Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileBinReadShort 

ReadShort

Lee del archivo la variable de tipo short o ushort.

bool  ReadShort(
   short&  value      
   )

Parámetros

value

[in]  Variable objetivo de tipo short o ushort.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si los datos no se pueden leer.