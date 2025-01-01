DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileBinWriteString 

WriteString

Escribe en el archivo la variable de tipo string.

uint  WriteString(
   const string  value      // Valor
   )

Parámetros

value

[in]  String a escribir.

Valor devuelto

Número de bytes escritos.

Escribe en el archivo la variable de tipo string.

uint  WriteString(
   const string  value,     // Valor
   int           size       // Tamaño
   )

Parámetros

value

[in]  String a escribir.

size

[in] Número de bytes a escribir.

Valor devuelto

Número de bytes escritos.