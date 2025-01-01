Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileIsLineEnding HandleFilenameFlagsSetUnicodeSetCommonOpenCloseDeleteIsExistCopyMoveSizeTellSeekFlushIsEndingIsLineEndingFolderCreateFolderDeleteFolderCleanFileFindFirstFileFindNextFileFindClose IsLineEnding Comprueba el final de la línea. Se utiliza en las operaciones de lectura del archivo. bool IsLineEnding() Valor devuelto true si se alcanza el final de la línea tras la operación de lectura del archivo txt o csv (caracteres CR-LF). IsEnding FolderCreate