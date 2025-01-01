- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Seek
Establece la posición actual del archivo.
|
void Seek(
Parámetros
offset
[in] Offset del archivo en bytes (puede ser negativo).
origin
[in] Origen del offset.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false si no se puede cambiar la posición del archivo.