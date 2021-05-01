Tunnel Trend Forex

Indicador de tunel de tendencia , este indicador se utiliza de la siguiente forma :
Para entradas al alza , el precio debe cerrar primero por encima del tunel , si despues de cerrar el precio encima del tunel la siguiente vela abre y cierra su precio por encima del tunel abriremos una operacion al alza , para las operaciones a la baja las condiciones son las mismas solo que al contrario , el precio debe cerrar debajo del tunel y la siguiente vela debe abrir y cerrar debajo del tunel , el stop loss lo colocamos en la ultima oscilacion del precio.
El take profit lo colocaremos como minimo 1:1.

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Ruben David Santana Rodriguez
Indicators
Indicador Forex de tendencias , puede emplearse en cualquier timeframe aunque lo recomiendo en periodos de 4 horas , puede añadirse a tu estrategia o crear una estrategia con el . Las señales son las siguientes , se entra en largos cuando el indicador cambia a color azul , por el contrario se entrará en cortos cuando el indicador cambie su color a rojo , el stop loss se coloca en la ultima oscilacion alto\bajo del precio y el take profit minimo a 1:1 aunque yo recomendaria 2:1 , eso es elección
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