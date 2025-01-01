DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileOpen 

Open

Abre el archivo especificado y en caso de éxito lo asigna a la instancia de la clase.

int  Open(
   const string  file_name,       // Nombre del archivo
   int           flags,           // Banderas
   short         delimiter=9      // Separador
   )

Parámetros

file_name

[in]  Nombre del archivo a abrir.

flags

[in]  Banderas del archivo.

delimiter=9

[in]  Separador del archivo CSV.

Valor devuelto

Manejador del archivo abierto.

Nota

La carpeta de trabajo depende de la bandera FILE_COMMON, definida en el método SetCommon().