- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Copy
Copia el archivo.
|
bool Copy(
Parámetros
src_name
[in] Nombre del archivo a copiar.
src_flag
[in] Banderas del archivo a copiar (solo se utiliza FILE_COMMON).
dst_name
[in] Nombre del archivo destino.
dst_flags
[in] Banderas del archivo destino (solo se utilizan FILE_REWRITE y FILE_COMMON).
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false si la copia no se lleva a cabo.