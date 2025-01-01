- Handle
Continúa la búsqueda comenzada por la función FileFindFirst().
|
bool FileFindNext(
Parámetros
search_handle
[in] Manejador de la búsqueda, devuelto por el método FileFindFirst().
file_name
[in] La referencia a la cadena del nombre del archivo encontrado, si se ejecuta correctamente.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente; false si el filtro especificado no se corresponde con ningún archivo.