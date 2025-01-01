DocumentaciónSecciones
FolderCreate

Crea la nueva carpeta.

bool  FolderCreate(
   const string  folder_name      // Nombre de la carpeta
   )

Parámetros

folder_name

[in]  Nombre de la carpeta a crear. Contiene la ruta relativa de la carpeta definida en la bandera FILE_COMMON.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si no se puede crear la carpeta.

Nota

La carpeta de trabajo depende de la bandera FILE_COMMON, definida en el método SetCommon().