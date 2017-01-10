Interfaces gráficas X: Control "Hora", control "Lista de las casillas de verificación" y ordenamiento (sort) de la tabla (build 6)

Índice





Introducción

El primer artículo de la serie nos cuenta con más detalles para qué sirve esta librería: Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la librería (Capítulo 1). Al final de los artículos de cada parte se puede encontrar la lista de los capítulos con los enlaces, así como descargar la versión completa de la librería en la fase actual del desarrollo del proyecto. Es necesario colocar los ficheros en los mismos directorios, tal como están ubicados en el archivo.

El desarrollo de la librería continúa. Hablaremos de los controles como «Hora» y «Lista de las casillas de verificación». Aparte de eso, a la clase de la tabla tipo CTable se le ha sido añadida la posibilidad de organizar los datos en orden ascendiente y descendiente. Hablaremos de eso y de otras actualizaciones en este artículo.



Control «Hora»

Durante la creación de la la interfaz gráfica para un indicador o Asesor Experto, a veces podemos necesitar indicar los intervalos temporales. A veces, esta necesidad surge durante el trading de intradía. En uno de los artículos anteriores, ya fueron mostrados Calendario y Calendario desplegable, a través de los cuales se podía especificar la fecha pero no la hora (horas y minutos).



Vamos a nombrar todos los componentes que van a formar parte del control «Hora»:

Fondo

Icono

Descripción

Dos campos de edición





Fig. 1. Partes integrantes del control “Hora”.

Vamos a ver con más detalles cómo está organizada la clase de este control.

Clase para la creación del control «Hora»

Creamos el archivo TimeEdit.mqh con la clase CTimeEdit con los métodos estándar para todos los controles, y lo incluimos en el motor de la librería (archivo WndContainer.mqh). Abajo se listan las propiedades que estarán disponibles para la configuración personalizada del control.



Color del fondo del control

Iconos del control para el estado activo y bloqueado

Márgenes del icono por dos ejes (x, y)

Texto de la descripción del control

Márgenes de la etiqueta de texto por dos ejes (x, y)

Color del texto en diferentes estados del control

Ancho de los campos de edición

Márgenes de los campos de edición por dos ejes (x, y)

Estado del control (disponible/bloqueado)

Modo para resetear los valores en los campos de edición







class CTimeEdit : public CElement

{

private :



color m_area_color;



string m_icon_file_on;

string m_icon_file_off;



int m_icon_x_gap;

int m_icon_y_gap;



string m_label_text;



int m_label_x_gap;

int m_label_y_gap;



color m_label_color;

color m_label_color_hover;

color m_label_color_locked;

color m_label_color_array[];



int m_edit_x_size;



int m_edit_x_gap;

int m_edit_y_gap;



bool m_time_edit_state;



bool m_reset_mode;



public :



void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; }

void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; }

void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; }



string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); }

void LabelText( const string text) { m_label.Description(text); }

void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; }

void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; }



void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; }

void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; }

void LabelColorLocked( const color clr) { m_label_color_locked=clr; }



void EditXSize( const int x_size) { m_edit_x_size=x_size; }

void EditXGap( const int x_gap) { m_edit_x_gap=x_gap; }

void EditYGap( const int y_gap) { m_edit_y_gap=y_gap; }



bool ResetMode( void ) { return (m_reset_mode); }

void ResetMode( const bool mode) { m_reset_mode=mode; }

};

Para crear el control «Hora», vamos a necesitar cinco métodos privados (private) y un método público (public). Este control pertenece al tipo compuesto, y como campos de edición van a usarse los controles ya hechos del tipo CSpinEdit.

class CTimeEdit : public CElement

{

private :



CRectLabel m_area;

CBmpLabel m_icon;

CLabel m_label;

CSpinEdit m_hours;

CSpinEdit m_minutes;



public :



bool CreateTimeEdit( const long chart_id, const int subwin, const string label_text, const int x_gap, const int y_gap);



private :

bool CreateArea( void );

bool CreateIcon( void );

bool CreateLabel( void );

bool CreateHoursEdit( void );

bool CreateMinutesEdit( void );



public :



CSpinEdit *GetHoursEditPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_hours)); }

CSpinEdit *GetMinutesEditPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_minutes)); }

};

Para obtener mediante programación y establecer los valores actuales en los campos de edición (horas y minutos), utilice los métodos que se muestran a continuación:

class CTimeEdit : public CElement

{

public :



int GetHours( void ) const { return (( int )m_hours.GetValue()); }

int GetMinutes( void ) const { return (( int )m_minutes.GetValue()); }

void SetHours( const uint value ) { m_hours.ChangeValue( value ); }

void SetMinutes( const uint value ) { m_minutes.ChangeValue( value ); }

};

Luego en el artículo se mostrará el ejemplo de la visualización de este control en el gráfico del terminal.





Control “Lista con casillas de verificación”

En uno de los artículos anteriores hemos considerado detalladamente el control «Lista» (clase CListView) mediante el cual se puede seleccionar un elemento de la lista disponible. Pero a veces surge la necesidad de seleccionar varios elementos a la vez. Por ejemplo, Usted puede necesitar crear una lista de símbolos o períodos de tiempo en la que el usuario de la aplicación MQL puede seleccionar sólo los que necesita para el trading.

Es la lista de los componentes de los que va a construirse el control «Lista de las casillas de verificación»:

Fondo general del control Barra de desplazamiento vertical Grupo de los checkbox:

Fondo



Icono



Etiqueta de texto





Fig. 2. Partes integrantes del control «Lista de los checkbox»

A continuación vamos a ver en qué se diferencia este tipo de la lista (CCheckBoxList) de la lista común (CListView), la que ya hemos considerado anteriormente.

Clase para crear la lista con casillas de verificación

Creamos el archivo CheckBoxList.mqh con la clase CCheckBoxList con los métodos estándar para todos los controles de la librería. La primera diferencia de la lista tipo CListView consiste en que los elementos de la lista se construyen de tres objetos gráficos (véase el código de abajo). Para cada tipo del objeto se crea un método privado separado.







class CCheckBoxList : public CElement

{

private :



CRectLabel m_area;

CEdit m_items[];

CBmpLabel m_checks[];

CLabel m_labels[];

CScrollV m_scrollv;



public :



bool CreateCheckBoxList( const long chart_id, const int subwin, const int x_gap, const int y_gap);



private :

bool CreateArea( void );

bool CreateList( void );

bool CreateItems( void );

bool CreateChecks( void );

bool CreateLabels( void );

bool CreateScrollV( void );

};

Aparte del array de los elementos (descripción de los elementos), vamos a necesitar el array de los estados de los checkbox (activado/desactivado). Además, harán falta los métodos correspondientes para establecer y obtener los valores según el índice especificado en la lista:

class CCheckBoxList : public CElement

{

private :



string m_item_value[];

bool m_item_state[];



public :



void SetItemState( const uint item_index, const bool state);

void SetItemValue( const uint item_index, const string value);

bool GetItemState( const uint item_index);

string GetItemValue( const uint item_index);

};







void CCheckBoxList::SetItemState( const uint item_index, const bool state)

{

uint array_size=:: ArraySize (m_item_state);



if (array_size< 1 )

:: Print ( __FUNCTION__ , " > ¡La llamada a este método debe realizarse, cuando la lista tiene por lo menos un elemento!" );



uint check_index=(item_index>=array_size)? array_size- 1 : item_index;



m_item_state[check_index]=state;



ShiftList();

}







bool CCheckBoxList::GetItemState( const uint item_index)

{

uint array_size=:: ArraySize (m_item_state);



if (array_size< 1 )

:: Print ( __FUNCTION__ , " > ¡La llamada a este método debe realizarse, cuando la lista tiene por lo menos un elemento!" );



uint check_index=(item_index>=array_size)? array_size- 1 : item_index;



return (m_item_state[check_index]);

}

Los cambios correspondientes han sido introducidos en los métodos relacionados con la gestión de la lista. Usted puede conocerlos por sí mismo.





Ordenamiento de la tabla

Si en la interfaz gráfica de la aplicación se utilizan las tablas con datos, a veces puede surgir la necesidad de ordenarlas por la columna especificada por el usuario. En muchas implementaciones de las interfaces gráficas eso está implementado de tal manera que los datos se ordenan con el clic en el encabezado de la columna. El primer clic en el encabezado ordena los datos en orden ascendiente, es decir del valor mínimo al máximo. El segundo clic ordena los datos en orden descendiente, es decir del valor máximo al mínimo.

En la captura de abajo se muestra la ventana «Caja de herramientas» del editor del código MetaEditor con la tabla de tres columnas. El ordenamiento (descendiente) está implementado en la tercera columna que contiene las fechas.





Fig. 3. Ejemplo de la tabla con datos ordenados.

Como indicio de datos ordenados, el encabezado de la columna normalmente contiene una flecha. Si indica hacia abajo, como en la captura de arriba, eso significa que los datos están ordenados en orden descendiente, y viceversa.

Pues, en este artículo vamos a hacer el ordenamiento para la tabla del tipo CTable. Ya contiene la posibilidad de incluir los encabezados para las columnas, y ahora hay que hacerlos interactivos. En primer lugar, hay que hacer que los encabezados cambien su color al situar el cursor sobre ellos, así como al hacer clic en ellos. Para eso añadimos los campos y los métodos en la clase CTable para establecer el color de los encabezados de las columnas en diferentes estados CTable (véase el código de abajo).

class CTable : public CElement

{

private :



color m_headers_color;

color m_headers_color_hover;

color m_headers_color_pressed;



public :



void HeadersColor( const color clr) { m_headers_color=clr; }

void HeadersColorHover( const color clr) { m_headers_color_hover=clr; }

void HeadersColorPressed( const color clr) { m_headers_color_pressed=clr; }

};

El usuario decide por sí mismo si la posibilidad de ordenamiento es necesaria. Por defecto, este modo será deshabilitado. Para activarlo, utilice el método CTable::IsSortMode():

class CTable : public CElement

{

private :



bool m_is_sort_mode;



public :



void IsSortMode( const bool flag) { m_is_sort_mode=flag; }

};

Para cambiar el color del encabezado al situar el cursor sobre él, va a usarse el método privado CTable::HeaderColorByHover(). Su llamada va a realizarse en el manejador de eventos del control.

class CTable : public CElement

{

private :



void HeaderColorByHover( void );

};







void CTable::HeaderColorByHover( void )

{



if (!m_is_sort_mode || !m_fix_first_row)

return ;



for ( uint c= 0 ; c<m_visible_columns_total; c++)

{



bool condition=m_mouse.X()>m_columns[c].m_rows[ 0 ].X() && m_mouse.X()<m_columns[c].m_rows[ 0 ].X2() &&

m_mouse.Y()>m_columns[c].m_rows[ 0 ].Y() && m_mouse.Y()<m_columns[c].m_rows[ 0 ].Y2();



if (!condition)

m_columns[c].m_rows[ 0 ].BackColor(m_headers_color);

else

{

if (!m_mouse.LeftButtonState())

m_columns[c].m_rows[ 0 ].BackColor(m_headers_color_hover);

else

m_columns[c].m_rows[ 0 ].BackColor(m_headers_color_pressed);

}

}

}

Para crear el icono de indicio de datos ordenados, hay que añadir el método privado CTable::CreateSignSortedData(). Si el modo de ordenamiento no ha sido activado antes de la creación de la tabla, la imagen no va a crearse. Pero si el modo está activado, la imagen será ocultada inmediatamente después de la creación, puesto que desde el principio los datos de la tabla no están ordenados.

class CTable : public CElement

{

private :



CBmpLabel m_sort_arrow;



private :



bool CreateSignSortedData( void );

};







bool CTable::CreateSignSortedData( void )

{



if (!m_is_sort_mode)

return ( true );



string name=CElement::ProgramName()+ "_table_sort_array_" +( string )CElement::Id();



int x =(m_anchor_right_window_side)? m_columns[ 0 ].m_rows[ 0 ].X()-m_columns[ 0 ].m_rows[ 0 ].XSize()+m_sort_arrow_x_gap : m_columns[ 0 ].m_rows[ 0 ].X2()-m_sort_arrow_x_gap;

int y =(m_anchor_bottom_window_side)? CElement::Y()-m_sort_arrow_y_gap : CElement::Y()+m_sort_arrow_y_gap;



if (m_sort_arrow_file_on== "" )

m_sort_arrow_file_on= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\SpinInc.bmp" ;

if (m_sort_arrow_file_off== "" )

m_sort_arrow_file_off= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\SpinDec.bmp" ;



if (!m_sort_arrow.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y))

return ( false );



m_sort_arrow.BmpFileOn( "::" +m_sort_arrow_file_on);

m_sort_arrow.BmpFileOff( "::" +m_sort_arrow_file_off);

m_sort_arrow.Corner(m_corner);

m_sort_arrow.GetInteger( OBJPROP_ANCHOR ,m_anchor);

m_sort_arrow.Selectable( false );

m_sort_arrow.Z_Order(m_zorder);

m_sort_arrow.Tooltip( "

" );



m_sort_arrow.X(x);

m_sort_arrow.Y(y);



m_sort_arrow.XSize(m_sort_arrow.X_Size());

m_sort_arrow.YSize(m_sort_arrow.Y_Size());



m_sort_arrow.XGap((m_anchor_right_window_side)? x : x-m_wnd.X());

m_sort_arrow.YGap((m_anchor_bottom_window_side)? y : y-m_wnd.Y());



m_sort_arrow.Timeframes( OBJ_NO_PERIODS );



CElement::AddToArray(m_sort_arrow);

return ( true );

}

En la estructura de los valores y propiedades de las celdas de la tabla hay que incluir el array en el que va a guardarse la cantidad de dígitos decimales tras la coma para cada celda si son números reales, así como el campo con el tipo de datos para cada columna de la tabla.

class CTable : public CElement

{

private :



struct TOptions

{

ENUM_DATATYPE m_type;

string m_vrows[];

uint m_digits[];

ENUM_ALIGN_MODE m_text_align[];

color m_text_color[];

color m_cell_color[];

};

TOptions m_vcolumns[];

};

Por defecto, cuando los valores se introducen en la celda de la tabla, el número de dígitos tras la coma se hace igual a cero para ella:

class CTable : public CElement

{

public :



void SetValue( const uint column_index, const uint row_index, const string value = "" , const uint digits= 0 );

};

Para establecer el tipo de datos en una u otra columna de la tabla, así como para obtener el tipo, es necesario usar los métodos CTable::DataType():

class CTable : public CElement

{

public :



ENUM_DATATYPE DataType( const uint column_index) { return (m_vcolumns[column_index].m_type); }

void DataType( const uint column_index, const ENUM_DATATYPE type) { m_vcolumns[column_index].m_type=type; }

};

Antes de crear la tabla, especificamos el número total de columnas y filas. El campo m_type y el array m_digits se inicializan con valores predefinidos. Desde el principio, el tipo en todas las columnas es string (TYPE_STRING), y el número de dígitos tras la coma en todas las celdas es igual a cero.







void CTable::TableSize( const uint columns_total, const uint rows_total)

{



m_columns_total=(columns_total< 1 ) ? 1 : columns_total;



m_rows_total=(rows_total< 2 ) ? 2 : rows_total;



:: ArrayResize (m_vcolumns,m_columns_total);



for ( uint i= 0 ; i<m_columns_total; i++)

{

:: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_vrows,m_rows_total);

:: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_digits,m_rows_total);

:: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_text_align,m_rows_total);

:: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_text_color,m_rows_total);

:: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_cell_color,m_rows_total);



m_vcolumns[i].m_type= TYPE_STRING ;

:: ArrayInitialize (m_vcolumns[i].m_digits, 0 );

:: ArrayInitialize (m_vcolumns[i].m_text_align,m_align_mode);

:: ArrayInitialize (m_vcolumns[i].m_cell_color,m_cell_color);

:: ArrayInitialize (m_vcolumns[i].m_text_color,m_cell_text_color);

}

}

Para el ordenamiento de los arrays de la tabla necesitaremos varios métodos privados donde van a ejecutarse las siguientes operaciones:

Algoritmo de ordenamiento.

Comparación de los valores según la condición especificada.

Intercambio de los valores de los elementos del array.

El método CTable::Swap() se encarga del intercambio de los valores de los elementos del array de la tabla. Aquí el intercambio se realiza directamente con las filas de la tabla. A veces se cambian no sólo los valores en la celdas, sino también el color del texto.

class CTable : public CElement

{

private :



void Swap( uint c, uint r1, uint r2);

};







void CTable::Swap( uint c, uint r1, uint r2)

{



for ( uint i= 0 ; i<m_columns_total; i++)

{



string temp_text =m_vcolumns[i].m_vrows[r1];

m_vcolumns[i].m_vrows[r1] =m_vcolumns[i].m_vrows[r2];

m_vcolumns[i].m_vrows[r2] =temp_text;



color temp_text_color =m_vcolumns[i].m_text_color[r1];

m_vcolumns[i].m_text_color[r1] =m_vcolumns[i].m_text_color[r2];

m_vcolumns[i].m_text_color[r2] =temp_text_color;

}

}

Para un ordenamiento correcto, la comparación de los valores se debe realizar con la conversión al tipo especificado en el campo m_type. Para eso ha sido escrito el método especial CTable::CheckSortCondition().

class CTable : public CElement

{

private :



bool CheckSortCondition( uint column_index, uint row_index, const string check_value, const bool direction);

};











bool CTable::CheckSortCondition( uint column_index, uint row_index, const string check_value, const bool direction)

{

bool condition= false ;



switch (m_vcolumns[column_index].m_type)

{

case TYPE_STRING :

{

string v1=m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index];

string v2=check_value;

condition=(direction)? v1>v2 : v1<v2;

break ;

}



case TYPE_DOUBLE :

{

double v1= double (m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index]);

double v2= double (check_value);

condition=(direction)? v1>v2 : v1<v2;

break ;

}



case TYPE_DATETIME :

{

datetime v1=:: StringToTime (m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index]);

datetime v2=:: StringToTime (check_value);

condition=(direction)? v1>v2 : v1<v2;

break ;

}



default :

{

long v1=( long )m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index];

long v2=( long )check_value;

condition=(direction)? v1>v2 : v1<v2;

break ;

}

}



return (condition);

}

Los métodos CTable::Swap() y CTable::CheckSortCondition() van a utilizarse en el método con el algoritmo del ordenamiento. Vamos a detallar un poco qué algoritmo ha sido escogido para ordenar los datos. Han sido probados diez algoritmos, inclusive el ordenamiento MQL estándar a través de la función ArraySort():

Ordenamiento MQL

Ordenamiento con acceso

Ordenamiento de burbuja

Ordenamiento de burbuja bidereccional

Ordenamiento por inserción

Ordenamiento Shell

Ordenamiento con árbol binario

Ordenamiento rápido

Ordenamiento piramidal

Ordenamiento por mezcla

La prueba de estos métodos fue realizada con el array cuyo tamaño es de cien mil elementos. El array se inicializaba con números aleatorios. Los resultados se muestran en el histograma de abajo:





Fig. 4. Gráfico de resultados de la prueba de diferentes métodos del ordenamiento. Tamaño del array 100 000 elementos.





El método del ordenamiento rápido ha resultado el más rápido. El código de este método ha sido cogido de la librería estándar, el método QuickSort(). Durante esta prueba, incluso ha mostrado el resultado mejor que la función ArraySort(). Para la mejor precisión, la medición de la duración del funcionamiento del algoritmo se realizaba a través de la función GetMicrosecondCount(). Vamos a dejar sólo los algoritmos que han mostrado el mejor resultado (menos de un segundo).





Fig. 5. Gráfico de los mejores resultados de la prueba de los métodos del ordenamiento. Tamaño del array 100 000 elementos.





Aumentamos el tamaño del array 10 veces más, es decir ahora vamos a ordenar el array de 1 000 000 elementos (un millón).





Fig. 6. Gráfico de los resultados de la prueba de los métodos del ordenamiento. Tamaño del array de 1 000 000 de elementos.





El algoritmo de plantilla ha sido el mejor durante esta prueba, se trata de la función ArraySort(). El método del ordenamiento rápido no ha sido mucho peor, por eso vamos a elegir precisamente este método. Es que la función ArraySort() no nos conviene para nuestra tarea por siguiente: (1) se precisa la posibilidad de realizar el ordenamiento en dos direcciones, (2) en la clase CTable se utiliza el array de estructuras y (3) es necesario controlar no sólo la posición de los valores en las celdas, sino también otras sus propiedades.

Hay que añadir la enumeración ENUM_SORT_MODE al archivo Enums.mqh para dos direcciones del ordenamiento:

SORT_ASCEND – en orden ascendiente.

– en orden ascendiente. SORT_DESCEND – en orden descendiente.







enum ENUM_SORT_MODE

{

SORT_ASCEND = 0 ,

SORT_DESCEND = 1

};

En el código de abajo se muestra la versión actual del algoritmo del ordenamiento rápido en el método CTable::QuickSort(). Los métodos CTable::Swap() y CTable::CheckSortCondition(), que han sido mostrados antes en el artículo están marcados en amarillo.

class CTable : public CElement

{

private :



void QuickSort( uint beg, uint end, uint column, const ENUM_SORT_MODE mode=SORT_ASCEND);

};







void CTable::QuickSort( uint beg, uint end, uint column, const ENUM_SORT_MODE mode=SORT_ASCEND)

{

uint r1 =beg;

uint r2 =end;

uint c =column;

string temp =NULL;

string value =NULL;

uint data_total =m_rows_total- 1 ;



while (r1<end)

{



value =m_vcolumns[c].m_vrows[(beg+end)>> 1 ];



while (r1<r2)

{



while ( CheckSortCondition(c,r1, value ,(mode==SORT_ASCEND)? false : true ) )

{



if (r1==data_total)

break ;

r1++;

}



while ( CheckSortCondition(c,r2, value ,(mode==SORT_ASCEND)? true : false ) )

{



if (r2== 0 )

break ;

r2--;

}



if (r1<=r2)

{



Swap(c,r1,r2);



if (r2== 0 )

{

r1++;

break ;

}



r1++;

r2--;

}

}



if (beg<r2)

QuickSort(beg,r2,c,mode);



beg=r1;

r2=end;

}

}

Todos estos métodos son privados. Ahora veremos el método público CTable::SortData() que sirve para la llamada (1) al pulsar en los encabezados de las columnas de los datos de la tabla o (2) mediante programación en cualquier otro momento cuando eso puede ser necesario según la idea del autor de la aplicación MQL. Hay que enviar el índice de la columna al método CTable::SortData(), por defecto, se ordena la primera columna Si el ordenamiento de la columna especificada se realiza por primera vez o el último ordenamiento de la misma columna ha sido en orden descendiente, los valores serán ordenados en orden ascendiente. Después del ordenamiento de datos, la tabla se actualiza. En la última línea del método CTable::SortData() se establece el icono correspondiente para la flecha indicadora de la tabla ordenada.

class CTable : public CElement

{

private :



int m_is_sorted_column_index;



ENUM_SORT_MODE m_last_sort_direction;



public :



void SortData( const uint column_index= 0 );

};







void CTable::SortData( const uint column_index= 0 )

{



uint first_index=(m_fix_first_row) ? 1 : 0 ;



uint last_index=m_rows_total- 1 ;



if (m_is_sorted_column_index== WRONG_VALUE || column_index!=m_is_sorted_column_index || m_last_sort_direction==SORT_DESCEND)

m_last_sort_direction=SORT_ASCEND;

else

m_last_sort_direction=SORT_DESCEND;



m_is_sorted_column_index=( int )column_index;



QuickSort(first_index,last_index,column_index,m_last_sort_direction);



UpdateTable();



m_sort_arrow.State((m_last_sort_direction==SORT_ASCEND)? true : false );

}

Vamos a necesitar un método para el procesamiento del clic en los encabezados de las columnas CTable::OnClickTableHeaders() cuando el modo de ordenamiento de datos está activado. Después de pasar todas las comprobaciones de pertenencia del objeto a este control, en el ciclo se determina el índice del encabezado (columna), y luego la tabla se ordena. Inmediatamente después del ordenamiento de la tabla, se genera el evento con el nuevo indicador ON_SORT_DATA. Además de este identificador del evento, el mensaje contiene (1) el identificador del control, (2) el índice de la columna ordenada y (3) el tipo de datos de esta columna.

class CTable : public CElement

{

private :



bool OnClickTableHeaders( const string clicked_object);

};







bool CTable::OnClickTableHeaders( const string clicked_object)





if (!m_is_sort_mode)

return ( false );



if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_table_edit_" , 0 )< 0 )

return ( false );



int id=CElement::IdFromObjectName(clicked_object);



if (id!=CElement::Id())

return ( false );



if (RowIndexFromObjectName(clicked_object)> 0 )

return ( false );



uint column_index= 0 ;



int l=(m_fix_first_column) ? 1 : 0 ;



int h=m_scrollh.CurrentPos()+l;



for ( uint c=l; c<m_visible_columns_total; c++)

{



if (m_columns[c].m_rows[ 0 ].Name()==clicked_object)

{



column_index=(m_fix_first_column && c== 0 ) ? 0 : h;

break ;

}



h++;

}



SortData(column_index);



:: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SORT_DATA,CElement::Id(),m_is_sorted_column_index,:: EnumToString (DataType(column_index)));

return ( true );

}

Si el número total de las columnas supera el número visible de las columnas, al desplazar la barra de desplazamiento horizontal, hay que corregir la posición de la flecha de indicio de la tabla ordenada. Para eso se utiliza el método privado CTable::ShiftSortArrow().

class CTable : public CElement

{

private :



void ShiftSortArrow( const uint column);

};







void CTable::ShiftSortArrow( const uint column)

{



if (CElement::IsVisible())

m_sort_arrow.Timeframes( OBJ_ALL_PERIODS );



int x=m_columns[column].m_rows[ 0 ].X2()-m_sort_arrow_x_gap;

m_sort_arrow.X(x);

m_sort_arrow.X_Distance(x);



m_sort_arrow.XGap((m_anchor_right_window_side)? m_wnd.X2()-x : x-m_wnd.X());

}

La llamada a este método va a ubicarse en el método CTable::UpdateTable(), en el bloque del código donde se realiza el desplazamiento de los encabezados. Abajo se muestra la versión reducida del método CTable::UpdateTable() con los fragmentos añadidos. Aquí, si en el primer ciclo ha sido encontrada la columna ordenada, se coloca la bandera y se hace el desplazamiento de la flecha de indicio. Después del fin del ciclo, si resulta que la columna ordenada ya existe pero no ha sido encontrada en el ciclo anterior, eso puede significar que ha salido fuera de la zona de visibilidad y hay que ocultarla. Si es la primera columna (índice cero) y al mismo tiempo está fijada contra el desplazamiento, la flecha de indicio se coloca en ella.







void CTable::UpdateTable( void )

{







if (m_fix_first_row)

{



bool is_shift_sort_arrow= false ;



for ( uint c=l; c<m_visible_columns_total; c++)

{



if (h>=l && h<m_columns_total)

{



if (!is_shift_sort_arrow && m_is_sort_mode && h==m_is_sorted_column_index)

{

is_shift_sort_arrow= true ;



uint column=h-(h-c);

if (column>=l && column<m_visible_columns_total)

ShiftSortArrow(column);

}



SetCellParameters(c, 0 ,m_vcolumns[h].m_vrows[ 0 ],m_headers_color,m_headers_text_color,m_vcolumns[h].m_text_align[ 0 ]);

}



h++;

}



if (!is_shift_sort_arrow && m_is_sort_mode && m_is_sorted_column_index!= WRONG_VALUE )

{



if (m_is_sorted_column_index> 0 || !m_fix_first_column)

m_sort_arrow.Timeframes( OBJ_NO_PERIODS );



else

ShiftSortArrow( 0 );

}

}





}

Al final del artículo, Usted puede descargar los archivos con el EA de prueba en el que se puede probar por sí mismo cómo funciona eso.

Otras actualizaciones de la librería

En el bild han sido incluidas las siguientes actualizaciones de la librería que suponen posibilidades adicionales:

1. Ahora se puede establecer la fuente y su tamaño para cada control. Para eso los campos y métodos correspondientes han sido incluidos en la clase base de los controles CElement. Por defecto, ha sido establecida la fuente «Calibri», y el tamaño de la fuente es de 8 puntos.

class CElement

{

protected :



string m_font;

int m_font_size;



public :



void Font( const string font) { m_font=font; }

string Font( void ) const { return (m_font); }

void FontSize( const int font_size) { m_font_size=font_size; }

int FontSize( void ) const { return (m_font_size); }

};







CElement::CElement( void ) : m_font( "Calibri" ) ,

m_font_size( 8 )

{

}

Por tanto, en todos los métodos de creación de los controles donde es necesario indicar la fuente, los valores se cogen de la clase base. Abajo se muestra el ejemplo para la etiqueta de texto de la clase CCheckBox. Lo mismo ha sido hecho en todas las clases de la librería.







bool CCheckBox::CreateLabel( void )

{



string name=CElement::ProgramName()+ "_checkbox_lable_" +( string )CElement::Id();



int x =(m_anchor_right_window_side)? m_x-m_label_x_gap : m_x+m_label_x_gap;

int y =(m_anchor_bottom_window_side)? m_y-m_label_y_gap : m_y+m_label_y_gap;



color label_color=(m_check_button_state) ? m_label_color : m_label_color_off;



if (!m_label.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y))

return ( false );



m_label.Description(m_label_text);

m_label.Font(CElement::Font());

m_label.FontSize(CElement::FontSize());

m_label.Color(label_color);

m_label.Corner(m_corner);

m_label.Anchor(m_anchor);

m_label.Selectable( false );

m_label.Z_Order(m_zorder);

m_label.Tooltip( "

" );



m_label.XGap((m_anchor_right_window_side)? x : x-m_wnd.X());

m_label.YGap((m_anchor_bottom_window_side)? y : y-m_wnd.Y());



CElement::InitColorArray(label_color,m_label_color_hover,m_label_color_array);



CElement::AddToArray(m_label);

return ( true );

}

2. Ahora los márgenes desde el punto extremo del formulario hay que enviar directamente al método de la creación del control para cada control de la interfaz gráfica. El cálculo será automático. Abajo se mustra el ejemplo del método de creación del calendario desplegable desde la clase personalizada CProgram.







bool CProgram::CreateDropCalendar( const int x_gap , const int y_gap , const string text)

{



m_drop_calendar.WindowPointer(m_window);



m_tabs.AddToElementsArray( 1 ,m_drop_calendar);



m_drop_calendar.XSize( 140 );

m_drop_calendar.YSize( 20 );

m_drop_calendar.AreaBackColor( clrWhite );



if (!m_drop_calendar.CreateDropCalendar(m_chart_id,m_subwin,text, x_gap , y_gap ))

return ( false );



CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_drop_calendar);

return ( true );

}

Aplicación para la prueba del control

Ahora vamos a escribir una aplicación MQL de prueba en la que Ud. podrá probar todos los controles nuevos. Vamos a crear una interfaz gráfica en la que el menú principal (CMenuBar) va a tener los menús contextuales desplegables, barra de estado y dos pestañas. La primera pestaña tendrá una tabla tipo CTable con el modo de ordenamiento.

En esta tabla, las tres primeras columnas tendrán los siguientes tipos de datso:

La primera columna – TYPE_DATETIME.

La segunda columna – TYPE_DOUBLE.

La tercera columna – TYPE_LONG.

Por defecto, las demás columnas se quedan con el tipo TYPE_STRING. En la captura de pantalla de abajo se muestra el aspecto de la interfaz gráfica con la tabla en la primera pestaña.





Fig. 7. Ejemplo de la tabla ordenada (ascendiente) por la primera columna.





Crearemos cuatro controles en la segunda pestaña:

Calendario desplegable (clase Clase CDropCalendar ).

). Control «Hora» (clase CTimeEdit ).

). Lista de los checkbox (clase CCheckBoxList ).

). Lista simple (clase CListView).

Abajo se muestra cómo se ve eso en la interfaz gráfica de una aplicación MQL:





Fig. 8. Controles de la segunda pestaña.





El código fuente de esta aplicación de prueba se adjunta al final del artículo.

Conclusión

En esta fase del desarrollo de la librería para la creación de las interfaces gráficas, su esquema tiene el siguiente aspecto:





Fig. 9. Estructura de la librería en la fase actual del desarrollo.





No es el último artículo en la serie sobre las interfaces gráficas. Su desarrollo continuará con adición de nuevas posibilidades. Abajo puede descargar la última versión de la librería y los archivos para las pruebas.