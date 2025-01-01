Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileBinWriteChar OpenWriteCharWriteShortWriteIntegerWriteLongWriteFloatWriteDoubleWriteStringWriteCharArrayWriteShortArrayWriteIntegerArrayWriteLongArrayWriteFloatArrayWriteDoubleArrayWriteObjectReadCharReadShortReadIntegerReadLongReadFloatReadDoubleReadStringReadCharArrayReadShortArrayReadIntegerArrayReadLongArrayReadFloatArrayReadDoubleArrayReadObject WriteChar Escribe en el archivo la variable de tipo char o uchar. uint WriteChar( char value // Valor ) Parámetros value [in] Variable a escribir. Valor devuelto Número de bytes escritos. Open WriteShort