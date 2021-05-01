RD Trend Forex

Indicador Forex de tendencias , puede emplearse en cualquier timeframe aunque lo recomiendo en periodos de 4 horas , puede añadirse a tu estrategia o crear una estrategia con el . Las señales son las siguientes , se entra en largos cuando el indicador cambia a color azul , por el contrario se entrará en cortos cuando el indicador cambie su color a rojo , el stop loss se coloca en la ultima oscilacion alto\bajo del precio y el take profit minimo a 1:1 aunque yo recomendaria 2:1 , eso es elección de cada trader , el indicador funciona muy bien por si solo pero siempre recomiendo , seguimiento de tendencia y temporalidades altas ya que es mi estilo personal pero cada uno lo aplica como mas comodo se siente , espero que sea de ayuda.

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Force Index with 2 Moving Averages ms
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VR Cub
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DrawTurningPoint MT4
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Crypto_Forex   Indicator HTF Ichimoku for MT4. Ichimoku indicator is   one of the most powerful trend indicators . H TF means -   H igher TimeFrame. This indicator is excellent for Trend Traders as well as combination with Price Action entries. HTF Ichimoku  Indicator allows you to attach Ichimoku from higher timeframe to your current chart. Up trend   - red line above blue one (and both lines are above cloud) /  Down trend   - red line below blue one  (and both lines are below cloud). Open BUY
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TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
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Ruben David Santana Rodriguez
Indicators
Indicador de tunel de tendencia , este indicador se utiliza de la siguiente forma : Para entradas al alza , el precio debe cerrar primero por encima del tunel , si despues de cerrar el precio encima del tunel la siguiente vela abre y cierra su precio por encima del tunel abriremos una operacion al alza , para las operaciones a la baja las condiciones son las mismas solo que al contrario , el precio debe cerrar debajo del tunel y la siguiente vela debe abrir y cerrar debajo del tunel , el stop lo
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Ruben David Santana Rodriguez
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Este es un indicador tecnico que nos ofrece señales de entrada al mercado , el indicador no repinta , se puede utilizar en cualquier timeframe , yo lo recomiendo en periodos largos ya que es mi estilo de trading pero para aquellos que hagan scalping tambien puede funcionar , en el video lo muestro con una media movil de 150 periodos a modo de ejemplo . Las señales son las siguientes , entraremos largo cuando en el grafico se muentre una flecha azul , por el contrario si la flecha es roja entrare
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