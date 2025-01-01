DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileSeek 

Seek

Establece la posición actual del archivo.

void  Seek(
   long                offset,     // Offset
   ENUM_FILE_POSITION  origin      // Origen
   )

Parámetros

offset

[in]  Offset del archivo en bytes (puede ser negativo).

origin

[in]  Origen del offset.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si no se puede cambiar la posición del archivo.