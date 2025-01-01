FileFindNext

Continúa la búsqueda comenzada por la función FileFindFirst().

bool FileFindNext(

int search_handle,

string& file_name

)

Parámetros

search_handle

[in] Manejador de la búsqueda, devuelto por el método FileFindFirst().

file_name

[in] La referencia a la cadena del nombre del archivo encontrado, si se ejecuta correctamente.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente; false si el filtro especificado no se corresponde con ningún archivo.