Tunnel Trend Forex
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 11
Indicador de tunel de tendencia , este indicador se utiliza de la siguiente forma :
Para entradas al alza , el precio debe cerrar primero por encima del tunel , si despues de cerrar el precio encima del tunel la siguiente vela abre y cierra su precio por encima del tunel abriremos una operacion al alza , para las operaciones a la baja las condiciones son las mismas solo que al contrario , el precio debe cerrar debajo del tunel y la siguiente vela debe abrir y cerrar debajo del tunel , el stop loss lo colocamos en la ultima oscilacion del precio.
El take profit lo colocaremos como minimo 1:1.
Para entradas al alza , el precio debe cerrar primero por encima del tunel , si despues de cerrar el precio encima del tunel la siguiente vela abre y cierra su precio por encima del tunel abriremos una operacion al alza , para las operaciones a la baja las condiciones son las mismas solo que al contrario , el precio debe cerrar debajo del tunel y la siguiente vela debe abrir y cerrar debajo del tunel , el stop loss lo colocamos en la ultima oscilacion del precio.
El take profit lo colocaremos como minimo 1:1.