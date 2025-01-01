DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileBinOpen 

Open

Abre el archivo binario especificado y en caso de éxito lo asigna a la instancia de la clase.

int  Open(
   const string  file_name,     // Nombre del archivo
   int           flags          // Banderas
   )

Parámetros

file_name

[in]  Nombre del archivo a abrir.

flags

[in]  Banderas de apertura del archivo (hay un ajuste forzado de la bandera FILE_BIN).

Valor devuelto

Manejador del archivo abierto.