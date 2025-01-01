DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileBinReadDouble 

ReadDouble

Lee del archivo la variable de tipo double.

bool  ReadDouble(
   double&  value      
   )

Parámetros

value

[in]  Variable objetivo de tipo double.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si los datos no se pueden leer.