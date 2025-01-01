Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de objetos
Constantes de objetos
Hay 44 objetos gráficos que se puede crear y mostrar en el gráfico de precios. Todas las constantes destinadas para trabajar con objetos están divididas en 9 grupos:
- Tipos de objetos — identificadores de objetos gráficos;
- Propiedades de objetos — trabajo con las propiedades de objetos gráficos;
- Modos de enlace de objetos — constantes de posicionamiento de objetos en el gráfico;
- Esquina de enlace — permite fijar la esquina del gráfico respecto a la cual se realiza el posicionamiento del objeto en píxeles;
- Visibilidad de objetos — establecimiento de períodos en los que un objeto está visible;
- Niveles de las ondas de Elliot — gradación de la marcación ondulada;
- Objetos de Gann — constantes de tendencia para el abanico de Gann y la retícula de Gann;
- Colores Web — constantes de los colores Web predefinidos;
- Wingdings — códigos de caracteres de la fuente Wingdings.