- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Open
Abre el archivo especificado y en caso de éxito lo asigna a la instancia de la clase.
|
int Open(
Parámetros
file_name
[in] Nombre del archivo a abrir.
flags
[in] Banderas del archivo.
delimiter=9
[in] Separador del archivo CSV.
Valor devuelto
Manejador del archivo abierto.
Nota
La carpeta de trabajo depende de la bandera FILE_COMMON, definida en el método SetCommon().