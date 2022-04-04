Template Switcher

Утилита TemplateSwitcher позволяет автоматически переключать набор используемых на графике индикаторов и объектов в зависимости от текущего таймфрейма графика и/или символа.

Часто бывает так, что на графике старшего таймфрейма используется индикатор с одним периодом расчета, а для младшего таймфрейма этот же индикатор необходим с увеличенным периодом расчета. Можно, конечно же, открыть два графика разных таймфреймов с нужными периодами индикатора. Но что, если мы не можем позволить себе дублирование графиков одного и того же символа? В этом случае остается только переключаться между двумя таймфреймами, постоянно перенастраивая шаблон графика.

Если же присоединить к графику TemplateSwitcher, то достаточно будет лишь один раз создать все необходимые шаблоны для любых таймфреймов графиков и символов, а после забыть про повторную настройку вида графика в момент переключения его таймфрейма.

Создание шаблона графика производится при помощи нажатия кнопки, которая появляется в правом нижнем углу графика, если туда подвести курсор мыши (см. скриншот 1). При нажатии на кнопку шаблон сохраняется (см. скриншот 2) и в дальнейшем будет автоматически подгружен при переключении на график EURUSD, H1.





Параметры

Утилиту можно использовать для создания шаблонов, которые зависят от символов и таймфреймов, или зависят только от таймфреймов. Для этого в параметре "Templates difference / Различие шаблонов" достаточно выбрать нужный вариант разделения шаблонов.

Если выбран вариант "By symbol and timeframe / По символу и таймфрейму", то для каждого символа будут созданы индивидуальные шаблоны по всем используемым таймфреймам. Иными словами шаблон от EURUSD, H1 не будет использован ни для какого другого символа, т. е. открыв график GBPUSD, H1 не будет получен вид графика, настроенного на EURUSD, H1.

В случае выбора варианта "By timeframe only / Только по таймфрейму" сохранение и подгрузка шаблонов будет одинакова для всех используемых символов. К примеру, создав шаблон на графике EURUSD, H1 и поставив затем утилиту на график GBPUSD, H1, получим тот же вид графика, который был ранее настроен для EURUSD, H1.

Параметр "Templates name suffix / Суффикс имени шаблона" позволяет создавать разные шаблоны для одного и того же символа. Например, можно установить утилиту на двух графиках GBPUSD, но на каждом из них используйте разные суффиксы для имени шаблона. В этом случае для каждого графика будут использоваться разные шаблоны. Если в пределах одного и того же символа разница в шаблонах не требуется, то параметр должен быть оставлен пустым, как по умолчанию.

Параметр "Hide save button / Прятать кнопку сохранения" позволяет управлять видимостью кнопки сохранения шаблона. По умолчанию кнопка появляется только при наведении курсора мыши на правый нижний угол графика. Для тех случаев, когда другие индикаторы/эксперты не дают возможности отслеживания курсора мыши, этот параметр следует установить в "Нет". Тогда кнопка будет видна на графике всегда.



