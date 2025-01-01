DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileBinReadCharArray 

ReadCharArray

Lee del archivo el array de variables de tipo char o uchar.

bool  ReadCharArray(
   char&  array[],            // Array objetivo
   int    start_item=0,       // Elemento de inicio
   int    items_count=-1      // Número de elementos a leer
   )

Parámetros

array[]

[in]  Referencia al array objetivo de tipo char o uchar.

start_item=0

[in]  Elemento de inicio por donde se empieza a leer.

items_count=-1

[in]  Número de elementos a leer (-1 - leer al final del archivo).

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si los datos no se pueden leer.