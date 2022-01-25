Bar Size MT4
- Indicators
- Mikhail Tcvetkov
- Version: 1.2
Идея очень интересная. Просто и понятно. Вдобавок его можно использовать с любой торговой системой или при ручной торговле. Согласен с portgsm , что сигнальные свечи желательно раскрасить в альтернативные цвета. Индикатор весьма чувствителен к выбору таймфрейма и требует индивидуальной подгонки для каждого. По моему мнению порог срабатывания (Signal Level) было бы целесообразно вынести в окно индикатора Bar Size MT4 для изменения мышью. Тогда легко выбрать оптимальный для точек входа или закрытия позиции. Отличная работа.
User didn't leave any comment to the rating
Идея очень интересная. Просто и понятно. Вдобавок его можно использовать с любой торговой системой или при ручной торговле. Согласен с portgsm , что сигнальные свечи желательно раскрасить в альтернативные цвета. Индикатор весьма чувствителен к выбору таймфрейма и требует индивидуальной подгонки для каждого. По моему мнению порог срабатывания (Signal Level) было бы целесообразно вынести в окно индикатора Bar Size MT4 для изменения мышью. Тогда легко выбрать оптимальный для точек входа или закрытия позиции. Отличная работа.
User didn't leave any comment to the rating
You agree to website policy and terms of use
Allow the use of cookies to log in to the MQL5.com website.
Please enable the necessary setting in your browser, otherwise you will not be able to log in.
Господа! Я прикрепил индикатору шкалу от RSI, можно (приблизительно) считать АТР свечи на средних и больших тайм фреймах, если свеча превышает 75% и более, жди отскока или разворота, посмотрите внимательно.