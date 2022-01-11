Abiroid Simple Semafor Scanner
- Indicators
- Abir Pathak
- Version: 1.3
- Updated: 2 July 2022
Description
This scanner uses 3LZZ TRO ex4 and scans for Semafors at given “Shift” bar.
Scanner Detailed Settings:
Other Settings:
- Set Periods for Semafor 1,2,3
- Set alerts on/off for Semafor 1,2,3
- Shift bar (Bar on which semafor is scanned)
- Refresh After Ticks (Number of ticks when dash is refreshed)
This scanner is pretty simplistic version.
And a more detailed version with a different strategy is available here:
Very useful product, Thank you!