Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileSetUnicode 

SetUnicode

Establece/Libera la bandera FILE_UNICODE.

void  SetUnicode(
   bool  unicode      // Valor nuevo de la bandera
   )

Parámetros

unicode

[in]  Valor nuevo de la bandera FILE_UNICODE.

Nota

El resultado de las operaciones string depende de la bandera FILE_UNICODE. Si es false, se utilizan los códigos ANSI (símbolos de un byte). Si está establecido, se utilizan los códigos UNICODE (símbolos de dos bytes). Si el archivo ya está abierto, la bandera no se puede cambiar.