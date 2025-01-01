Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileBinWriteDoubleArray
- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
WriteDoubleArray
Escribe en el archivo el array de variables de tipo double.
|
uint WriteDoubleArray(
Parámetros
array[]
[in] Array a escribir.
start_item=0
[in] Elemento de inicio por donde empezar a escribir.
items_count=-1
[in] Número de elementos a escribir (-1 - para el array entero).
Valor devuelto
Número de bytes escritos.