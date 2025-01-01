DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 CFile Copy 

Copy

Copia el archivo.

bool  Copy(
   const string  src_name,      // Nombre del archivo fuente
   int           src_flag,      // Bandera
   const string  dst_name,      // Nombre del archivo destino
   int           dst_flags      // Banderas
   )

Parámetros

src_name

[in]  Nombre del archivo a copiar.

src_flag

[in]  Banderas del archivo a copiar (solo se utiliza FILE_COMMON).

dst_name

[in]  Nombre del archivo destino.

dst_flags

[in]  Banderas del archivo destino (solo se utilizan FILE_REWRITE y FILE_COMMON).

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la copia no se lleva a cabo.