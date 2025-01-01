DocumentaciónSecciones
Delete

Borra el archivo, asignado a la instancia del archivo.

void  Delete()

Delete

Borra el archivo especificado.

void  Delete(
   const string  file_name      // Nombre del archivo
   )

Parámetros

file_name

[in]  Nombre del archivo a borrar.

Nota

La carpeta de trabajo depende de la bandera FILE_COMMON, definida en el método SetCommon().