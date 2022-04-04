Template Switcher

Утилита TemplateSwitcher позволяет автоматически переключать набор используемых на графике индикаторов и объектов в зависимости от текущего таймфрейма графика и/или символа.

Часто бывает так, что на графике старшего таймфрейма используется индикатор с одним периодом расчета, а для младшего таймфрейма этот же индикатор необходим с увеличенным периодом расчета. Можно, конечно же, открыть два графика разных таймфреймов с нужными периодами индикатора. Но что, если мы не можем позволить себе дублирование графиков одного и того же символа? В этом случае остается только переключаться между двумя таймфреймами, постоянно перенастраивая шаблон графика.

Если же присоединить к графику TemplateSwitcher, то достаточно будет лишь один раз создать все необходимые шаблоны для любых таймфреймов графиков и символов, а после забыть про повторную настройку вида графика в момент переключения его таймфрейма.

Создание шаблона графика производится при помощи нажатия кнопки, которая появляется в правом нижнем углу графика, если туда подвести курсор мыши (см. скриншот 1). При нажатии на кнопку шаблон сохраняется (см. скриншот 2) и в дальнейшем будет автоматически подгружен при переключении на график EURUSD, H1.


Параметры

Утилиту можно использовать для создания шаблонов, которые зависят от символов и таймфреймов, или зависят только от таймфреймов. Для этого в параметре "Templates difference / Различие шаблонов" достаточно выбрать нужный вариант разделения шаблонов.

Если выбран вариант "By symbol and timeframe / По символу и таймфрейму", то для каждого символа будут созданы индивидуальные шаблоны по всем используемым таймфреймам. Иными словами шаблон от EURUSD, H1 не будет использован ни для какого другого символа, т. е. открыв график GBPUSD, H1 не будет получен вид графика, настроенного на EURUSD, H1.

В случае выбора варианта "By timeframe only / Только по таймфрейму" сохранение и подгрузка шаблонов будет одинакова для всех используемых символов. К примеру, создав шаблон на графике EURUSD, H1 и поставив затем утилиту на график GBPUSD, H1, получим тот же вид графика, который был ранее настроен для EURUSD, H1.

Параметр "Templates name suffix / Суффикс имени шаблона" позволяет создавать разные шаблоны для одного и того же символа. Например, можно установить утилиту на двух графиках GBPUSD, но на каждом из них используйте разные суффиксы для имени шаблона. В этом случае для каждого графика будут использоваться разные шаблоны. Если в пределах одного и того же символа разница в шаблонах не требуется, то параметр должен быть оставлен пустым, как по умолчанию.

Параметр "Hide save button / Прятать кнопку сохранения" позволяет управлять видимостью кнопки сохранения шаблона. По умолчанию кнопка появляется только при наведении курсора мыши на правый нижний угол графика. Для тех случаев, когда другие индикаторы/эксперты не дают возможности отслеживания курсора мыши, этот параметр следует установить в "Нет". Тогда кнопка будет видна на графике всегда.


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Trading Panel for MetaTrader 5 — professional one-click trading from chart and keyboard A powerful trading panel for active manual trading, designed to open, manage, and close trades far faster and more efficiently than the standard MetaTrader interface. This panel is built for traders who want full control over positions, pending orders, profit management, and trading execution inside one professional workspace. This is not just another utility. It is a complete trading cockpit for MetaTrader
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FractalDivergencePatterns
Ihor Herasko
5 (1)
Indicators
Фрактальная дивергенция - это   скрытая дивергенция, построенная на фракталах Билла Вильямса. Бычья фрактальная дивергенция представляет собой комбинацию из двух нижних фракталов, последний из которых расположен ниже предыдущего, и при этом две свечи справа от минимума последнего фрактала имеют минимумы выше уровня предыдущего фрактала (см. скриншот 1). Медвежья фрактальная дивергенция - это комбинация из двух соседних верхних фракталов, последний из которых расположен выше, чем предыдущий верхн
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Trend And Flat Identifier
Ihor Herasko
5 (1)
Indicators
General information The indicator determines the areas of flat and trending market states by comparing the average and current volatilities. Flat areas are rectangles of a user-defined color. It is easy to determine the maximum and minimum of the flat area, as well as its height in points. The beginning of each trend area is marked with an arrow indicating the direction of the trend. Tuning parameters 1. Averaging period - period for calculating average volatility 2. Color of flat region -
Fractals divergence channel
Ihor Herasko
Indicators
Канал фрактальной дивергенции базируется на   паттернах фрактальной дивергенции , представляя их в виде канала, границы которого изменяются в момент появления очередного паттерна. Верхняя граница канала соответствует верхней части последнего найденного медвежьего паттерна фрактальной дивергенции. Нижняя граница канала - это нижняя часть последнего найденного бычьего паттерна (см. скриншот 1). По отношению к индикатору   FractalDivergence_Patterns , канальная версия обладает теми же параметрами,
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BearBullBalance
Ihor Herasko
Indicators
The indicator shows the number and ratio of ticks with the price growth and fall for each candle of the chart. The upper part of the histogram in the form of thin lines shows the number of price growth ticks (bullish strength), while the lower part shows the amount of price fall ticks (bearish strength). The thicker histogram bars is the difference between the strength of bulls and bears. A positive difference is displayed in green, and the negative one is red. The strength of bulls increases wh
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Fractal divergence patterns
Ihor Herasko
4.8 (5)
Indicators
A fractal divergence is a hidden divergence , based on Bill Williams' fractals. A bullish fractal divergence is a combination of two lower fractals, the last of which is located below the previous one, and, at the same time, two candles to the right of the Low of the last fractal have Lows higher than the previous fractal level (see screenshot 1). A bearish fractal divergence is a combination of two adjacent upper fractals, the last of which is located above the previous one, but, at the same ti
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Fractal Divergence Channel
Ihor Herasko
Indicators
Fractal Divergence Channel is based on the fractal divergence patterns , representing them in the form of a channel with the borders changing the moment the next pattern appears. The upper border of the channel corresponds to the upper part of the last found bearish fractal divergence pattern. The lower border of the channel is the lower part of the last found bullish pattern (see screenshot 1). Compared to the FractalDivergence_Patterns indicator, the channel version has the same parameters wit
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Charts Synchronizer
Ihor Herasko
4 (4)
Utilities
The "Chart synchronization" utility (the SynchronizeCharts indicator) can help traders in simultaneous trading on multiple financial instruments, as it automatically scrolls all or selected charts of the terminal according to the position of the master chart.  Four charts are shown in the screenshot 1. The EURUSD chart is the master chart, as the SynchronizeCharts indicator is attached to it. As a result, the other three charts are displayed on the timeline starting from 2017.02.17 23:15. Any fu
TemplateSwitcher
Ihor Herasko
5 (2)
Utilities
The TemplateSwitcher utility allows automatically switching the set of indicators and objects used on the chart depending on the current timeframe and/or symbol. It often happens that an indicator with a certain period is used on a chart of a higher timeframe, while the same indicator with an increased calculation period is required for a smaller timeframe. Of course, it is possible to open two charts of different timeframes with the required indicator periods. But what if duplication of charts
FractalDivergence
Ihor Herasko
Experts
The Expert Advisor generates trading signals based on the values of the FractalDivergence_Patterns indicator. A Buy signal is generated when the indicator detects a support level, and a Sell signal is generated when the resistance level is found (see Fig. 1: blue arrows show buying, red arrows show selling). The Expert Advisor does not require the indicator to be additionally used, and can display the appropriate support and resistance levels. Parameters The "Fractal divergence parameters" bloc
Structured Zig Zag
Ihor Herasko
Indicators
The indicator identifies ordered trend structures. Each structure consists of at least three waves: the formation of the primary movement, a rollback, and a breakout of the primary movement. One wave in the structure is considered to be the market movement between opposite price extremes, which corresponded to different positions of the points of the classic Parabolic Support And Reverse (PSAR) indicator relative to the closing prices of the candles: a point below the price - searching for a m
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