Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la biblioteca (Capítulo 1)

Índice

Introducción

Con este artículo yo empiezo una serie más que concierne al desarrollo de las interfaces gráficas. Actualmente, no hay ninguna librería del código que permita crear fácil y rápidamente las interfaces gráficas en las aplicaciones MQL. Me refiero a las interfaces gráficas a las que estamos acostumbrados en los sistemas operativos comunes.

El objetivo del proyecto consiste en ofrecer al usuario final esta posibilidad y enseñar hacerlo usando mi librería. He tratado de hacerla máximamente comprensible para el aprendizaje, con posibilidades de su futuro desarrollo.

Además, cabe mencionar la librería del código de Dmitry Fedoseev la que ha compartido en una serie de sus artículos:

Aunque ambas librerías (ofrecida por Dmitry y la estándar) poseen sus ventajas, también tienen sus desventajas. Dmitry ha dado una descripción muy detallada en forma de un manual de referencia, y una serie más amplia de los elementos de la interfaz en comparación con la librería estándar, pero no estoy de acuerdo con algunos momentos en la funcionalidad y en el mecanismo implemendado para el control de los objetos. Algunos miembros del foro han compartido ideas interesantes en sus comentarios sobre el artículo, y he tratado de tomar en cuenta algunas de ellas.

La librería estándar no tiene la descripción detallada y, según mi opinión, su estructura está mejor implementada pero no hasta un nivel suficiente. Tampoco dispone de muchos controles que pueden ser necesarios a la hora de diseñar las interfaces gráficas. En ambas implementaciones, cuando surge la necesidad de modernizar y mejorar la calidad, uno sin querer llega a la conclusión que hay que diseñar el esquema desde cero. En mi serie de artículos he intentado reunir todas las ventajas y eliminar todas las desventajas.

Antes he escrito dos simples artículos de introducción que tratan de los controles:

Están escritas en el estilo procesal y sirven más bien para familiarizarse con el lenguaje MQL. Ahora es el momento para mostrar una estructura más compleja, usando de ejemplo un proyecto bastante grande que va a ser implementado en forma orientada a objetos.

¿Qué obtendrá el lector después de leer estos artículos?

El objetivo de este proyecto consiste en ofrecer la posibilidad de crear las interfaces máximamente intuitivas para el usuario final. Y los desarrolladores de estas interfaces serán provistos con la librería del código máximamente comprensible para su estudio y el uso, que se podrá desarrollar en adelante.

Los desarrolladores que sólo comienzan a hacer los primeros pasos en la implementación de los proyectos de gran envergadura con el uso de los métodos orientados a objetos, o empiezan a estudiar la programación orientada a objetos (POO), encontrarán aquí el material especifico para estudiar el tema en cuestión, con muchos ejemplos desde el principio hasta la implementación.

Los desarrolladores más experimentados obtendrán una implementación más de la librería para diseñar las interfaces gráficas y podrán ponerse a implementar sus ideas inmediatamente. Está bien cuando hay de qué elegir.

Los profesionales que pueden crear semejantes librerías por sí mismos, y seguramente ya las tienen, obtendrán la posibilidad de criticar la implementación expuesta aquí, y posiblemente proponer un enfoque más apropiado y eficaz según su opinión respecto a la implementación de semejantes proyectos, lo que también será bastante interesante a los lectores con menos experiencia. A veces, estas discusiones son igual de interesantes que el propio artículo.

He llamado al método de narración que va a utilizarse en esta serie de artículos “intento de imitación de la secuencia ideal”. La cosa es que durante el proceso del desarrollo de proyectos grandes, la secuencia de acciones y el hilo de los pensamientos son mucho más caóticos y se componen de varios experimentos, pruebas y errores. Pues, aquí vamos a ocultar todas estas complicaciones. A los que se cruzan con los proyectos de esta envergadura por primera vez, se les recomienda repetir todas las acciones para el mejor entendimiento del material cuando estudian esta librería, o mejor dicho el proceso de su creación. Es que los artículos de esta serie permiten representar el hilo de los pensamientos en forma de una secuencia ideal, cuando tenemos las respuestas a la mayoría de las preguntas y todas las partes del proyecto se crean a medida de que vaya surgiendo la necesidad en ellas.

Lista de elementos de control

Pues bien, ¿cómo tiene que ser esta librería? ¿Cómo tiene que ser la estructura POO del código de esta librería? ¿Con qué empezamos? En realidad, habrá bastante más preguntas, pero para empezar, vamos a aclarar qué elementos de control y de la interfaz serán necesarios para crear una aplicación MQL cómoda para el uso. Cada uno tiene sus propios requerimientos, y la escala de ideas también es diferente. Para una persona, unos cuantos botones y casillas de verificación serán suficientes. Otros necesitan unas interfaces de múltiples ventanas con la posibilidad de seleccionar del conjunto de datos y su control.

Además, me gustaría señalar que la implementación descrita en esta serie de artículos puede ser utilizada como un producto final en las plataformas comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5 inmediatamente después de su publicación. Pero si enfocamos el asunto a través del prisma de un ideal, entonces, desde luego, también hay espacio para crecer. Una vez publicados todos los artículos de esta serie, compartiré mis pensamientos sobre qué es para mí una implementación ideal de una librería para el desarrollo de interfaces gráficas en MQL.

La versión inicial de la librería va a contener los elementos de la interfaz de la lista a continuación. Algunos de ellos serán implementados de varios modos y estarán representados como clases separadas del código, cada una de las cuales va a servir para determinadas tareas. Eso significa que algunos de ellos van a convenir mejor para unas tareas, y otros para otras tareas.

Ventana ( window ) a la que se puede añadir múltiples controles en cualquier orden y secuencia.

) a la que se puede añadir múltiples controles en cualquier orden y secuencia. Menú principal ( menu bar ) con listas desplegables.

) con listas desplegables. Menú contextual ( context menu ).

). Barra de estado ( status bar ).

). Botones: Botón simple ( simple button ). Botón con funcionalidad extendida ( icon button ). Botón split con varias funciones ( split button ).

Grupos de botones: Grupo de botones simples ( buttons group ). Grupo de botones de opción ( radio buttons ). Grupo de botones con funcionalidad extendida ( icon button ).

Casilla de verificación ( checkbox ).

). Spin edit.

Casilla de verificación con spin edit ( checkbox con spin edit ).

). Barra de desplazamiento ( scroll ): Scroll vertical. Scroll horizontal.

): Listas ( list view ).

). Cuadro combinado ( combobox ) con lista desplegable ( list view ).

) con lista desplegable ( ). Cuadro combinado con casilla de verificación ( check combobox ) y lista desplegable ( list view ).

) y lista desplegable ( ). Cuadro combinado con lista desplegable y campo de texto ( combobox field ).

). Slider con campo de texto: De un lado. De dos lados ( dual slider ).

Calendario: Calendario estático ( calendar ). Calendario desplegable ( drop calendar ).

Ayuda emergente ( tooltip ).

). Barra del progreso ( progress bar ).

). Tabla: Tabla de las etiquetas de texto ( labels table ). Tabla de los campos de texto ( table ). Tabla en lienzo ( canvas table ).

Pestañas ( tabs ).

). Árbol o lista jerárquica (tree view).

La presente lista contiene los controles que incluyen otros elementos de la misma lista para su funcionamiento. Por ejemplo, en la lista de arriba se puede observar que los controles tipo Cuadro combinado incluyen el elemento “lista” (list view), y “lista” (list view), a su vez, incluye la barra de desplazamiento vertical (scroll). La barra de desplazamiento horizontal y vertical forman parte de todos los tipos de las tablas. El calendario desplegable (drop calendar) contiene el elemento ya hecho “calendario” (calendar) que puede utilizarse como un control independiente. Vamos a analizar la creación de cada elemento con más detalles después de que ya tengamos aclarada la estructura del proyecto.

Clases base de la librería estándar como objetos primitivos

A pesar de todo, vamos a utilizar algunas clases del código desde la biblioteca estándar. Pertenecen a las primitivas gráficas básicas de las que se construyen todos los controles. Cada una de estas clases permite crear/eliminar rápidamente un objeto gráfico, obtener o cambiar cualquiera de sus propiedades.

Los archivos con las clases para trabajar con las primitivas gráficas se ubican en:

MetaTrader 4: <carpeta de datos>\MQL4\Include\ChartObjects

MetaTrader 5: <carpeta de datos>\MQL5\Include\ChartObjects

Ya existe un artículo con la descripción de estas clases y ejemplos de su uso: Cree su propia observación del mercado usando las clases de la librería estándar. Por eso aquí no vamos a entrar en sus detalles. Sólo procede recordar que la clase base de este grupo de las clases es CObject. Su clase derivada es CChartObject. Ella contiene los métodos comunes que pueden aplicarse a todos los objetos gráficos. Todas las demás clases se derivan de la clase CChartObject, y contienen los métodos para manejar las propiedades únicas para cada objeto gráfico en particular.

La estructura general de interconexiones entre todas las clases de la librería estándar referentes a los objetos gráficos puede resumirse como sigue. Entendámonos desde el principio que las flechas rojas significarán la conexión de la clase base con la derivada.

Fig. 1. Estructura general de interconexiones entre las clases de objetos gráficos de la librería estándar

A medida de que vayamos escribiendo la librería, vamos a mostrar sus estructura en los artículos con similares esquemas Pero para ahorrar el espacio, usaremos la versión abreviada tal como se muestra en la imagen de abajo. Eso quiere decir que el último elemento en el esquema presentado puede ser cualquier objeto gráfico (…) del esquema de arriba.

Fig. 2. Versión abreviada de la estructura de objetos gráficos de la librería estándar

Para construir las interfaces gráficas, vamos a necesitar sólo algunas de estas clases:

CChartObjectRectLabel — etiqueta rectangular.

etiqueta rectangular. CChartObjectEdit — campo de entrada.

campo de entrada. CChartObjectLabel — etiqueta de texto.

etiqueta de texto. CChartObjectBmpLabel — etiqueta gráfica.

etiqueta gráfica. CChartObjectButton — botón.

Su propiedad común consiste en que no se adjuntan a la escala de tiempo, es decir no se mueven junto con el gráfico cuando éste se desplaza. Luego, para cada una de estas primitivas tenemos que crear las clases derivadas que guardan algunas propiedades a las cuales hay que referirse a menudo:

Coordenadas.

Tamaño.

Sangría desde el punto extremo del elemento cuya parte van a formar.

Foco cuando el cursor se sitúa sobre el objeto.

Además, en estas clases hay que crear los métodos correspondientes para obtener y guardar los valores de estas propiedades. En realidad, se puede obtener los valores de estas propiedades usando los métodos de las clases base del nivel más alto. Pero este enfoque será muy derramado en cuanto al consumo de recursos.

Clases derivadas de objetos primitivos con métodos adicionales

En el directorio <carpeta de datos>\MQL5\Include (para MetaTrader 4: <carpeta de datos>\MQL4\Include) crearemos la carpeta EasyAndFastGUI en la que vamos a ubicar todos los archivos de nuestra librería. Para abrir la Carpeta de Datos, hay que seleccionar Archivo > Abrir carpeta de datos en el menú principal de MetaTrader o MetaEditor. En la carpeta EasyAndFastGUI, todos los archivos relacionados con la librería para crear las interfaces gráficas van a almacenarse en la subcarpeta Controls. Luego, en la subcarpeta Controls hay que crear el archivo Objects.mqh. Va a contener las clases derivadas mencionadas anteriormente.

Al principio del archivo Objects.mqh, incluimos los archivos necesarios de la librería estándar:

#include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Todas las clases para los objetos listados antes serán del mismo tipo, por eso aquí vamos a mostrar el código sólo de una de ellas. Todos estos métodos caben prácticamente en una sola línea. Con el fin de ahorrar el espacio dentro del archivo y presentar la información de forma máximamente comprimida, estos métodos van a ubicarse directamente en el cuerpo de la clase.

La inicialización de todas las variables se realiza en el constructor de la clase. Una parte de ellas está en la lista de inicialización del constructor (antes del cuerpo de la clase). Pero la verdad es que en nuestro caso eso no importa mucho ya que durante el desarrollo de la librería no hubo ninguna ocasión cuando habría que gestionar la secuencia de la inicialización de los campos (variables) de las clases derivadas y clases base. Por eso en el cuerpo de la clase se puede inicializar todas las variables o sólo las que requieren algunos comentarios.

class CRectLabel : public CChartObjectRectLabel { protected : int m_x; int m_y; int m_x2; int m_y2; int m_x_gap; int m_y_gap; int m_x_size; int m_y_size; bool m_mouse_focus; public : CRectLabel( void ); ~CRectLabel( void ); int X( void ) { return (m_x); } void X( const int x) { m_x=x; } int Y( void ) { return (m_y); } void Y( const int y) { m_y=y; } int X2( void ) { return (m_x+m_x_size); } int Y2( void ) { return (m_y+m_y_size); } int XGap( void ) { return (m_x_gap); } void XGap( const int x_gap) { m_x_gap=x_gap; } int YGap( void ) { return (m_y_gap); } void YGap( const int y_gap) { m_y_gap=y_gap; } int XSize( void ) { return (m_x_size); } void XSize( const int x_size) { m_x_size=x_size; } int YSize( void ) { return (m_y_size); } void YSize( const int y_size) { m_y_size=y_size; } bool MouseFocus( void ) { return (m_mouse_focus); } void MouseFocus( const bool focus) { m_mouse_focus=focus; } }; CRectLabel::CRectLabel( void ) : m_x( 0 ), m_y( 0 ), m_x2( 0 ), m_y2( 0 ), m_x_gap( 0 ), m_y_gap( 0 ), m_x_size( 0 ), m_y_size( 0 ), m_mouse_focus( false ) { } CRectLabel::~CRectLabel( void ) { }

Un archivo va a contener varias clases. Para navegar rápidamente entre ellas, al principio del archivo (justo después de los archivos incluidos de la librería estándar), vamos a escribir el contenido del archivo que representará una lista de las clases sin cuerpo:

class CRectLabel; class CEdit; class CLabel; class CBmpLabel; class CButton;

Ahora, de la misma manera que Usted puede moverse entre las funciones y métodos, colocando el cursor en el nombre de la clase en esta lista y pulsando Alt+G puede navegar rápidamente a la clase necesaria en el archivo.

En esta fase, podemos representar nuestro esquema como se muestra en la imagen de abajo. Aquí el rectángulo con el marco azul grueso es el archivo Objects.mqh con las clases dentro (rectángulos con el marco azul fino) que han sido descritas más arriba. Los marcos azules significan que todas las clases en este archivo son derivadas de una de las clases representadas por el rectángulo CChartObject…, del que va la última flecha azul.

Fig. 3. Expansión de la estructura mediante la creación de las clases derivadas para los objetos primitivos

La cuestión con las primitivas gráficas está solucionada. A continuación, necesitamos decidir cómo gestionar estos objetos cuando se encuentran en el grupo, es que prácticamente cada control va a componerse de varios objetos simples. Cada control es único, pero el conjunto común de propiedades para todos los elementos existe también. Por eso vamos a crear la clase base CElement que va a contener el conjunto común de propiedades para cada control.

Clase base para todos los controles

La clase CElement estará en el archivo Element.mqh, y el archivo Objects.mqh va a conectarse mediante el comando #include:

#include "Objects.mqh" class CElement { public : CElement( void ); ~CElement( void ); };

Luego, con el fin de ahorrar el espacio en el artículo, voy a mostrar los métodos de esta clase en grupos separados en el cuerpo de la clase. Al final del artículo, puede descargar en su ordenador la versión completa de la clase con todos los métodos que se describen a continuación. Vamos a seguir el mismo enfoque para todas las demás clases también.

Cabe señalar que ninguna de las clases del archivo Objects.mqh va a servir de la clase base para la clase CElement, así como ninguna de ellas va a figurar como objetos incluidos en esta clase. Pero más tarde van a utilizarse como objetos en todas las clases derivadas de la clase CElement y guardarse en la clase base sólo como el array de punteros a los objetos. Una vez incluido el archivo Objects.mqh en el archivo Element.mqh, ya no tendremos que incluirlo en ningún otro archivo en el futuro. Como resultado, en vez de incluir dos archivos (Objects.mqh y Element.mqh), habrá que incluir sólo uno, o sea Element.mqh.

En la carpeta Controls crearemos un archivo para guardar en las directrices #define algunas propiedades generales para el programa entero:

#define CLASS_NAME :: StringSubstr ( __FUNCTION__ , 0 ,:: StringFind ( __FUNCTION__ , "::" )) #define PROGRAM_NAME :: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ) #define PROGRAM_TYPE ( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ) #define PREVENTING_OUT_OF_RANGE __FUNCTION__ , " > Prevención de superar el tamaño del array." #define FONT ( "Calibri" ) #define FONT_SIZE ( 8 )

Nótese que en el código hay doble dos puntos antes de las funciones. La verdad es que se puede omitirlos y todo va a seguir funcionando bien. Sin embargo, en programación se considera de buen tono poner doble dos puntos antes de las funciones de sistema del lenguaje. Esto hace inívoco al hecho de que la función es de sistema.

Adjuntamos el archivo Defines.mqh al archivo Objects.mqh, así estará disponible para toda la cadena de los archivos incluidos uno en uno (Defines.mqh -> Objects.mqh -> Element.mqh) :

#include "Defines.mqh" #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Ahora tenemos que definir qué propiedades generales deben compartir todos los controles. Cada control es un módulo del programa separado que va a funcionar independientemente de todos los demás módulos similares. Pero debido a que algunos controles serán agrupados, es decir reunidos en unos elementos de control más complejos (compuestos), surgirán las situaciones cuando los controles van a enviar los mensajes al módulo principal del programa, así como a otros controles. Por eso va a surgir la necesidad de definir si el mensaje ha sido recibido del control que pertenece precisamente a nuestro programa, ya que en el gráfico puede haber varias aplicaciones MQL al mismo tiempo.

Además, tendremos que definir:

El nombre del control del que va a servir el nombre de la clase.

Tipo del programa (EA, indicador).

Si está oculto el control en este momento.

Si forma parte del control desplegable.

Si es un control adjunto al grupo de pestañas.

Si el cursos del ratón se encuentra sobre el control.

class CElement { protected : string m_class_name; string m_program_name; ENUM_PROGRAM_TYPE m_program_type; bool m_is_visible; bool m_is_dropdown; int m_is_object_tabs; bool m_mouse_focus; public : CElement( void ); ~CElement( void ); string ClassName( void ) const { return (m_class_name); } void ClassName( const string class_name) { m_class_name=class_name; } string ProgramName( void ) const { return (m_program_name); } ENUM_PROGRAM_TYPE ProgramType( void ) const { return (m_program_type); } void IsVisible( const bool flag) { m_is_visible=flag; } bool IsVisible( void ) const { return (m_is_visible); } void IsDropdown( const bool flag) { m_is_dropdown=flag; } bool IsDropdown( void ) const { return (m_is_dropdown); } void IsObjectTabs( const int index) { m_is_object_tabs=index; } int IsObjectTabs( void ) const { return (m_is_object_tabs); } bool MouseFocus( void ) const { return (m_mouse_focus); } void MouseFocus( const bool focus) { m_mouse_focus=focus; } };

Puesto que en la interfaz del programa pueden haber varios controles (por ejemplo, varios botones o varias casillas de verificación), cada uno de ellos tiene que tener su número único, o identificador (id). Al mismo tiempo, si el control se compone de un array entero de otros controles, cada uno de ellos tiene que tener su número del índice.

class CElement { protected : int m_id; int m_index; public : void Id( const int id) { m_id=id; } int Id( void ) const { return (m_id); } void Index( const int index) { m_index=index; } int Index( void ) const { return (m_index); } };

Como se ha mencionado antes, todos los objetos de las primitivas gráficas del control van a almacenarse en el array tipo CChartObject como punteros a estos objetos. Por eso vamos a necesitar un método para poder insertar los punteros a objetos, tras su creación, en los arrays. También vamos a necesitar (1) obtener el puntero desde el array indicando su índice, (2) obtener el tamaño del array de objetos y (3) vaciar el búfer del array.

class CElement { protected : CChartObject *m_objects[]; public : CChartObject *Object( const int index); int ObjectsElementTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_objects)); } void FreeObjectsArray( void ) { :: ArrayFree (m_objects); } protected : void AddToArray(CChartObject &object); }; CChartObject *CElement::Object( const int index) { int array_size=:: ArraySize (m_objects); if (array_size< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > En este elemento (" +m_class_name+ ") no hay objetos" ); return ( NULL ); } int i=(index>=array_size)? array_size- 1 : (index< 0 )? 0 : index; return (m_objects[i]); } void CElement::AddToArray(CChartObject &object) { int size=ObjectsElementTotal(); :: ArrayResize (m_objects,size+ 1 ); m_objects[size]=:: GetPointer (object); }

Cada control tendrá su manejador de eventos del gráfico y su temporizador. En la clase CElement estos métodos serán virtuales. Estas funciones no pueden ser universales porque cada control es único. Discutiremos este asunto más detalladamente cuando vamos a desarrollar la clase que va a servir del contenedor para todos los objetos (controles). Los siguientes métodos también serán virtuales:

Desplazamiento del control.

Visualización del control.

Ocultación del control.

Resetear. Se utiliza cuando es necesario que todos los objetos relacionados con el control estén por encima de los que no están relacionados con él.

Eliminación de todos los objetos gráficos del control.

Establecer los valores de prioridades para el clic izquierdo del ratón.

Puesta a cero de los valores de prioridades para el clic izquierdo del ratón.

class CElement { public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) {} virtual void OnEventTimer( void ) {} virtual void Moving( const int x, const int y) {} virtual void Show( void ) {} virtual void Hide( void ) {} virtual void Reset( void ) {} virtual void Delete( void ) {} virtual void SetZorders( void ) {} virtual void ResetZorders( void ) {} };

Usted ya ha visto que en las clases de las primitivas gráficas en el archivo Objects.mqh y en la clase CElement, hay propiedades y métodos que nos permiten obtener los límites del objeto. Por consiguiente, habrá la posibilidad de saber si el cursor se encuentra dentro del área del control, así como sobre uno u otro objeto primitivo individualmente. ¿Para qué lo necesitamos? Eso nos permite hacer una interfaz gráfica del programa máximamente intuitiva para el usuario.

Cuando el cursor se encuentre sobre un elemento de la interfaz, el color de su fondo o marco va a cambiar, indicando al usuario que se puede hacer clic en él. Para implementar esta funcionalidad en la clase CElement, vamos a necesitar los métodos para trabajar con los colores. En uno de ellos va a definirse el array de colores, para eso a este método habrá que pasar sólo dos colores de los que va a calcularse el gradiente. El cálculo se realizará sólo una vez para cada objeto en el momento de su colocación sobre el gráfico. En el segundo método para el trabajo con los colores, se trabajará sólo con el array de colores hecho, lo que ahorrará considerablemente los recursos.

Usted mismo puede hacer el método para calcular el gradiente, pero nosotros usaremos la clase del código ya hecha que se puede descargar de Code Base. Muchos métodos de Code Base serán usados en este proyecto en otras clases. Dmitry Fedoseev ha añadido su versión de la clase para trabajar con el color (IncColors). Pero yo propongo usar la versión que he redactado un poco. Se puede descargarla al final del artículo (Colors.mqh).

Esta clase (CColors) contiene muchos métodos para todas ocasiones. Lo único que he cambiado ha sido añadir la posibilidad de la navegación rápida cuando los nombres de los métodos se encuentran en el cuerpo de la clase y los propios métodos están fuera del cuerpo de la clase. Así será más fácil y más rápido encontrar el método necesario y moverse del contenido al método y atrás, usando la combinación Alt+G. Este archivo tiene que ubicarse en la carpeta EasyAndFastGUI, y vamos a incluirlo en nuestra librería a través del archivo Element.mqh en el directorio ..\EasyAndFastGUI\Controls. Puesto que dicho archivo estará en el directorio a un nivel más alto, habrá que incluirlo tal como se muestra a continuación:

#include "Objects.mqh" #include "..\Colors.mqh"

Incluimos el objeto de la clase CColors en la clase CElement, así como (1) añadimos la variable y el método para especificar el número de colores en el gradiente y (2) los métodos para la inicialización del array del gradiente y el cambio del color del objeto especificado:

class CElement { protected : CColors m_clr; int m_gradient_colors_total; public : void GradientColorsTotal( const int total) { m_gradient_colors_total=total; } protected : void InitColorArray( const color outer_color, const color hover_color, color &color_array[]); void ChangeObjectColor( const string name, const bool mouse_focus, const ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER property, const color outer_color, const color hover_color, const color &color_array[]); };

Para inicializar el array del gradiente, usaremos el método Gradient() de la clase CColors. En este método hay que pasar lo siguiente como parámetros: (1) el array de colores que van a utilizarse para calcular el gradiente, (2) el array que va a contener la secuencia de colores del gradiente, (3) el tamaño solicitado del array, es decir el número de pasos que tiene que haber en el gradiente.

void CElement::InitColorArray( const color outer_color, const color hover_color, color &color_array[]) { color colors[ 2 ]; colors[ 0 ]=outer_color; colors[ 1 ]=hover_color; m_clr.Gradient(colors,color_array,m_gradient_colors_total); }

En el método para el cambio del color del objeto habrán los parámetros que permiten especificar:

Nombre del objeto.

Si el cursos del ratón se encuentra sobre el control.

El color de qué parte del objeto hay que cambiar (por ejemplo, fondo, marco, etc.).

Puesto que el gradiente va a formarse de dos colores, para la verificación hay que pasar estos colores como dos parámetros.

Array de colores del gradiente que se forma en la función InitColorArray().

Por favor, véase abajo los comentarios adicionales en el código del método ChangeObjectColor():

void CElement::ChangeObjectColor( const string name, const bool mouse_focus, const ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER property, const color outer_color, const color hover_color, const color &color_array[]) { if (:: ArraySize (color_array)< 1 ) return ; color current_color=( color ):: ObjectGetInteger (m_chart_id,name,property); if (mouse_focus) { if (current_color==hover_color) return ; for ( int i= 0 ; i<m_gradient_colors_total; i++) { if (color_array[i]!=current_color) continue ; color new_color=(i+ 1 ==m_gradient_colors_total)? color_array[i] : color_array[i+ 1 ]; :: ObjectSetInteger (m_chart_id,name,property,new_color); break ; } } else { if (current_color==outer_color) return ; for ( int i=m_gradient_colors_total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (color_array[i]!=current_color) continue ; color new_color=(i- 1 < 0 )? color_array[i] : color_array[i- 1 ]; :: ObjectSetInteger (m_chart_id,name,property,new_color); break ; } } }

Otros dos propiedades comunes para todos los controles son el punto de anclaje de objetos y la esquina del gráfico.

class CElement { protected : ENUM_BASE_CORNER m_corner; ENUM_ANCHOR_POINT m_anchor; }

Hemos terminado de crear la clase CElement. Al final del artículo se puede descargar la versión completa de esta clase. En este momento la estructura de la librería es como se muestra en el esquema de abajo. Entendámonos que las flechas van a denotar que el archivo está incluido. Sin embargo, si contiene una clase, no será la clase base para las clases que se encuentran en el archivo en el que se incluye. Va a utilizarse como objeto incluido en la clase, de la misma manera como ha sido mostrado antes entre las clases CElement y CColors.

Fig. 4. Clase base para los controles CElement

Clases base para una aplicación con interfaz gráfica

A continuación, antes de empezar a crear los elementos de la interfaz, es necesario definir de qué manera será implementada la interacción entre los objetos. Hay que configurar el esquema de tal manera que el acceso a cada objeto se realice desde una clase que sea contenedor, donde los objetos no sólo se almacenan sino también están ordenados por categorías. Así, siempre se puede saber no sólo el número y el tipo de los objetos en este contenedor, sino también tener la posibilidad de manejarlos.

Pero si toda la funcionalidad requerida para eso estará ubicada en una sola clase, no será muy conveniente, ya que la clase estará sobrecargada. Estas clases (objetos) se llaman divinas o antipatrones de la POO porque tienen muchas tareas encargadas. Según vaya creciendo la estructura del proyecto, será bastante complicado introducir en esta clase algún tipo de cambios o adiciones. Por eso vamos a almacenar los objetos separadamente de la clase en la que van a procesarse los eventos. Los objetos van a almacenarse en la clase base CWndContainer, y los eventos se procesarán en la clase derivada CWndEvents.

Ahora vamos a crear las clases CWndContainer y CWndEvents. A medida que van a crearse todos los controles listados al principio del artículo, vamos a llenar esta clases con funcionalidad necesaria. Mientras tanto determinaremos la estructura general del proyecto.

En la carpeta Controls, hay que crear los archivos WndContainer.mqh y WndEvents.mqh. Por ahora, la clase CWndContainer estará completamente vacía, ya que no hemos creado todavía ningún control.

class CWndContainer { protected : CWndContainer( void ); ~CWndContainer( void ); }; CWndContainer::CWndContainer( void ) { } CWndContainer::~CWndContainer( void ) { }

Hay que incluir el archivo WndContainer.mqh en el archivo WndEvents.mqh, porque la clase CWndEvents será derivada de la clase CWndContainer:

#include "WndContainer.mqh" class CWndEvents : public CWndContainer { protected : CWndEvents( void ); ~CWndEvents( void ); }; CWndEvents::CWndEvents( void ) { } CWndEvents::~CWndEvents( void ) { }

Las clases CWndContainer y CWndEvents serán las clases base para cualquier aplicación MQL que requiere la interfaz gráfica.

Para futuras pruebas de esta librería en el proceso de su desarrollo, crearemos a un Asesor Experto. Hay que crearlo en una carpeta separada, porque aparte del archivo principal del programa, habrá un archivo de inclusión Program.mqh con la clase de nuestro programa (CProgram). Esta clase será derivada de la clase CWndEvents.

#include < EasyAndFastGUI \Controls\WndEvents.mqh> class CProgram : public CWndEvents { public : CProgram( void ); ~CProgram( void ); }; CProgram::CProgram( void ) { } CProgram::~CProgram( void ) { }

Nos harán falta los métodos para manejar los eventos, los cuales luego van a ser llamar en el archivo principal del programa, es decir en principales funciones-manejadores de eventos de la aplicación MQL:

class CProgram : public CWndEvents { public : void OnInitEvent( void ); void OnDeinitEvent( const int reason); void OnTimerEvent( void ); protected : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Es necesario crear el temporizador y el manejador de eventos también al nivel superior en la clase base CWndEvents:

class CWndEvents : public CWndContainer { protected : void OnTimerEvent( void ); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) {} };

Nótese que en ambos listados del código de arriba, tanto en la clase base CWndEvents, como en la clase derivada CProgram, el manejador de eventos (método OnEvent) está declarado como (virtual). Pero en la clase CWndEvents este método es ficticio “{}”. Eso nos permite redirigir el flujo de eventos de la clase base a la derivada cuando sea necesario. Los métodos virtuales OnEvent() en estas clases sirven para el uso interno. Para la llamada en el archivo principal del programa se usará otro método de la clase CWndEvents. Vamos a llamarlo ChartEvent(). Crearemos también los métodos auxiliares para cada tipo de eventos principales que permitirán hacer el código más comprensible y legible.

Además de los métodos auxiliares que incluirán también la verificación de los eventos de usuario, es necesario crear el método para verificar los eventos en los controles. Lo llamaremos CheckElementsEvents(). Abajo se colorea en verde:

class CWndEvents : public CWndContainer { public : void ChartEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); private : void ChartEventCustom( void ); void ChartEventClick( void ); void ChartEventMouseMove( void ); void ChartEventObjectClick( void ); void ChartEventEndEdit( void ); void ChartEventChartChange( void ); void CheckElementsEvents( void ); };

Los métodos auxiliares van a utilizarse dentro del método ChartEvent() y sólo en la clase CWndEvents. Para evitar el paso de los mismos parámetros en ellos, crearemos las variables similares en forma de los miembros de la clase, así como el método para su inicialización que vamos a utilizar en el mismo comienzo del método ChartEvent(). Estarán ubicadas en la sección (private) ya que se usarán sólo en esta clase.

class CWndEvents : public CWndContainer { private : int m_id; long m_lparam; double m_dparam; string m_sparam; void InitChartEventsParams( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); }; void CWndEvents::InitChartEventsParams( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { m_id =id; m_lparam =lparam; m_dparam =dparam; m_sparam =sparam; }

Ahora en el archivo principal, (1) incluimos el archivo con la clase CProgram, (2) creamos su instancia y (3) conectamos con las funciones principales del programa:

#property copyright "2015, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #include "Program.mqh" CProgram program; int OnInit ( void ) { program.OnInitEvent(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { program.OnDeinitEvent(reason); } void OnTick ( void ) { } void OnTimer ( void ) { program.OnTimerEvent(); } void OnTrade ( void ) { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { program.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Si es necesario, en la clase CProgram se puede crear los métodos para otros manejadores de eventos, como OnTick(), OnTrade() etc.

Prueba de los manejadores de eventos de la librería y clase de la aplicación

Antes hemos mencionado que el método virtual OnEvent() de la clase CProgram puede ser llamado de la clase base CWndEvents en el método ChartEvent(). Tenemos que asegurarnos de que eso funciona, y ahora ya podemos probar este mecanismo. Para eso, en el método CWndEvents::ChartEvent() llame al método CProgram::OnEvent() tal como se muestra a continuación:

void CWndEvents::ChartEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Luego en el método CProgram::OnEvent() escriba el siguiente código:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { :: Comment ( "x: " ,lparam, "; y: " ,( int )dparam); } }

Compile los archivos e inicie el EA en el gráfico: Si hace clic izquierdo en el gráfico, en la esquina izquierda superior van a mostrarse las coordenadas del cursor en el momento de soltar el botón. Después de la prueba, el código resaltado en dos últimos listados puede ser eliminado de los métodos CWndEvents::ChartEvent() y CProgram::OnEvent().

Conclusión

Vamos a hacer un resumen intermedio visualizando todo de lo que hemos hablado antes en forma de un esquema:

Fig. 5. Inclusión en el proyecto de las clases del almacenamiento de punteros y manejo de eventos

En este momento el esquema se compone de dos partes no conectadas entre sí. Para conectarlos, primero hay que crear el elemento principal de la interfaz. El elemento principal es el formulario o la ventana (window) a la que van a conectarse todos los demás controles. Por eso, a continuación, vamos a escribir esta clase y la llamaremos CWindow. Conectaremos el archivo con la clase Element.mqh con el archivo Window.mqh, ya que la clase CElement será base para la clase CWindow.

Más abajo puede descargar el material de la primera parte de la serie para poder probar cómo funciona todo eso. Si le surgen preguntas sobre el uso del material de estos archivos, puede dirigirse a la descripción detallada del proceso de desarrollo de la librería en uno de los artículos listados más abajo, o bien hacer su pregunta en los comentarios para el artículo.

Lista de artículos (Capítulos) de la primera parte: