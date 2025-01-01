FileFindFirst

Comienza la búsqueda en el archivo de acuerdo al filtro especificado.

int FileFindFirst(

const string filter,

string& file_name

)

Parámetros

filter

[in] Filtro de búsqueda.

file_name

[out] Referencia a la cadena del primer archivo encontrado.

Valor devuelto

Si se ejecuta correctamente devuelve el manejador, que puede utilizarse para realizar otra búsqueda en el archivo mediante el método FileFindNext; o INVALID_HANDLE, si el filtro especificado no se corresponde con ningún archivo.

Nota

La carpeta de trabajo depende de la bandera FILE_COMMON, definida en el método SetCommon().