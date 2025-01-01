DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileBinReadString 

ReadString

Lee del archivo la variable de tipo string.

bool  ReadString(
   string&  value      // String objetivo
   )

Parámetros

value

[in]  Variable objetivo de tipo string.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si los datos no se pueden leer.

ReadString

Lee del archivo la variable de tipo string.

bool  ReadString(
   string&  value      
   )

Parámetros

value

[in]  Variable objetivo de tipo string.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si los datos no se pueden leer.