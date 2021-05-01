Arrow Forex

Este es un indicador tecnico que nos ofrece señales de entrada al mercado , el indicador no repinta , se puede utilizar en cualquier timeframe , yo lo recomiendo en periodos largos ya que es mi estilo de trading pero para aquellos que hagan scalping tambien puede funcionar , en el video lo muestro con una media movil de 150 periodos a modo de ejemplo . Las señales son las siguientes , entraremos largo cuando en el grafico se muentre una flecha azul , por el contrario si la flecha es roja entraremos en corto , el stop loss debe colocarse en el ultimo alto\bajo de la oscilación del precio , el take profit debe ser al menos de 1:1 . Recomiendo mucho que este indicador sea empleado en seguimientos de tendencia o confirmar la tendencia actual con timeframe superiores , espero que sea de ayuda