WriteInteger

Escribe en el archivo la variable de tipo int o uint.

uint  WriteInteger(
   int  value      // Valor
   )

Parámetros

value

[in]  Variable a escribir.

Valor devuelto

Número de bytes escritos.