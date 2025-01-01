DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileBinWriteCharArray 

WriteCharArray

Escribe en el archivo el array de variables de tipo char o uchar.

uint  WriteCharArray(
   char&  array[],            // Referencia al array
   int    start_item=0,       // Elemento de inicio
   int    items_count=-1      // Número de elementos
   )

Parámetros

array[]

[in]  Array a escribir.

start_item=0

[in]  Elemento de inicio por donde empezar a escribir.

items_count=-1

[in]  Número de elementos a  escribir (-1 - para el array entero).

Valor devuelto

Número de bytes escritos.