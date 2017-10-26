Búsqueda automática de divergencia y convergencia

Contenido

Introducción

El término «divergencia» proviene de la palabra latina «divergere» («detectar una discrepancia»). Habitualmente, bajo la divergencia se entiende un desajuste entre las indicaciones del indicador y la dirección del movimiento del precio. A menudo, junto con este término, se utiliza su antónimo «convergencia» que proviene de la palabra latina «convergo» («aproximar»). Existen los sistemas más amplios de la clasificación de la divergencia/convergencia que incluyen las definiciones como «divergencia oculta», «divergencia ampliada», divergencia de clases A, B, C, etc.

En este artículo, en primer lugar, aclararemos los términos principales: la divergencia y la convergencia. Luego, estudiaremos otros sistemas de su clasificación, realizaremos su análisis comparativo, revelaremos sus ventajas y desventajas. En conclusión, crearemos nuestro propio sistema de clasificación, más completo y sin desventajas evidentes, diseñaremos un indicador universal para buscar y visualizar la divergencia/convergencia en el gráfico.

Divergencia y convergencia (definición del concepto)

Pues bien, la divergencia es un desajuste entre las indicaciones del indicador y la dirección del movimiento del precio. Si en esta definición llamamos el desajuste como la discrepancia, el significado de la definición no se cambiará. Pero tenemos otro término, la convergencia, que tiene el significado opuesto al primero. Según la lógica arriba expuesta, si la divergencia es un desajuste o discrepancia entre las indicaciones del indicador y el movimiento del precio, se puede llegar a la conclusión que la convergencia es la correspondencia o aproximación. Pero no es así, es que no se puede equiparar la correspondencia con la aproximación.

Para que ambos términos —divergencia y convergencia— tengan el significado equivalente, necesitamos sus definiciones más exactas y estrictas. Vamos a fijarnos en el gráfico del precio y del indicador. Si el precio se mueve hacia arriba y el indicador hacia abajo, se trata de la discrepancia o la divergencia. Si el precio se mueve hacia abajo y el indicador hacia arriba, es la aproximación o la convergencia (fig. 1).



Fig. 1. Desajuste entre la dirección del movimiento del precio e indicador. A la izquierda, el precio se mueve hacia arriba,

el indicador hacia abajo— es la discrepancia. A la derecha, el precio se mueve hacia abajo, el indicador hacia arriba— es la aproximación.

Todos están acostumbrados a que el gráfico del indicador se encuentra por debajo del gráfico del precio, por eso a primera vista esta definición parece admisible. Sin embargo, si el gráfico del indicador estuviera arriba, la situación se cambiaría de espejo: la divergencia se convertiría en la convergencia, y viceversa (Fig. 2).



Fig. 2. Desajuste entre la dirección del movimiento del precio e indicador. A la izquierda, el precio se mueve hacia arriba,

el indicador hacia abajo— es la aproximación. A la derecha, el precio se mueve hacia abajo, el indicador hacia arriba— es la discrepancia.

Ahora, vamos a fijarnos en la fig. 1 y 2 desde el punto de vista de la dirección del trading. Supongamos que el precio se mueve hacia arriba, el indicador va hacia abajo, y hemos decidido vender. Siguiendo la analogía, la compra debe realizarse cuando el precio se mueve hacia abajo y el indicador va hacia arriba (fig. 3).



Fig. 3. A lor la izquierda: condiciones para la venta, el precio y el indicador se apartan. A la derecha: condiciones para la compra (condiciones idénticas para la venta), el precio y el indicador se aproximan.



Resulta que en el caso de la venta, el precio y el indicador se apartan, y en el caso de la compra, se aproximan. Es decir, en uno de los casos, se observa la divergencia, y en otro, la convergencia. Pero las condiciones de la venta y la compra son idénticas, siendo sólo diametralmente opuestos. Entonces, una de las condiciones se la podemos llamar bajista, y la otra, alcista. Por tanto, no es suficiente especificar que el gráfico del indicador tiene que ubicarse debajo del gráfico del precio en la definición de la divergencia y convergencia.

Se puede añadir a la definición que todas las definiciones expuestas se refieren a la dirección de la venta, y para las compras todo es completamente al revés. Pero existe una variante de la definición más simple y más exacta, que se basa en la esencia del análisis técnico. Si añadimos la suposición sobre el siguiente movimiento del precio a la definición de la divergencia y convergencia, todo se pondrá en su sitio y la definición se hará simple y concisa.



La divergencia es una señal de reversión del precio que representa un desajuste entre las indicaciones del indicador y la dirección del movimiento del precio

Puesto que se trata de una señal de reversión, entonces, para la venta el precio debe moverse primero hacia arriba, y para la compra, hacia abajo. Y para que aparezca un desajuste entre el movimiento del precio y el indicador, éste debe moverse hacia abajo y hacia arriba, respectivamente. Se puede notar que la venta es la dirección patrón en esta definición, y el gráfico del indicador tiene que ubicarse debajo del gráfico del precio. En la imagen 3 se muestra la divergencia a base de esta definición.

Puesto que la convergencia es opuesta a la divergencia, entonces, todo lo contrario: ahora el precio tiene que apuntar hacia abajo y el indicador, hacia arriba, pero la predicción de la dirección del movimiento del precio no se cambia. Por tanto, la definición de la convergencia será la siguiente:

La convergencia es una señal de continuación de tendencia que representa un desajuste entre las indicaciones del indicador y la dirección del movimiento del precio

Puesto que se trata de una señal de continuación, entonces, para la venta el precio debe moverse hacia abajo, y para la compra, hacia arriba. Y para que el movimiento del precio no corresponda a las indicaciones del indicador, éste debe moverse hacia arriba y hacia abajo, respectivamente (Fig. 4).



Fig. 4. Señales convergencia

Claro que se puede discutir de que si la divergencia realmente representa una señal de reversión, y la convergencia, una señal de continuación. Pero eso ya es una aplicación práctica de las posibilidades del análisis técnico.

Para consolidar el análisis de la terminología realizado en este apartado, y como una «chuleta», en la imagen 5 se muestran a la vez las señales de divergencia y convergencia.



Fig. 5. Señales de divergencia y convergencia

Métodos para definir la dirección del movimiento del precio e indicador

Hasta ahora, las líneas del precio y del indicador eran rectan en nuestros gráficos. Pero es una abstracción que no tiene nada que ver con el movimiento real del precio. Por eso, hablaremos de los métodos con la ayuda de los cuales se puede determinar la dirección del precio e indicador, y encontrar la divergencia. Luego, consideraremos los sistemas de clasificación de la divergencia en la práctica.

Primero, tenemos que revelar los picos y los valles en el gráfico del precio o indicador, y luego, comparar sus valores. La divergencia alcista (señales de compra) se busca por los valles: sin un valle es más alto que el anterior, entonces, el indicador apunta hacia arriba, y viceversa. La divergencia bajista (señales de venta) se busca por los picos. Se puede destacar tres modos de búsqueda de los extremos en el gráfico.

Por barras. Por la superación del valor de umbral desde el último mínimo/máximo Valor máximo/mínimo al encontrarse por encima/por debajo de la línea central del indicador. Definición de los picos/valles por barras. Se utiliza el número de las barras del pico/valle. Por ejemplo, si el valor de este parámetro es igual a 2, el valor del indicador en la barra del pico debe ser superior al valor de dos barras a la izquierda y dos barras la derecha del pico. Por consiguiente, el valor para el valle debe ser inferior al valor de las barras vecinas (Fig. 6).

Fig. 6. Definición de los picos y valles por dos barras. A la izquierda se determinan los picos La barra marcada con flecha indica en la formación del

pico que se marca con tic. A la derecha se determinan los valles. El número necesario de las barras a la izquierda y a la derecha del pico/valle puede ser diferente: por ejemplo, 5 a la izquierda y 2 a la derecha (Fig. 7).

Fig. 7. Pico por cinco barras a la izquierda y dos barras a la derecha. Definición del pico/valle por valor de umbral. Cuando el indicador va hacia arriba, se fija su valor máximo. En las barras donde el indicador no forma un nuevo extremo, el valor actual se compara con el máximo/mínimo registrado anteriormente. Si la diferencia supera el valor de umbral establecido por el parámetro externo, se considera que el indicador ha cambiado de su dirección, y la barra en la que ha sido alcanzado el valor máximo/mínimo se considera el pico/valle (Fig. 8).

Fig. 8. Definición de los picos y valles por el valor de umbral. En la esquina superior izquierda, se muestra el tamaño del umbral.

El indicador se movía hacia arriba hasta la barra 2. En la barra 2 fue registrado el valor máximo. En la barra 5 el valor bajó hasta el valor de umbral,

lo que significó el cambio de la dirección del indicador. En la barra 6, el indicador

superó de nuevo el valor de umbral y cambió de dirección, etc. La variante por barras es más conveniente de todas, ya que no depende en absoluto del carácter del indicador. El tamaño del valor de umbral, al contrario, depende del tipo del indicador. Por ejemplo, para RSI con el rango de oscilaciones 0 - 100, el valor de umbral puede se alrededor de 5. Para Momentum, este valor será de 0,1 a 1, ya que el indicador oscila levemente alrededor del nivel de 100, además, el valor de estas oscilaciones depende del timeframe. Eso complica aún más el uso del valor de umbral.

Valor máximo/mínimo al encontrarse por encima/por debajo de la línea central del indicador. Este método se usa menos que los demás. También depende del indicador utilizado, por que no todos los indicadores tienen el valor medio en el nivel 0 (por ejemplo, para el indicador RSI es el nivel 50). Pero la mayor desventaja es un retardo excesivo (Fig. 9).

Fig. 9. Definición de los picos y valles por intersección de la línea central. Sobre el pico marcado con 1 sabremos sólo después de la intersección de la línea central

en la barra marcada con 2. Sobre el pico marcado con 3 sabremos después de

la intersección de la línea central en la barra marcada con 4.

Sistemas de clasificación de divergencias En la Red hay muchos artículos dedicados a la divergencia. Contienen descripciones de diferentes enfoque que se diferencian tanto en la terminología, como en los principios de sistematización de la divergencia y convergencia. Se puede encontrar tanto la divergencia regular, como la divergencia clásica, oculta y ampliada. Algúnos la divide en las clases A, B y C. Nuestras tareas no suponen un análisis profundo de las fuentes originarias, simplemente vamos a analizar algunos de los tipos especificados.

Divergencia clásica. Este fenómeno ya ha sido descrito más arriba y mostrado en la imagen 5. Divergencia oculta. La divergencia oculta se diferencia de la clásica en la dirección del movimiento del precio e indicador. Es decir, la divergencia oculta es lo mismo que está definido arriba como la convergencia. Divergencia ampliada. Hasta ahora, hemos hablado sobre la dirección del movimiento del precio e indicador sólo hacia arriba o hacia abajo. Si añadimos el movimiento horizontal, habrá más variantes. A pesar de muchas opciones que teóricamente se puede obtener combinando tres direcciones del movimiento del precio y tres direcciones del movimiento del indicador, ha sido seleccionada sólo una variante de la divergencia ampliada: Movimiento horizontal del precio, el indicador cae— divergencia ampliada bajista (señal de venta)

Movimiento horizontal del precio, el indicador sube— divergencia ampliada alcista (señal de compra)

Clases: A, B, C. La clase А es una divergencia clásica, y las clases B y C son las versiones de la divergencia ampliada.

Clase B:

Movimiento horizontal del precio, el indicador cae— divergencia bajista (señal de venta).



Movimiento horizontal del precio, el indicador sube— divergencia alcista (señal de compra).

Clase C:

El precio sube, los picos del indicador están en el mismo nivel— divergencia bajista (señal de venta).



El precio baja, los valles del indicador están en el mismo nivel— divergencia alcista (señal de compra).

Como podemos ver, las clases B y C son las variantes de la divergencia ampliada, siendo de notar que la variante B repite por completo la definición arriba expuesta.

La impresión general y la conclusión principal de todos los materiales disponibles sobre la divergencia consiste en la falta de una terminología clara y un abarcamiento incompleto de las variantes. Por eso, vamos a analizar diferentes variantes de la combinación de la dirección del movimiento del precio e indicador, y las sistematizaremos. Sistematización completa de variantes del movimiento del precio e indicador Primero, vamos a destacar dos variantes según el número posible de las direcciones del movimiento del precio e indicador.

Dos direcciones del movimiento: arriba y abajo. Tres direcciones del movimiento: arriba, abajo y horizontalmente.

En primer caso, son posibles sólo 4 variantes de las combinaciones. Vamos a considerarlas en el ejemplo de las señales de venta.

Precio arriba, indicador arriba. Precio arriba, indicador abajo (divergencia). Precio abajo, indicador arriba (convergencia). Precio abajo, indicador abajo. Como ya hemos aclarado los métodos de la determinación de las direcciones en el artículo anterior, visualizaremos estas variantes (Fig. 10).



Fig. 10. Todas las variantes de combinaciones de diferentes direcciones del movimiento del precio e indicador con dos variantes del movimiento En el caso con tres variantes del movimiento del precio e indicador, ya son posibles nueve combinaciones. Precio arriba, indicador arriba. Precio arriba, indicador horizontalmente. Precio arriba, indicador abajo (divergencia). Precio horizontalmente, indicador arriba. Precio horizontalmente, indicador horizontalmente. Precio horizontalmente, indicador abajo. Precio abajo, indicador arriba (convergencia). Precio abajo, indicador horizontalmente. Precio abajo, indicador abajo. Estas variantes se muestran en la imagen 11.

Fig. 11. Todas las variantes de combinaciones de diferentes direcciones del movimiento del precio e indicador con tres variantes del movimiento Si creamos un indicador que permite elegir cualquiera de las variantes consideradas, cada uno podrá elegir por sí mismo lo que considere una divergencia o convergencia correcta, una divergencia oculta o ampliada. Es decir, será un indicador universal que va a ser útil incluso para los que no están de acuerdo con la sistematización y definiciones expuestas en este artículo.



Divergencia triple

Hasta ahora, la dirección del movimiento del precio e indicador se determinaba por dos puntos: arriba, abajo, horizontalmente. Se puede añadir el tercer punto, y habrá más posibles variantes del movimiento del precio e indicador. En total, habrá nueve variantes:

Arriba, arriba. Arriba, horizontalmente. Arriba, abajo. Horizontalmente, arriba. Horizontalmente, horizontalmente. Horizontalmente, abajo. Abajo, arriba. Abajo, horizontalmente. Abajo, abajo.

En este caso, será más correcto hablar de la forma del movimiento, en vez de la dirección. Las variantes de diferentes formas del movimiento determinadas por tres picos se muestran en la imagen 12.



Fig. 12. Diferentes formas del movimiento formadas por tres picos

Las formas del movimiento correspondientes que se determinan por los valles se muestran en la imagen 13.



Fig. 13 Diferentes formas del movimiento formadas por tres valles

Combinando 9 variantes de la forma del movimiento del precio y 9 variantes de la forma del movimiento del indicador, se puede obtener 81 variantes de la divergencia triple.

De esta manera, para determinar la forma del movimiento, se puede usar cualquier número de puntos. Si añadimos el cuarto punto, obtendremos 81 variantes de la forma del movimiento del precio o indicador, y por consiguiente, 6561 (81*81) variantes de su combinación. Claro que cuanto más posibles variantes haya, con menos frecuencia van a encontrarse. Puede que el uso del cuarto punto no tenga sentido para determinar la forma del movimiento, pero el indicador en este artículo será creado sin limitaciones del número de puntos que se usan para ese propósito.

Indicador universal para determinar la divergencia

Una vez aclarada la teoría, vamos a empezar con la creación del indicador.

Selección del oscilador. Para no limitarnos con un oscilador para la determinación de la divergencia, usamos el oscilador universal de este artículo. Se adjunta iUniOsc (oscilador universal) y iUniOscGUI (el mismo pero con la interfaz gráfica). Vamos a usar la variante base (iUniOsc.).

Creación de un indicador nuevo. Creamos el nuevo indicador iDivergence en MetaEditor. Durante su creación, seleccionamos la función OnCalculate. La función OnTimer() no será necesaria. Marcamos «Indicador en ventana separada». Creamos tres búferes: línea de visuaización del oscilador y dos búferes para el dibujado de las flechas cuando surge la divergencia. Cuando el nuevo archivo se abra en el editor, cambiamos los nombres de los búferes: 1 — buf_osc, 2 — buf_buy, 3 — buf_sell. Los nombres hay que cambiarlos donde se realiza la declaración de los arrays y en la función OnInit(). Además, se puede corregir las propiedades de los búferes: indicator_label1, indicator_label2, indicator_label3. Los valores de estas propiedades se visualizan en la descripción emergente al situar el cursor sobre la línea o el icono del indicador, y se muestran en la ventana de datos. Los llamaremos "osc", "buy", "sell".

Aplicación del oscilador universal. Insertamos todos los parámetros externos del indicador iUniOsc en el nuevo indicador. No necesitamos los parámetros ColorLine1, ColorLine2, ColorHisto en la ventana de propiedades, vamos a ocultarlos. El parámetro Type tiene el tipo personalizado OscUni_RSI descrito en el archivo UniOsc/UniOscDefines.mqh. Vamos a incluir este archivo. Por defecto, el valor del parámetro Type está establecido en OscUni_ATR —selección del indicador ATR. Pero el indicador ATR no depende de la dirección del movimiento del precio y por eso no conviene para la determinación de la divergencia. Por eso, estableceremos por defecto OscUni_RSI —indicador RSI:

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh> input EOscUniType Type = OscUni_RSI; input int Period1 = 14 ; input int Period2 = 14 ; input int Period3 = 14 ; input ENUM_MA_METHOD MaMethod = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price = PRICE_CLOSE ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Volume = VOLUME_TICK ; input ENUM_STO_PRICE StPrice = STO_LOWHIGH ; color ColorLine1 = clrLightSeaGreen ; color ColorLine2 = clrRed ; color ColorHisto = clrGray ;

Declaramos la variable para el handle del oscilador universal un poco por debajo de las variables externas:

int h;

Al principio de la función OnInit(), cargamos el oscilador universal:

h= iCustom ( Symbol (), Period (), "iUniOsc" , Type, Period1, Period2, Period3, MaMethod, Price, Volume , StPrice, ColorLine1, ColorLine2, ColorHisto); if (h== INVALID_HANDLE ){ Alert ( "Can't load indicator" ); return ( INIT_FAILED ); }

En la función OnCalculate(), copiamos los datos del oscilador universal al béfer buf_osc:

int cnt; if (prev_calculated== 0 ){ cnt=rates_total; } else { cnt=rates_total-prev_calculated+ 1 ; } if ( CopyBuffer (h, 0 , 0 ,cnt,buf_osc)<= 0 ){ return ( 0 ); }

En esta fase, se puede comprobar la exactitud de las acciones ejecutadas, adjuntando el indicador iDivergence al gráfico. Si todo ha sido hecho de forma correcta, se puede observar la línea del oscilador en la ventana.

Determinación de los extremos del oscilador. Antes hemos considerado tres variantes para determinar los extremos. Escribimos todas estas variantes en nuestro indicador y prevemos la posibilidad de seleccionar cualquiera de ellas (variable externa con lista desplegable). En la carpeta Include, creamos la carpeta UniDiver, donde vamos a crear todos los archivos adicionales con el código. Crearemos el archivo incluido UniDiver/UniDiverDefines.mqh donde escribiremos la enumeración EExtrType:

enum EExtrType{ ExtrBars, ExtrThreshold, ExtrMiddle };

Variantes de la enumeración:

ExtrBars — por barras;

— por barras; ExtrThreshold — por la superación del valor de umbral desde el último mínimo/máximo;

— por la superación del valor de umbral desde el último mínimo/máximo; ExtrMiddle — valor máximo o mínimo cuando la posición del indicador está por encima o por debajo de su centro.

Creamos el parámetro externo ExtremumType en el indicador, y lo insertamos encima de todos los demás parámetros externos. Al determinar los extremos por barras, necesitaremos dos parámetros: el número de barras a la izquierda y a la derecha del extremo. Y para la variante por umbral, hará falta el parámetro para determinar el valor de umbral:

input EExtrType ExtremumType = ExtrBars; input int LeftBars = 2 ; input int RightBars = - 1 ; input double MinMaxThreshold = 5 ;

Hagamos que se pueda usar no sólo dos parámetros a la vez, sino también uno de ellos: RightBars o LeftBars. RightBars tiene establecido el valor predefinido -1. Eso significa que no se usa y le será asignado el valor del segundo parámetro.

Clases para determinar los extremos. No será necesario cambiar el método de determinación del extremo en el proceso del trabajo, por eso será más racional usar la POO en vez del operador if o switch. Vamos a crear la clase base y tres clases derivadas para tres variantes de determinación del extremos. Una de estas clases derivadas va a seleccionarse durante el inicio del indicador. Prácticamente, en estas clases, van a determinarse no sólo los extremos, sino también va a realizarse todo el trabajo de búsqueda de la divergencia. Se diferencian sólo los modos para determinar los extremos, mientras que la propia determinación de la divergencia es absolutamente idéntica en todas las ocasiones. Por eso, la función de la determinación estará en la clase base y va a llamarse desde las clases derivadas. Pero primero, habrá que asegurar el acceso fácil a todos los extremos del indicador (como ha sido hecho en el artículo «Ondas de Wolfe» con los picos del ZigZag).

Para almacenar los datos sobre un pico, va a utilizarse la estructura SExtremum, la descripción de la estructura se encuentra en el archivo UniDiverDefines:

struct SExtremum{ int SignalBar; int ExtremumBar; datetime ExtremumTime; double IndicatorValue; double PriceValue; };

Finalidad de los campos de la estructura:

SignalBar — la barra en la cual se ha sabido sobre la formación del extremos

— la barra en la cual se ha sabido sobre la formación del extremos ExtremumBar — barra con el extremo

— barra con el extremo ExtremumTime — hora de la barra con el extremo

— hora de la barra con el extremo IndicatorValue — valor del indicador en el extremo

— valor del indicador en el extremo PriceValue — valor del precio en la barra con el extremo del indicador

