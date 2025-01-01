DocumentaciónSecciones
Lee del archivo los datos de la instancia de la clase CObject.

bool  ReadObject(
   CObject*  object      // Referencia al objeto
   )

Parámetros

object

[in]  Referencia a la instancia de la clase CObject para lectura.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si los datos no se pueden leer.