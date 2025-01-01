FolderDelete

Borra la carpeta especificada.

bool FolderDelete(

const string folder_name

)

Parámetros

folder_name

[in] Nombre de la carpeta a borrar. Contiene la ruta relativa de la carpeta definida en la bandera FILE_COMMON.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la carpeta no se puede borrar.

Nota

La carpeta de trabajo depende de la bandera FILE_COMMON, definida en el método SetCommon().