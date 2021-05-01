RD Trend Forex

Indicador Forex de tendencias , puede emplearse en cualquier timeframe aunque lo recomiendo en periodos de 4 horas , puede añadirse a tu estrategia o crear una estrategia con el . Las señales son las siguientes , se entra en largos cuando el indicador cambia a color azul , por el contrario se entrará en cortos cuando el indicador cambie su color a rojo , el stop loss se coloca en la ultima oscilacion alto\bajo del precio y el take profit minimo a 1:1 aunque yo recomendaria 2:1 , eso es elección de cada trader , el indicador funciona muy bien por si solo pero siempre recomiendo , seguimiento de tendencia y temporalidades altas ya que es mi estilo personal pero cada uno lo aplica como mas comodo se siente , espero que sea de ayuda.