipo char o uchar.

uint  WriteChar(
   char  value      // Valor
   )

Parámetros

value

[in]  Variable a escribir.

Valor devuelto

Número de bytes escritos.