- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FileFindFirst
Comienza la búsqueda en el archivo de acuerdo al filtro especificado.
|
int FileFindFirst(
Parámetros
filter
[in] Filtro de búsqueda.
file_name
[out] Referencia a la cadena del primer archivo encontrado.
Valor devuelto
Si se ejecuta correctamente devuelve el manejador, que puede utilizarse para realizar otra búsqueda en el archivo mediante el método FileFindNext; o INVALID_HANDLE, si el filtro especificado no se corresponde con ningún archivo.
Nota
La carpeta de trabajo depende de la bandera FILE_COMMON, definida en el método SetCommon().