DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileBinWriteDoubleArray 

WriteDoubleArray

Escribe en el archivo el array de variables de tipo double.

uint  WriteDoubleArray(
   double&  array[],            // Array a escribir
   int      start_item=0,       // Elemento de inicio
   int      items_count=-1      // Número de elementos a escribir
   )

Parámetros

array[]

[in]   Array a escribir.

start_item=0

[in]  Elemento de inicio por donde empezar a escribir.

items_count=-1

[in]  Número de elementos a escribir (-1 - para el array entero).

Valor devuelto

Número de bytes escritos.