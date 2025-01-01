SetCommon

Establece/Libera la bandera FILE_COMMON.

void SetCommon(

bool common

)

Parámetros

common

[in] Nuevo valor de la bandera FILE_COMMON.

Nota

La bandera FILE_UNICODE determina la carpeta de trabajo actual. Si es false, se utiliza la carpeta local del terminal como carpeta de trabajo actual. Si es true, se utiliza la carpeta general como carpeta de trabajo actual. Si el archivo ya está abierto, la bandera no se puede cambiar.