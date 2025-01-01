- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FolderCreate
Crea la nueva carpeta.
|
bool FolderCreate(
Parámetros
folder_name
[in] Nombre de la carpeta a crear. Contiene la ruta relativa de la carpeta definida en la bandera FILE_COMMON.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false si no se puede crear la carpeta.
Nota
La carpeta de trabajo depende de la bandera FILE_COMMON, definida en el método SetCommon().