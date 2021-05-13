FractalDivergencePatterns

Фрактальная дивергенция - это скрытая дивергенция, построенная на фракталах Билла Вильямса.

Бычья фрактальная дивергенция представляет собой комбинацию из двух нижних фракталов, последний из которых расположен ниже предыдущего, и при этом две свечи справа от минимума последнего фрактала имеют минимумы выше уровня предыдущего фрактала (см. скриншот 1).

Медвежья фрактальная дивергенция - это комбинация из двух соседних верхних фракталов, последний из которых расположен выше, чем предыдущий верхний фрактал, но при этом две свечи справа от вершины последнего фрактала своими максимумами не превышают уровень первого фрактала (см. скриншот 2).

Индикатор FractalsDivergence_Pattern отображает бычьи и медвежьи фрактальные дивергенции в виде зон поддержек и сопротивлений, отмеченных прямоугольниками соответствующего цвета. Высота каждой из зон - это разность цен первого и второго фракталов. Левая граница указывает на первый фрактал дивергенции, а правая граница - на последний бар, относящийся ко второму фракталу, т.е. на тот бар, после закрытия которого возможна регистрация паттерна.

Зона сопротивления отображается красным цветом (параметр "Цвет медвежьего паттерна"). Ее нижняя граница лежит на максимуме второго фрактала (см. скриншот 3).

Зона поддержки отображается синим цветом (параметр "Цвет бычьего паттерна"). Верхняя граница зоны указывает на минимум второго фрактала (см. скриншот 4).

Использовать сигналы индикатора можно как на отбой цены от уровней поддержек и сопротивлений, так и на их пробой. Это зависит от тактики торговли, выбранной трейдером.





Параметры индикатора

Bars on the left. Указывает, сколько должно быть баров слева, имеющих меньший максимум для регистрации верхнего фрактала или больший минимум для регистрации нижнего фрактала.

Указывает, сколько должно быть баров слева, имеющих меньший максимум для регистрации верхнего фрактала или больший минимум для регистрации нижнего фрактала. Bars on the right. Указывает, сколько должно быть баров справа, имеющих меньший максимум для регистрации верхнего фрактала или больший минимум для регистрации нижнего фрактала.

Указывает, сколько должно быть баров справа, имеющих меньший максимум для регистрации верхнего фрактала или больший минимум для регистрации нижнего фрактала. Color of bull pattern - цвет, которым будет отображаться бычья фрактальная дивергенция.

- цвет, которым будет отображаться бычья фрактальная дивергенция. Color of bear pattern - цвет, которым будет отображаться медвежья фрактальная дивергенция.

- цвет, которым будет отображаться медвежья фрактальная дивергенция. Alert on pattern found? - включение/выключение появления окна Alert при нахождении паттерна.

- включение/выключение появления окна Alert при нахождении паттерна. Notification on pattern found? - включение/выключение Push-уведомления при нахождении паттерна.

- включение/выключение Push-уведомления при нахождении паттерна. E-mail notification on pattern found? - включение/выключение отправки сообщения на E-mail при нахождении паттерна.

- включение/выключение отправки сообщения на E-mail при нахождении паттерна. The number of bars to display - количество баров, на которых будут отображаться показания индикатора. Значение 0 - вся доступная история.



