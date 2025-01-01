DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 CFile SetCommon 

SetCommon

Establece/Libera la bandera FILE_COMMON.

void  SetCommon(
   bool  common      // Valor nuevo de la bandera
   )

Parámetros

common

[in]  Nuevo valor de la bandera FILE_COMMON.

Nota

La bandera FILE_UNICODE determina la carpeta de trabajo actual. Si es false, se utiliza la carpeta local del terminal como carpeta de trabajo actual. Si es true, se utiliza la carpeta general como carpeta de trabajo actual. Si el archivo ya está abierto, la bandera no se puede cambiar.