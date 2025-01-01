DocumentaciónSecciones
FileFindNext

Continúa la búsqueda comenzada por la función FileFindFirst().

bool  FileFindNext(
   int      search_handle,     // Manejador de la búsqueda
   string&  file_name          // Referencia a la cadena del siguiente archivo encontrado
   )

Parámetros

search_handle

[in]  Manejador de la búsqueda, devuelto por el método FileFindFirst().

file_name

[in]  La referencia a la cadena del nombre del archivo encontrado, si se ejecuta correctamente.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente; false si el filtro especificado no se corresponde con ningún archivo.