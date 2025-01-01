Open

Abre el archivo especificado y en caso de éxito lo asigna a la instancia de la clase.

int Open(

const string file_name,

int flags,

short delimiter=9

)

Parámetros

file_name

[in] Nombre del archivo a abrir.

flags

[in] Banderas del archivo.

delimiter=9

[in] Separador del archivo CSV.

Valor devuelto

Manejador del archivo abierto.

Nota

La carpeta de trabajo depende de la bandera FILE_COMMON, definida en el método SetCommon().