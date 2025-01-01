Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileBinWriteInteger OpenWriteCharWriteShortWriteIntegerWriteLongWriteFloatWriteDoubleWriteStringWriteCharArrayWriteShortArrayWriteIntegerArrayWriteLongArrayWriteFloatArrayWriteDoubleArrayWriteObjectReadCharReadShortReadIntegerReadLongReadFloatReadDoubleReadStringReadCharArrayReadShortArrayReadIntegerArrayReadLongArrayReadFloatArrayReadDoubleArrayReadObject WriteInteger Escribe en el archivo la variable de tipo int o uint. uint WriteInteger( int value // Valor ) Parámetros value [in] Variable a escribir. Valor devuelto Número de bytes escritos. WriteShort WriteLong