DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileFileFindFirst 

FileFindFirst

Comienza la búsqueda en el archivo de acuerdo al filtro especificado.

int  FileFindFirst(
   const string  filter,        // Filtro de búsqueda
   string&       file_name      // Referencia a la cadena
   )

Parámetros

filter

[in]  Filtro de búsqueda.

file_name

[out]  Referencia a la cadena del primer archivo encontrado.

Valor devuelto

Si se ejecuta correctamente devuelve el manejador, que puede utilizarse para realizar otra búsqueda en el archivo mediante el método FileFindNext; o INVALID_HANDLE, si el filtro especificado no se corresponde con ningún archivo.

Nota

La carpeta de trabajo depende de la bandera FILE_COMMON, definida en el método SetCommon().