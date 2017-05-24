Contenido

Introducción

Las ondas de Wolfe son una figura de análisis gráfico descubierta y descrita detalladamente por Bill Wolfe. De manera externa, la figura es parecida a un triángulo o a una cuña (el propio Wolfe la llamó cuña ascendente), pero tiene una serie de matices. El método gráfico propuesto por Bill Wolfe permite no solo mostrar una figura y definir al mismo tiempo el momento y la dirección de la entrada, sino también sincronizar el objetivo que deberá alcanzar el precio y el tiempo de dicho alcance.

En este artículo describiremos con todo detalle las normas de búsqueda e interpretación de las ondas de Wolfe. Basándonos en el indicador Zigzag del artículo "Zigzag universal" crearemos un indicador para detectarlas y representarlas de forma automática en el gráfico. De forma adicional, añadiremos un sencillo asesor que funcionará conforme al indicador obtenido. Esto permitirá comprobar el funcionamiento del indicador y obtener las primeras impresiones sobre el método de análisis gráfico propuesto por Bill Wolfe, analizado en este artículo.

Normas de definición de las ondas de Wolfe

Estudiaremos las ondas de Wolfe utilizando el ejemplo de la compra (fig. 1). El precio forma dos valles que descienden de forma consecutiva (línea azul, puntos 1 y 3) y dos picos que descienden de forma consecutiva (puntos 2 y 4). Después del viraje y la formación del pico en el punto 4, el precio sigue cayendo, al formarse con el precio de la línea 1—3, se realiza la compra (punto 5).



Fig. 1 Ondas de Wolfe para la compra. La línea azul es el precio, la línea roja, la construcción para definir el precio. La entrada se ejecuta en el punto 5, el objetivo es el punto 7

El punto 6, obtenido con el cruce de las líneas 1—3 y 2— 4 define el tiempo de alcance del objetivo. El valor del objetivo (punto 7) se define como el cruce de las líneas 1— 4 y la línea vertical trazada a través del punto 6. No hay algoritmo de cálculo del stop-loss en la metodología, solo existe un consejo general para usarlo a su propia discreción. Con esto damos por terminado lo referente a las normas de definición de las ondas en el libro de Wolfe.

A la hora de desarrollar un indicador para este artículo, se han añadido varias normas más.

El punto 3 deberá encontrarse de forma notoria por debajo del punto 1, esto se logra comprobando la condición: v3<v1-d1 donde: v3 — es el nivel del punto 3;

v1 — es el nivel del punto 1;

d1 — es la distancia vertical entre los puntos 1 y 2 (segmento 1''-2''), multiplicada por el coeficiente K1 (el coeficiente K1 es un parámetro en la ventana de propiedades, su valor por defecto es 0.1).

La línea 1—4, que define el objetivo, deberá estar dirigida hacia arriba, es decir, el punto 4 deberá estar notoriamente por encima de 1. Para ello, se comprueba la condición: v4>v1+d1; donde v4 — es el nivel del punto 4. El punto 4 deberá estar notoriamente por debajo del punto 2, esto se logra comprobando la condición: v4<v2-d2; donde v2 — es el nivel del punto 2, d2 — es la distancia vertical entre los puntos 2 y 3 (el segmento 2''-3'')? multiplicado por el coeficiente K2 (el coeficiente K2 — es un parámetro en la ventana de propiedades, su valor por defecto es 0.1). Las líneas 2-4 y 1-3, que definen el tiempo de alcance del objetivo, deberán cruzarse desde la derecha, para ello la altura 2-2' deberá ser notoriamente mayor que la altura 4-4'. El cumplimiento de esta condición se realiza con la comprobación: h2-h4>K3*h2; donde h2 — es la magnitud del segmento 2-2', h4 — es la magnitud del segmento 4-4', K3 — es el coeficiente (el coeficiente K3 — es un parámetro en la ventana de propiedades, su valor por defecto es 0.1).

Las normas matizadas que acabamos de exponer no pretenden tener el estatus de verdad absoluta. A continuación, en el artículo se describe con detalle el proceso de creación del indicador. Tras familiarizarse con él, usted podrá corregir por sí mismo el código de acuerdo con sus ideas y teorías.

Elección de Zigzag para su perfeccionamiento

Antes de proceder al trabajo, descargaremos los anexos al artículo "Zigzag universal", en los que se encuentran muchas variantes del indicador Zigzag. Debemos decidir cuál de ellos vamos a tomar como base. Podemos descartar de inmediato las variantes iUniZigZagPrice y iUniZigZagPriceSW, que han sido pensadas para calcular Zigzag a partir de otro indicador que se encuentre en el gráfico, y por eso solo tendrán interés para el análisis y la observación visual. El resto de los indicadores son muy interesantes, cada uno de ellos se puede usar para crear expertos. También descartaremos las variantes iCloseZigZag y iHighLowZigZag, se trata solo de los ejemplos iniciales para crear el Zigzag. Solo nos quedan dos opciones: iUniZigZag y iUniZigZagSW. Entre ellas, la más preferible es iUniZigZagSW, que funciona en la subventana y nos ofrece posibilidades más amplias. Sin embargo, en los anexos hay otro indicador más: iUniZigZagSWEvents que supone un ejemplo de uso de la función iCustom() para recurrir al indicador iUniZigZagSW. Nos vamos a detener precisamente en esta opción, ya que nos permitirá no solo usar todas las posibilidades del indicador iUniZigZagSW, sino también extraer completamente el código de detección de las ondas de Wolfe del código de Zigzag.

El indicador iUniZigZagSWEvents se representa en el gráfico de precio, para su dibujado se usan cuatro búferes: dos con flechas y dos con puntos, precisamente lo que hace falta para reconocer las ondas de Wolfe. Con flechas se representarán los lugares de detección de las figuras, y con puntos, los niveles de objetivo. El indicador creado dibujará las ondas y todas las construcciones para definir el objetivo con la ayuda de objetos gráficos, en particular, de la línea de tendencia. Si la dibujamos con un segmento, sin prolongar el rayo, será muy cómoda para representar diferentes construcciones.

Las ondas de Wolfe se usan no solo para definir el momento y la dirección de la entrada, sino también para pronosticar los objetivos. Por eso, al usar el indicador iUniZigZagSW, surgen problemas. El indicador tiene el parámetro SrcSelect para elegir la fuente de los datos analizados, según los cuales se construye Zigazag. Se puede elegir una de las cuatro opciones:

Src_HighLow — según los precios high y low;

Src_Close — según los precios close;

Src_RSI — según el indicador RSI;

Src_MA — según el indicador MA.

Sobre la base del indicador creado en el artículo, se construirá el experto comercial. Por eso, si construimos Zigzag a partir del precio, para establecer el take-profit se puede usar el objetivo pronosticado. Tampoco aparecerán problemas con la representación del objetivo en el gráfico. Si construimos Zigzag según RSI (SrcSelect=Src_RSI), el objetivo pronosticado tampoco será para el precio, sino para el indicador RSI. Eso significa que al alcanzar el valor objetivo con el indicador RSI deberemos ejecutar un cierre de mercado, y lo más importante no será posible representar en el gráfico el precio objetivo y las construcciones auxiliares.

Así, al usar zigzag según el precio (Src_HighLow или Src_Close) en el gráfico se representarán el precio meta y las construcciones, y en el resto de los casos, solo la flecha que designe la figura encontrada y su dirección. El valor del objetivo seguirá guardándose en el búfer de indicador correspondiente (para que sea posible ejecutar el cierre de mercado en el experto o para otros cometidos), pero no se representará.

Lo más probable es que la idea del cierre cuando el indicador alcance el nivel meta no sea ejecutable en la práctica. El problema es que la mayoría de los indicadores cambian sus valores en un rango limitado, y el resultado de la construcción puede salirse del marco. Sin embargo, en todos los casos el búfer contendrá el valor del objetivo.

Recopilación de datos para Zigzag

Pasemos a la creación del indicador. Abrimos en el editor el archivo iUniZigZagSWEvents y lo guardamos con el nombre iWolfeWaves. Vamos a trabajar precisamente en él.

Sería muy cómodo tener acceso directo a todos los picos del Zigzag, de forma que no tengamos que buscarlos cada vez en la historia. Vamos a crear una matriz para guardarlos. Ahora, al cambiar la dirección delZigzag, a la matriz se le añadirá un nuevo elemento. Si el indicador simplemente va a continuar el último segmento (actualizar el extremo), se actualizará el último elemento de la matriz.

Para cada pico guardaremos su valor, dirección e índice de la barra en la que se encuentra (la numeración de los elementos va de izquierda a derecha). Utilizaremos para ello una estructura de tres campos: struct SPeackTrough{ double Val; int Dir; int Bar; }; Crearemos una matriz de estas estructuras: SPeackTrough PeackTrough[]; Si se usara solo el Zigzag según high y low (SrcSelect = Src_HighLow), en el cambio de dirección bastaría con aumentar la matriz, establecer los valores y actualizar el último elemento a medida que se alarga el último segmento del indicador. Con el Zigzag según el precio close (SrcSelect = Src_Close) o según los datos de otro indicador, la cosa se complica. A medida que se forma la barra en la que ha tenido lugar el cambio de dirección, Zigzag puede retornar al estado original (que precede a la apertura de la barra en formación). Esto significa que en cada nuevo cálculo de la misma barra, la matriz para los picos se debe retornar al estado original, el que tenía en la barra anterior. Si cambiamos con frecuencia el tamaño de la matriz, esto podría ralentizar el indicador. Por eso, vamos a introducir una variable en la que se guardará el tamaño utilizado de la matriz, y la propia matriz cambiará por bloques a medida que sea necesario, solo en la dirección del aumento del tamaño. Antes de realizar de nuevo el cálculo de la misma barra, retornaremos el valor fuente de esta variable.

Para guardar el tamaño de la matriz usamos dos variables, en una de ellas se guardará el tamaño de la matriz en la barra anterior, y en la otra, en la barra calculada: int PreCount; int CurCount; Después de que finalice la formación y el cálculo de la barra o tras la ejecución del cálculo de la barra de turno, el valor de la variable CurCount se debe reubicar en la variable PreCount. Después, antes de ejecutar cada cálculo de la nueva barra en formación, desplazaremos el valor de la variable PreCount a la variable CurCount. En todos los cálculos se usará solo la variable CurCount. La variable PreCount es una variable auxiliar. Es posible saber que la formación de una barra ha finalizado en la apertura de la barra siguiente (o al pasar al cálculo de la barra siguiente en la historia). La aparición de una nueva barra se determinará según la hora: si la hora de la barra ha cambiado, significa que ha aparecido una nueva barra (o que ha tenido lugar el paso al cálculo de la siguiente barra de la historia). Para definir una nueva barra, será necesaria una variable auxiliar: datetime LastTime; Las variables PreCount, LastCount, LastTime son las variables globales del indicador. Pero estas pueden ser declaradas también como estáticas en la función OnCalculate() del indicador. Vamos a pasar al funcionamiento en la función OnCalculate(). Según el valor de la variable prev_calculated se establece si se ejecuta el primer cálculo del indicador o el cálculo solo de las nuevas barras. El valor 0 designa el cálculo completo, además, habrá que inicializar las variables PreCount, CurCount y LastTime. El siguiente código, que define el rango de las barras para el cálculo y que inicializa las variables auxiliares, se ubica en la parte más alta de la función OnCalculte(): int start; if (prev_calculated== 0 ){ start= 1 ; CurCount= 0 ; PreCount= 0 ; LastTime= 0 ; } else { start=prev_calculated- 1 ; } Ahora vamos a ocuparnos del ciclo de indicador estándar, al comienzo del mismo posibilitaremos el desplazamiento de los valores en las variables PreCount, CurCount: for ( int i=start;i<rates_total;i++){ if (time[i]>LastTime){ LastTime=time[i]; PreCount=CurCount; PreDir=CurDir; } else { CurCount=PreCount; CurDir=PreDir; } En todas partes en los cálculos se utlilizará la variable CurCount, y la variable PreCount solo servirá para mantener el valor actual en la variable CurCount. Al abrir una nueva barra, la variable CurCount al principio contendrá el valor obtenido como resultado del cálculo de la barra anterior. Por eso, desplazamos su valor a la variable PreCount. Como resultado del cálculo de la nueva barra, en la variable CurCount puede cambiar el valor, pero solo podremos enteneder si es definitivo o no en la apertura de la nueva barra. Por eso, al calcular de nuevo una misma barra, en CurCount se ubicará el valor de la variable PreCount. A continuación, en el ciclo principal de indicador, deberá ubicarse el siguiente código, que permanece desde el indicador iUniZigZagSWEvents: UpArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; UpDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; double dir[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 3 ,rates_total-i- 1 , 2 ,dir)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (dir[ 0 ]== 1 && dir[ 1 ]==- 1 ){ DnArrowBuffer[i]=high[i]; c++; } else if (dir[ 0 ]==- 1 && dir[ 1 ]== 1 ){ UpArrowBuffer[i]=low[i]; c++; } double lhb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 4 ,rates_total-i- 1 , 2 ,lhb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (lhb[ 0 ]!=lhb[ 1 ]){ UpDotBuffer[i]=high[i]; } double llb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 5 ,rates_total-i- 1 , 2 ,llb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (llb[ 0 ]!=llb[ 1 ]){ DnDotBuffer[i]=low[i]; } La parte del código que dibuja las flechas no la necesitamos, así que la eliminamos. Mientras funciona, el indicador realizará un seguimiento de cada cambio del Zigzag, no solo de su cambio de dirección, sino también de cada prolongación del último segmento, por eso el último segmento será necesario para definir los puntos 5 (ver la fig. 1). Para ello, se usará la parte del códio que ha quedado del dibujado de los nuevos extremos en el fragmento mostrado más arriba. Para realizar un seguimiento de la dirección de zigzag y definir los momentos en que cambia, necesitaremos otro par más de variables, semejantes a las variables CurCount y PreCount: se trata de las variables PreDir y CurDir: int PreDir; int CurDir; Asimismo, pueden también ser tanto globales como estáticas en la función OnCalculate(). Al comienzo del cálculo del indicador, también tenemos que inicializarlas y reubicar sus valores al calcular cada barra, igual que sucede con las variables PreCount y CurCount. Más abajo se muestra el código definitivo de la función OnCalculate() en esta etapa de creación del indicador: int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int start; if (prev_calculated== 0 ){ start= 1 ; CurCount= 0 ; PreCount= 0 ; CurDir= 0 ; PreDir= 0 ; LastTime= 0 ; } else { start=prev_calculated- 1 ; } for ( int i=start;i<rates_total;i++){ if (time[i]>LastTime){ LastTime=time[i]; PreCount=CurCount; PreDir=CurDir; } else { CurCount=PreCount; CurDir=PreDir; } UpArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; UpDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; double hval[ 1 ]; double lval[ 1 ]; double zz[ 1 ]; double lhb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 4 ,rates_total-i- 1 , 2 ,lhb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (lhb[ 0 ]!=lhb[ 1 ]){ if ( CopyBuffer (handle, 0 ,rates_total-i- 1 , 1 ,hval)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (CurDir== 1 ){ RefreshLast(i,hval[ 0 ]); } else { AddNew(i,hval[ 0 ], 1 ); } } double llb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 5 ,rates_total-i- 1 , 2 ,llb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (llb[ 0 ]!=llb[ 1 ]){ if ( CopyBuffer (handle, 1 ,rates_total-i- 1 , 1 ,lval)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (CurDir==- 1 ){ RefreshLast(i,lval[ 0 ]); } else { AddNew(i,lval[ 0 ],- 1 ); } } } return (rates_total); } En este código se encuentran las funciones AddNew() y RefreshLast(). En ambas funciones se transmiten el índice de la barra en el que tuvo lugar el cambio de Zigzag y el valor del nuevo extremo. A la función AddNew() también se le transmite la dirección del Zigzag. Función de adición del nuevo punto AddNew(): void AddNew( int i, double v, int d){ if (CurCount>= ArraySize (PeackTrough)){ ArrayResize (PeackTrough, ArraySize (PeackTrough)+ 1024 ); } PeackTrough[CurCount].Dir=d; PeackTrough[CurCount].Val=v; PeackTrough[CurCount].Bar=i; CurCount++; CurDir=d; } Función de actualización del último punto RefreshLast(): void RefreshLast( int i, double v){ PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar=i; PeackTrough[CurCount- 1 ].Val=v; } En esta etapa es posible guardar el indicador, para usarlo en lo sucesivo como base a la hora de desarrollar indicadores de definición de las diferentes figuras de Zigzag. En los anexos al artículo, el indicador tiene el nombre "iWolfeWaves_Step_1". Un poco de geometría A la hora de detectar las ondas de Wolfe y ejecutar las construcciones que definen el objetivo, necesitaremos un poco de geometría. Analizaremos estas tareas por separado y escribiremos funciones para resolverlas. Tarea 1. La línea recta es definida por el par de puntos x-y, donde х es el índice de la barra, e у es el valor (precio o valor del indicador). Dada la coordenada x del tercer punto, es necesario encontrar el valor de la línea en este punto (fig. 2).

Fig. 2. Se han establecido: X1, Y1, X2, Y2, X3. Debemos hallar Y3. Solución de la tarea 1. Definimos la magnitud de crecimiento de la línea en el eje Y en una unidad de incremento en el eje X: D=(Y2-Y1)/(X2-X1)

Donde D — es la magnitud de crecimiento, Y1 — el valor del precio o el indicador en el punto 1, Y2 — el valor del precio o el indicador en el punto 2, X1 — es el índice de la barra en el punto 1, X2 — es el índice de la barra 2. Definimos Y3: Y3=Y1+(X3-X1)*D Donde X3 es el índice de la barra en el punto 3, e Y3 es el valor buscado de la línea en el punto 3. Obtenemos la función siguiente: double y3( double x1, double y1, double x2, double y2, double x3){ return (y1+(x3-x1)*(y2-y1)/(x2-x1)); } En la función se transmiten los siguientes parámetros: x1 — índice de la barra del punto 1;

y1 — valor en el punto 1;

x2 — índice de la barra en el punto 2;

y2 — valor en el punto 2. Tarea 2. Con los dos parámetros de los puntos х-у se han definido dos líneas. Es necesario encontrar la coordenada x del punto donde se cruzan (fig. 3). Aquí puede surgir la pregunta: ¿por qué precisamente la coordenada x? Esto no es fundamental, ya que después de obtener la coordenada x en cualquier caso se calculará la coordenada del punto 3 (usando la ecuación de una de las rectas). Por eso, primero podemos obtener la coordenada y del punto 3, y a continuación, utilizando la ecuación de una de las rectas, calcular su abscisa.

Fig. 3. Se han definido dos líneas, es necesario encontrar su punto de cruce

En primer lugar, usando las coordenadas de los dos puntos, obtendremos la ecuación de las líneas en forma de y=a+b*x. Ejecutamos los cálculos preliminares. Magnitud de la inclinación de la línea (en unidades en el eje y, en una unidad en el eje x): D1=(Y12-Y11)/(X12-X11) Donde D1 — es la magnitud buscada de la inclinación de la primera línea (magnitud del cambio de valor de la línea en una barra), X11 — es el índice de la barra en el punto 1 de la primera línea, X12 — es el índice de la barra en el punto 2 de la primera línea, Y11 — es el valor de la primera línea en el punto 1, Y12 — es el valor de la primera línea en el punto 2. Magnitud de la inclinación de la línea 2: D2=(Y22-Y21)/(X22-X21) Donde D2 — es la magnitud buscada de la inclinación de la seguna línea (magnitud del cambio de valor de la línea en una barra), X21 — es el índice de la barra en el punto 1 de la segunda línea, X22 — es el índice de la barra en el punto 2 de la segunda línea, Y21 — es el valor de la segunda línea en el punto 1, Y22 — es el valor de la segunda línea en el punto 2. Ahora obtenemos la ecuación de las líneas. Ecuación de la línea 1: Y3=Y11+D1*(X3-X11) Donde Y3 — es el valor de la línea en el punto de cruce (punto 3), X3 — es el índice de la barra en el punto 3. Ecuación de la línea 2: Y3=Y21+D2*(X3-X21) En el punto de cruce los valores de las líneas son iguales, por eso igualamos la ecuación de la línea 1 con la ecuación de la línea 2: Y11+D1*(X3-X11)=Y21+D2*(X3-X21); Usando la expresión obtenida, expresamos X3. Como resultado, obtenemos la función TwoLinesCrossX() para definir la coordenada X de cruce de las dos líneas: double TwoLinesCrossX( double x11, double y11, double x12, double y12, double x21, double y21, double x22, double y22){ double k2=(y22-y21)/(x22-x21); double k1=(y12-y11)/(x12-x11); return ((y11-y21-k1*x11+k2*x21)/(k2-k1)); } En la función se transmiten los siguientes parámetros: x11 — índice de la barra del punto 1 de la primera línea;

y11 — valor en el punto 1 de la primera línea;

x12 — índice de la barra del punto 2 de la primera línea;

y12 — valor en el punto 2 de la primera línea;

x21 — índice de la barra del punto 1 de la segunda línea;

y21 — valor en el punto 1 de la segunda línea;

x22 — índice de la barra del punto 2 de la segunda línea;

y22 — valor en el punto 2 de la segunda línea. Después de definir la coordenada x del punto de cruce de las dos líneas, se puede calcular la coordenada Y usando las coordenadas de los dos puntos de una de las líneas y la función y3(), obtenida tras resolver la tarea 1. Si en primer lugar debemos obtener la coordenada Y, deberemos transforma la ecuación de las líneas de tal forma que expresen la coordenada x a través de Y. Primero para una línea: X3=X11+(Y3-Y11)/D1

Para la segunda línea: X3=X21+(Y3-Y21)/D2

Igualamos ambas ecuaciones: X11+(Y3-Y11)/D1=X21+(Y3-Y21)/D2

A partir de la ecuación obtenida, debemos expresar Y3. Al final, obtenemos la función TwoLinesCrossY(): double TwoLinesCrossY( double x11, double y11, double x12, double y12, double x21, double y21, double x22, double y22){ double k2=(x22-x21)/(y22-y21); double k1=(x12-x11)/(y12-y11); return ((x11-x21-k1*y11+k2*y21)/(k2-k1)); } Los parámetros de esta función son los mismos que tiene TwoLinesCrossX(). Definiendo las ondas

Ahora que tenemos un acceso sencillo a todos los picos de zigzag y a las funciones geométricas auxiliares, vamos a trabajar directamente con la definición de las ondas de Wolfe. Es necesario "captar" el momento en el que el último segmento de zigzag cruza la línea 1-3 (ver la fig. 1), es decir, el punto 5. En otras palabras, comprobar las condiciones que detectan las ondas de Wolfe con la aparición de cada extremo de Zigzag (tanto con el cambio de dirección, como con la continuación del último segmento). Más arriba, en el código de la función OnCalculate() se han comentado al detalle los lugares en los que se deberá ejecutar la comprobación de las condiciones. Desde ellas se llamarán las funciones CheckDn() y CheckUp(). Veamos con detalle una de ellas, la función CheckUp():

void CheckUp( int rates_total, const double & low[], const datetime & time[], int i){ if (CurCount< 5 || CurDir!=- 1 ){ return ; } double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar; if (CurLastBuySig!=i4){ double d1=K1*(v2-v1); if (v3<v1-d1){ if (v4>v1+d1){ double d2=K2*(v2-v3); if (v4<v2-d2){ double v5l=y3(i1,v1,i3,v3,i); if (v5<v5l){ double v4x=y3(i1,v1,i3,v3,i4); double v2x=y3(i1,v1,i3,v3,i2); double h4=v4-v4x; double h2=v2-v2x; if (h2-h4>K3*h2){ double tb=TwoLinesCrossX(i1,v1,i3,v3,i2,v2,i4,v4); double tv=y3(i1,v1,i4,v4,tb); UpArrowBuffer[i]=low[i]; UpDotBuffer[i]=tv; CurLastBuySig=i4; if (_DrawWaves){ DrawObjects(BuyColor,BuyTargetColor,v1,v2,v3,v4,v5l,i1,i2,i3,i4,i5,time,i,tb,tv,rates_total); } } } } } } } }

Para definir las ondas son necesarios como mínimo 5 picos de zigzag. Condiciones adicionales: para detectar las ondas previstas como consecuencia del viraje hacia arriba, el Zigzag debe estar dirigido hacia abajo:

if (CurCount< 5 || CurDir!=- 1 ){ return ; }

Para obtener los datos sobre los picos se puede recurrir directamente a la matriz PeackTrough, pero esto no resulta cómodo. Resulta más fácil usar las variables auxiliares con nombres cortos:

double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar;

Si se ha detectado una onda, se ha puesto la flecha, entonces no es necesario usar esta misma configuración de Zigzag. Una configuración idéntica de zigzag se ejecuta con la comprobación del índice del pico 4 (del último pico formado):

if (CurLastBuySig!=i4){

Para guardar los valores del identificador de la configuración se usa un par de variables similares a las variables CurCount y PreCount.

Ahora vamos a pasar directamente a la definición de las ondas. Se calcula la magnitud del desplazamiento mínimo del punto 3 con respecto al punto 1 y del punto 2 con respecto al punto 1:

double d1=K1*(v2-v1);

A continuación se comprueba el desplazamiento de los puntos:

if (v3<v1-d1){ if (v4>v1+d1){

Calculamos la magnitud mínima del desplazamiento del punto 4 con respecto al punto 2:

double d2=K2*(v2-v3);

Comprobamo la posición de los puntos 2 y 4:

if (v4<v2-d2){

Calculamos el valor del punto que se encuentra en la línea 1-3 y el correspondiente a la barra calculada:

double v5l=y3(i1,v1,i3,v3,i);

Comprobamos si ha habido contacto con la línea 1-3:

if (v5<v5l){

Calculamos los valores en los puntos 4' y 2':

double v4x=y3(i1,v1,i3,v3,i4); double v2x=y3(i1,v1,i3,v3,i2);

Calculamos las alturas 4-4' y 2-2':

double h4=v4-v4x; double h2=v2-v2x;

Usando estas alturas, comprobamos la coincidencia de las líneas 1-3 y 2-4 de la derecha:

if (h2-h4>K3*h2){

El cumplimiento de esta condición significa que se ha localizado una onda.

Definimos el objetivo. En primer lugar, la barra de alcance del objetivo:

double tb=TwoLinesCrossX(i1,v1,i3,v3,i2,v2,i4,v4);

Nótese que para los cálculos sean más precisos, se usa la variable double.

Valor del objetivo:

double tv=y3(i1,v1,i4,v4,tb);

Representamos los signos y "recordamos" el identificador de la configuración del zigzag:

UpDotBuffer[i]=tv; CurLastBuySig=i4;

Y al fin, dibujamos también la construcción que define el objetivo:

if (_DrawWaves){ DrawObjects(BuyColor,BuyTargetColor,v1,v2,v3,v4,v5l,i1,i2,i3,i4,i5,time,i,tb,tv,rates_total); }

Dedicaremos una sección aparte del artículo al dibujado de ondas y construcciones, es decir, al análisis de la función DrawObjects().

Las ondas hacia abajo (para la venta) se definen con la función CheckDn, idéntica a CheckUp, con la excepción de pequeñas diferencias relacionadas con la dirección. Más abajo mostramos su código y analizamos sus diferencias con respecto a la función CheckUp():

void CheckDn( int rates_total, const double & high[], const datetime & time[], int i){ if (CurCount< 5 || CurDir!= 1 ){ return ; } double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar; if (CurLastSellSig!=i4){ double d1=K1*(v1-v2); if (v3>v1+d1){ if (v4<v1-d1){ double d2=K2*(v3-v2); if (v4>v2+d2){ double v5l=y3(i1,v1,i3,v3,i); if (v5>v5l){ double v4x=y3(i1,v1,i3,v3,i4); double v2x=y3(i1,v1,i3,v3,i2); double h4=v4x-v4; double h2=v2x-v2; if (h2-h4>K3*h2){ double tb=TwoLinesCrossX(i1,v1,i3,v3,i2,v2,i4,v4); double tv=y3(i1,v1,i4,v4,tb); DnArrowBuffer[i]=high[i]; DnDotBuffer[i]=tv; CurLastSellSig=i4; if (_DrawWaves){ DrawObjects(SellColor, SellTargetColor, v1, v2, v3, v4, v5l, i1, i2, i3, i4, i5, time, i, tb, tv, rates_total); } } } } } } } }

Primera diferencia en la comprobación inicial:

if (CurCount< 5 || CurDir!= 1 ){ return ; }

Si hay pocos picos o el Zigzag está dirigido hacia abajo, finalizamos el funcionamiento de la función.

Para la dirección hacia abajo, los picos y valles se cambian de lugar: los puntos 1, 3, 5, 6 se encuentran arriba, y los puntos 2, 4, 7, abajo, por eso algunas variables en las fórmulas se cambian de lugar. Definición de la distancia mínima entre los picos 1, 3 y 1, 4:

double d1=K1*(v1-v2);

Comporbación de la posición de los picos 1, 3:

if (v3>v1+d1){

Comprobación de la posición de los picos 1, 4:

if (v4<v1-d1){

Cálculo de la distancia mínima entre los picos 2, 3 y su comprobación:

double d2=K2*(v3-v2); if (v4>v2+d2){

Comprobando si se ha formado el punto 5 (el zigzag ha roto la línea 1-3 hacia arriba):

if (v5>v5l){

Cálculo de las alturas 2-2' y 4-4' para comprobar la coincidencia de las líneas 1-3 y 2-4 por la derecha:

double h4=v4x-v4; double h2=v2x-v2;

El dibujado de la onda y las construcciones se ejecuta con otro color:

DrawObjects(SellColor, SellTargetColor, v1, v2, v3, v4, v5l, i1, i2, i3, i4, i5, time, i, tb, tv, rates_total);

Dibujando las ondas y el objetivo

Todas las ondas y construcciones se dibujan con la ayuda de un único algorítmo, por eso se usa una función DrawObjects(). Los elementos dirigidos hacia arriba y hacia abajo se dibujan con un color diferente. Para ello, a la función se le transmite el parámetro de color BuyColor o SellColor. Asimismo, se dibujan con un color diferente las ondas y construcciones que definen el objetivo, por eso a la función se le transmiten también los parámetros BuyTargetColor o SellTargetColor. Estas variables son los parámetros externos del indicador, con cuya ayuda se pueden establecer los colores que resulten más cómodos. Aparte del color, se necesitarán otros parámetros externos. Más abajo se muestran todos los parámetros adcionales para las funciones de dibujado de ondas y las construcciones:

input bool DrawWaves = true ; input color BuyColor = clrAqua ; input color SellColor = clrRed ; input int WavesWidth = 2 ; input bool DrawTarget = true ; input int TargetWidth = 1 ; input color BuyTargetColor = clrRoyalBlue ; input color SellTargetColor = clrPaleVioletRed ;

Después del color, a la función se le transmiten las variables con los valores e índices de las barras de los picos. El valor del pico 5 es una excepción, pues para él se transmite, no el valor al final del segmento del zigzag, sino el valor calculado en la línea 1-3. Las coordenadas de todos los puntos del zigzag se indican en barras, y para los objetos gráficos es necesaria también la hora, por eso a la función también se le transmite el puntero a la matriz time. A continuación, se transmite el índice de la barra calculada — i, la barra objetivo — tb, el valor del objetivo — tv y el número total de barras en el gráfico — rates_total.



Como ya se ha destacado al comienzo del artículo, el dibujado de ondas y construcciones deberá ejecutarse solo si se ha elegido el Zigzag según high/low (SrcSelect igual a Src_HighLow) o close (SrcSelect igual a Src_Close). Esto significa que en la función OnInit(), dependiendo del valor de la variable SrcSelect, deberá ejecutarse la desactivación forzosa del dibujado(con la variable DrawWaves). Para ello, declararemos una variable adicional, que se usará en lugar de la variable DrawWaves:

bool _DrawWaves;

A continuación, en la función OnInit() definiremos su valor con la variable DrawWaves o la desactivaremos usando el valor false. Definiremos de forma adicional el color invisible para búfer de dibujado del objetivo:

if (SrcSelect==Src_HighLow || SrcSelect==Src_Close){ _DrawWaves=DrawWaves; } else { _DrawWaves= false ; PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_LINE_COLOR , clrNONE ); PlotIndexSetInteger ( 3 , PLOT_LINE_COLOR , clrNONE ); }

Vamos a pasar al análisis de la función DrawObjects(). En primer lugar, mostraremos el código completo de la función, y después lo analizaremos con más detalle:

void DrawObjects( color col, color tcol, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5, int i1, int i2, int i3, int i4, int i5, const datetime & time[], int i, double target_bar, double target_value, int rates_total){ string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time[i])+ "_" ; fObjTrend(prefix+ "12" ,time[i1],v1,time[i2],v2,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "23" ,time[i2],v2,time[i3],v3,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "34" ,time[i3],v3,time[i4],v4,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "45" ,time[i4],v4,time[i5],v5,col,WavesWidth); if (DrawTarget){ datetime TargetTime; int tbc=( int ) MathCeil (target_bar); if (tbc<rates_total){ TargetTime=time[tbc]; } else { TargetTime=time[rates_total- 1 ]+(tbc-rates_total+ 1 )* PeriodSeconds (); } double tv13=y3(i1,v1,i3,v3,tbc); double tv24=y3(i2,v2,i4,v4,tbc); double tv14=y3(i1,v1,i4,v4,tbc); fObjTrend(prefix+ "13" ,time[i1],v1,TargetTime,tv13,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "24" ,time[i2],v2,TargetTime,tv24,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "14" ,time[i1],v1,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "67" ,TargetTime,tv24,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "7h" ,time[i],target_value,TargetTime,target_value,tcol,TargetWidth); } }

Todo el dibujado se ejecuta con varias líneas de tendencia, para las que en primer lugar se forma el prefijo general de los nombres:

string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time[i])+ "_" ;

A continuación, se ejecuta el dibujado de las ondas, las coordenadas de todos los picos se transmiten a la función:

fObjTrend(prefix+ "12" ,time[i1],v1,time[i2],v2,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "23" ,time[i2],v2,time[i3],v3,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "34" ,time[i3],v3,time[i4],v4,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "45" ,time[i4],v4,time[i5],v5,col,WavesWidth);

Dibujamos la construcción que define el objetivo. Comprobamos si está activado el dibujado de construcciones:

if (DrawTarget){

Si está activado, dibujamos las construcciones. Al representar el indicador en la historia de la barra objetivo, lo más probable es que aparezca en alguna de las barras de la historia ya existentes, pero si las ondas se detectan en barras aparecidas recientemente, el objetivo puede aparecer en el futuro, a la derecha de la última barra. Esto significa que serán necesarias dos variantes de cálculo de la hora de la barra objetivo. Para ello, declararemos la variable:

datetime TargetTime;

La variable target_bar tiene un valor fraccionado, lo redondeamos hasta el entero más próximo:

int tbc=( int ) MathCeil (target_bar);

A continuación, usaremos la variable obtenida tbc. Aquí se podría utilizar la función MathFloor() para obtener el número entero menor más próximo. Esto no influiría en el resultado final, puesto que las construcciones ejecutan solo una función informativa. Con el uso de MathCeil() los finales de las líneas 1-3 y 2-4 se cruzarán con total certeza junto a la barra objetivo y las construcciones tendrá un aspecto más natural.

Definimos la hora en la que se alcanza el objetivo. Si el objetivo se encuentra en una de las barras existentes, basta con calcular el índice de la barra y obtener la hora desde la matriz time. Si el objetivo ha resultado estar a la derecha de la última barra, entonces habrá que definir cuántas barras se retrasa el objetivo con respecto a la última y calcular la hora:

if (tbc<rates_total){ TargetTime=time[tbc]; } else { TargetTime=time[rates_total- 1 ]+(tbc-rates_total+ 1 )* PeriodSeconds (); }

Calculamos los valores de todas las líneas (1-3, 2-4 y 1-4) en la barra del objetivo:

double tv13=y3(i1,v1,i3,v3,tbc); double tv24=y3(i2,v2,i4,v4,tbc); double tv14=y3(i1,v1,i4,v4,tbc);

Aunque a la función se le transmite el valor del objetivo anteriormente calculado (valor target_value), para las construcciones, incluso para la línea 2-4, se calculará de nuevo. Esto está relacionado con el hecho de que, en lugar de un valor preciso de la variable target_bar, se usa el valor de la variable tbc, que será muy superior a target_bar. Debido a estos valores, en el punto de la coordenda target_bar las líneas solo se cruzarán en el nivel target_value.

Según los valores calculados, dibujamos las líneas:

fObjTrend(prefix+ "13" ,time[i1],v1,TargetTime,tv13,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "24" ,time[i2],v2,TargetTime,tv24,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "14" ,time[i1],v1,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth);

Las líneas se dibujan usando la función auxiliar fObjTrend():

void fObjTrend( string aObjName, datetime aTime_1, double aPrice_1, datetime aTime_2, double aPrice_2, color aColor = clrRed , color aWidth = 1 , bool aRay_1 = false , bool aRay_2 = false , string aText = "" , int aWindow = 0 , color aStyle = 0 , int aChartID = 0 , bool aBack = false , bool aSelectable = false , bool aSelected = false , long aTimeFrames = OBJ_ALL_PERIODS ){ ObjectCreate (aChartID,aObjName, OBJ_TREND ,aWindow,aTime_1,aPrice_1,aTime_2,aPrice_2); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_BACK ,aBack); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_COLOR ,aColor); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_SELECTABLE ,aSelectable); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_SELECTED ,aSelected); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_TIMEFRAMES ,aTimeFrames); ObjectSetString (aChartID,aObjName, OBJPROP_TEXT ,aText); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_WIDTH ,aWidth); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_STYLE ,aStyle); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_RAY_LEFT ,aRay_1); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_RAY_RIGHT ,aRay_2); ObjectMove (aChartID,aObjName, 0 ,aTime_1,aPrice_1); ObjectMove (aChartID,aObjName, 1 ,aTime_2,aPrice_2); }

La función es universal y puede usarse para crear rápidamente una línea de tendencia definiendo todos sus parámetros. La desiganción de todos los parámetros de la función se muestra en el recuadro 1. De ellos, los modificados con mayor frecuencia se encuentran al comienzo (5 parámetros obligatorios), el resto no son obligatorios y podemos no transmitirlos a la función. Esta variabilidad hace muy cómodo el uso de la función.

Recuadro 1. Parámetro de la función fObjTrend()

Parámetro Utilidad string aObjName nombre del objeto datetime aTime_1 hora del primer punto de anclaje double aPrice_1 precio del primer punto de anclaje datetime aTime_2 hora del segundo punto de anclaje double aPrice_2 precio del segundo punto de anclaje color aColor color color aWidth grosor bool aRay_1 prolongar la línea por el lado del primer punto de anclaje bool aRay_2 prolongar la línea por el lado del segundo punto de anclaje string aText texto de la sugerencia int aWindow subventana color aStyle estilo de la línea int aChartID identificador del gráfico bool aBack dibujar en segundo plano bool aSelectable el objeto se puede seleccionar

bool aSelected el objeto ha sido seleccionado long aTimeFrames en qué marcos temporales se representa la línea

Solo queda dibujar dos líneas adicionales: una vertical en la barra objetivo y una horizontal en el nivel del objetivo:

fObjTrend(prefix+ "67" ,TargetTime,tv24,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "7h" ,time[i],target_value,TargetTime,target_value,tcol,TargetWidth);

Como resultado, obtenemos una imagen de las ondas y construcciones:





Fig. 4. Ondas de Wolfe y construcciones para definir los objetivos al comprar

Eliminando los objetos gráficos

Al usar Zigzag según Сlose (SrcSelect=Src_Close) o según otro indicador, a medida que se forme la barra, la figura puede aparecer y desaparecer de forma periódica. Para ello, al comienzo del ciclo de indicador principal, se limpian los búferes con flechas y puntos: UpArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; UpDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; Asimismo, al comienzo del ciclo es necesario posibilitar la eliminación de los objetos gráficos. Si está activado el dibujado de ondas y construcciones, entonces al comienzo del ciclo de indicador se llama la función DeleteObjects(): if (_DrawWaves){ DeleteObjects(time[i]); } Código de la función DeleteObjects(): void DeleteObjects( datetime time){ string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time)+ "_" ; ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "12" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "23" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "34" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "45" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "13" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "24" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "14" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "67" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "7h" ); } Se transmite la hora de la barra calculada a la función, y en ella se ejecuta la eliminación de todos los objetos gráficos cuyos nombres que se correspondan con la barra calculada.

Al quitar el indicador del gráfico es necesario eliminar todos objetos gráficos creados por él. Desde la función DeInit(), que se ejecuta de forma automática al finalizar el funcionamiento, se llama la función ObjectsDeleteAll(). El segundo parámetro transmitido a la función es el nombre del indicador, que asimismo es el prefijo de todos sus objetos gráficos. Así se hace posible la eliminación solo de los objetos fráficos que pertenecen a un indicador comcreto:

void OnDeinit ( const int reason){ ObjectsDeleteAll ( 0 , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )); ChartRedraw ( 0 ); }

Función de alerta

Añadimos al indicador una función de alerta al aparecer una flecha, la misma que en el indicador de tendencia universal del artículo "Tendencia universal con interfaz gráfica". La función de alerta puede seguir a la aparición de la flecha en la barra que se está formando (convendrá al usar el zigzag según high-low) o en la que se ha formado (convendrá al usar el zigzag según close u otro indicador). Esto significa que para elegir el tipo de alerta creamos una enumeración: enum EAlerts{ Alerts_off= 0 , Alerts_Bar0= 1 , Alerts_Bar1= 2 }; Añadimos a la ventana de propiedades la variable: input EAlerts Alerts = Alerts_off; El código de alerta se ha sacado a una función aparte CheckAlerts(). En ella se transmite la cantidad de barras en el gráfico y la matriz de la hora: void CheckAlerts( int rates_total, const datetime & time[]){ if (Alerts!=Alerts_off){ static datetime tm0= 0 ; static datetime tm1= 0 ; if (tm0== 0 ){ tm0=time[rates_total- 1 ]; tm1=time[rates_total- 1 ]; } string mes= "" ; if (UpArrowBuffer[rates_total-Alerts]!= EMPTY_VALUE && tm0!=time[rates_total- 1 ] ){ tm0=time[rates_total- 1 ]; mes=mes+ " buy" ; } if (DnArrowBuffer[rates_total-Alerts]!= EMPTY_VALUE && tm1!=time[rates_total- 1 ] ){ tm1=time[rates_total- 1 ]; mes=mes+ " sell" ; } if (mes!= "" ){ Alert ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "(" + Symbol ()+ "," + IntegerToString ( PeriodSeconds ()/ 60 )+ "):" +mes); } } } La llamada de la función CheckAlerts() se ejecuta al final de la función OnCalculate() después del ciclo principal. Asimismo, al final de la función OnCalculate() se ejecuta la llamada de la función de actualización del gráfico para acelerar el dibujado de las ondas y construcciones: if (_DrawWaves){ ChartRedraw ( 0 ); } Con esto, podemos considerar la creación del indicador completamente finalizada. Se llama iWolfeWaves y se puede encontrar en los anexos al artículo. Experto Con esto, podemos considerar la creación del indicador completamente finalizada. Se llama iWolfeWaves y se puede encontrar en los anexos al artículo.