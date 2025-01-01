DocumentaciónSecciones
Comprueba el final de la línea. Se utiliza en las operaciones de lectura del archivo.

bool  IsLineEnding()

Valor devuelto

true si se alcanza el final de la línea tras la operación de lectura del archivo txt o csv (caracteres CR-LF).