Raiden Forex

Este indicador es muy practico ya que nos ofrece las señales directamente en el grafico en forma de linea , pero no solo eso , la misma linea nos indica el stop loss , al mismo tiempo , el indicador nos dice cuando salir del mercado con el cambio de señal pero para eso habria que monitorizar la señal por lo que se puede optar por poner un take profit minimo de 1:1. Las señales son claras , en el momento en que el indicador dibuja debajo del precio una linea azul , se abre una operacion de compra , una vez abierta la operacion , el stop loss se coloca 2 pips por debajo de la linea azul. Para las operaciones de venta debemos esperar a que el indicador dibuje sobre el precio una linea de color roja , cuando la vela cierre se abre la operacion de venta y colocamos el stop loss 2 pips por encima de la linea roja. Yo recomiendo que mientras se pueda monitorizar la señal se omita el take profit y se deje correr la operacion siempre y cuando valla a nuestro favor pero eso es decision de cada uno. Respecto al timeFrame puede emplearse en cualquiera aunque recomiendo que sea a partir de 1H pero como digo , si deseas emplearlo en 5M puedes hacerlo , espero que sea de ayuda.

