ProTrader B3 Mini

zap 43996914141 pelo valor de 50 + brinde

ProTrader B3 Mini é um utilitário para a plataforma de negociação MetaTrader 5

Foi programado especialmente para os ativos WIN (mini índice bovespa) e WDO (mini dólar)
O conceito do B3 Mini é ser simples, prático e intuitivo, um excelente assistente para scalpers/day traders!
Opere totalmente pelo teclado do seu PC, experimente, você vai gostar de usar!  ✌( 'ω' )✌

Nota:
1 - Este utilitário não funciona no testador de estratégia
2 - Teste a versão demo antes de comprar o ProTrader B3 Mini ilimitado
Versão demo → https://www.mql5.com/pt/market/product/59273

Algumas funções:
• Buy (↑), sell (↓), close (Ctrl)
• Coloca o stop loss (take profit) automaticamente ao abrir uma posição
• Take profit, relação risco:retorno 1:1, 1:2, 1:3 e (1:0 TP desativado)
• Mostra o nível de zeragem compulsória
• Calculadora automática de contratos (clique em cima do "Manual" que mudará para "Auto")
• Trailing stop (a distância do trailing stop é o mesmo do stop loss)
• Ordens limit com stop loss e (take profit)
• Efeitos sonoros
• Avisa para mudar o código do ativo, caso estiver vencido
• Mostra os pontos, lucro/perda flutuante, tempo restante para fechar a vela, horário do servidor etc...
• Esconde escala de tempo e preço para ter um campo de visão maior do gráfico
• Informações da conta
• Tabela de códigos para consulta rápida
• Hotkeys para operar com o teclado, para atribuir uma função em outra tecla escolha entre
   letras maiúsculas: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ou números: 0123456789, somente
   as 3 teclas comprar (seta para cima), vender (seta para baixo), e fechar (Ctrl) são fixas, não podem ser alteradas.

Por questão de segurança e para evitar que faça o "preço médio", o B3 Mini só abre 1 posição de cada vez por ativo,
e dentro do "Horário limite para operar" definido pelo próprio usuário.

*Obs, na primeira vez de uso é necessário fazer uma calibragem na aba "Parâmetros de entrada"
1 - Percentagem da zeragem compulsória:
     Ex: se a sua corretora zera a posição com 70% de saldo negativo, insira o valor 70.
2 - Valor da margem por contrato em R$:
     Ex: se na sua corretora a margem para 1 minicontrato for R$25, insira o valor 25.
3 - Aumentar 1 contrato a cada R$:
     Ex: se você quiser que a calculadora automática aumente 1 contrato a cada R$500, insira o valor 500.

4 - Saldo na corretora em R$: (para a calculadora e nível de zeragem compulsória funcionarem corretamente)
     se o saldo na sua corretora não é integrado com a plataforma MT5, atualize o valor do saldo diariamente,
     caso contrário deixe o valor padrão 0.

Recommended products
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Experts
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Net Z
Sugianto
5 (1)
Experts
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily rou
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Experts
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experts
NeoPips Engine EA – The Ultimate Trading Revolution Has Arrived! “The real power of trading lies in seeing what others miss. NeoPips Engine doesn’t follow the market — it masters it.” About NeoPips Engine EA: Your Intelligent Trading Ally NeoPips Engine EA is not your average trading robot. It’s a multi-dimensional, AI-optimized expert advisor crafted for traders who demand precision, adaptability, and long-term performance. Unlike outdated bots with rigid rules, NeoPips Engine is a livin
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experts
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
Ultimate Gold Hybrid
Md Atiqur Rahman
Experts
Key Benefits at a Glance: Lorentzian ML signal generation Majority voting across 3 timeframes Automatic market regime detection Smart equity recovery with group profit targets 1% risk‑based adaptive lot sizing ATR‑based dynamic SL/TP & trailing Emergency drawdown cut Live on‑chart info panel Hybrid Lorentzian Gold ML EA v2.0 – Intelligent Adaptive Trading for XAUUSD Next‑Gen Machine Learning Core A Lorentzian KNN classifier analyzes 5 normalized features (RSI, WaveTren
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA — Automated Trading Advisor Based on Hull Moving Average (HMA) for MetaTrader 5 OVERVIEW HMA Scalper Pro EA is a professional trading robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 that trades in the direction of the Hull Moving Average (HMA). The HMA indicator determines the current trend direction, and the EA opens trades in that direction, enhanced by Smart Risk capital management, adaptive grid trading, trailing stop, breakeven, and time filters. The EA supports both Netting a
Aurum Intraday EA
Rodrigo Leonardo Favreau Giuliodoro
Experts
Aurum Intraday EA – Advanced Gold Trading Algorithm The Aurum Intraday EA is a powerful automated trading system designed specifically for Gold (XAUUSD) traders who want to capture strong intraday movements while maintaining full control over risk and strategy configuration. Built with a robust algorithm and optimized for H1 and H4 timeframes (H4 recommended) , this Expert Advisor is capable of identifying high-probability opportunities in the gold market and executing trades with precision and
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
Aurum Gold Pro
Mainara Mello Da Silva
1 (1)
Experts
Aurum Gold Pro Automated Trading System for Gold (XAUUSD) Aurum Gold Pro is an automated trading system developed for trading Gold (XAUUSD). The system uses technical filters designed to identify market trend conditions and volatility levels before opening positions. The strategy operates on the H1 timeframe and is designed to participate in trending market environments while applying structured risk management rules. Main Features • Designed for XAUUSD • Timeframe: H1 • One trade at a time • A
FREE
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
Indicators
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
Safe Gold Trend Pro
Patrick Deslauriers
Experts
Gold Trend Strength Pro Gold Trend Strength Pro is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on the M15 timeframe . The EA combines trend analysis, market strength detection, volatility filters, and dynamic risk management to identify high-probability trading opportunities while avoiding unnecessary market exposure. Main Features Designed exclusively for XAUUSD / Gold Recommended timeframe: M15 Trend-following strategy with market strength analysis Vol
AmbM GOLD Institutional Scalper
Adrian-marius Ambrosa
Experts
SPECIAL LAUNCH OFFER: $30 (1-Month Rent) Limited time offer to build our community and gather feedback! AmbM GOLD Institutional Scalper A high-precision M5 algorithm for XAUUSD (Gold) , engineered to trade exclusively at Institutional Liquidity Levels ($5/$10 psychological marks). PERFORMANCE DATA (BUY ONLY) • Win Rate: 87.09%. • Safe Growth: +$4,113 profit on $10k (13.75% Max Drawdown). • Extreme Stress Test: Successfully generated +$22,997 in a 5-year stress test (2020-2026), proving
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 $249 Only for the First 5 Buyers! Live Signal Check the live performance of Sonic R Pro Enhanced: Live Sonic R Trading Strategy Sonic R Pro Enhanced is an upgraded version of the traditional Sonic R strategy, automating trades based on the Dragon Band (EMA 34 and EMA 89) and incorporating advanced algorithms to maximize performance. Timeframes: M15, M30 Supported Pairs: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Trading Style: Swing Trading - Pullback & Counter-
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT5 Automatically set precise TP and SL price levels on any trade ️ Works with all pairs and EAs, filter by symbol or magic number This Expert Advisor lets you define and apply exact Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels to your trades using direct price values (e.g., 1.12345 on EURUSD). No points, no pips. Just clean, accurate trade management across all orders or filtered by chart or magic number. Key Features: Instantly modify T
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Experts
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Mir Station MT5
Marta Gonzalez
Experts
Mir Station MT5  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.    The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions      Mir Station MT5   Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation   Mir Station MT5         It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      Mir Station MT5   is a plug and play system Mir Sta
ISS Station MT5
Marta Gonzalez
Experts
ISS Station MT5      it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions ISS Station MT5       Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation ISS Station MT5           It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        ISS Station MT5       is a plug and play system   ISS Stat
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Experts
Hamster Scalping is a fully automated Expert Advisor. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. The advisor needs a hedging account type Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller General Recommendati
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA is based on this article: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp TRADING CONDITIONS - Look for currency pair trading below the X-period EMA and MACD to be in negative territory. - Wait for price to cross above the X-period EMA, then make sure that MACD is either in the process of crossing from negative to positive or has crossed into positive territory within five bars. - Go long X pips above the X-period EMA. - Sell X of the position at en
Signals Executor for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilities
Signals Executor for Telegram is a Utility that allows you to execute and manage positions from messages sent in Telegram Chats. Chat messages are processed to check for the existence of commands, and the command will be executed if its parameters are valid. You need the Telegram Bot Token and Chat Id to configure the input parameters. It is possible to restrict the sending of commands through the User Id, which must be configured in the input parameters. Valid Commands: Buy and Sell: Market or
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" is a high-frequency scalping bot designed to trade the NASDAQ 100 index (US100). The robot focuses on short-term trades, capitalizing on minor market fluctuations to generate profits. It does not employ risky strategies such as grid or martingale, making it safer and more resilient to market volatility. Key Features: High-Frequency Scalping:   The bot is designed for rapid trades with minimal holding time, allowing it to profit even from small market movements. Flexible Set
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (670)
Utilities
Trade Manager MT5 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 5, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, crypto, or future
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (146)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Utilities
Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Utilities
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account. It supports both public and private Telegram channels, and you can conn
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
Utilities
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 5 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader . COPYLOT allows you to copy Forex trades between MT4 and MT5 terminals with support for Hedge and Netting accounts. COPYLOT MT5 version supports: - MT5 Hedge to MT5 Hedge - MT5 Hedge to MT5 Netting - MT5 Netting to MT5 Hedge - MT5 Netting to MT5 Netting - MT4 to MT5 Hedge - MT4 to MT5 Netting MT4 version Full Description +DEMO +PDF How To Buy How To Install How to get Log Files H
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Power Candles Strategy Scanner - Self-Optimizing Multi-Symbol Setup Finder Power Candles Strategy Scanner runs the same self-optimizing engine that powers the Power Candles indicator - on every symbol in your Market Watch, side by side. One panel tells you which symbols are statistically tradable right now, which strategy wins on each, the optimal Stop Loss / Take Profit pair, and pings you the moment a fresh signal fires. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Utilities
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier automatically copies trading signals from your Telegram channels directly into MetaTrader 5. No bots, no browser extensions, no manual copying. You receive a signal on Telegram and the EA opens the trade on your terminal in a few seconds. The product includes two components: a Windows application that listens to your Telegram channels, and this Expert Advisor that executes the signals on your MT5 terminal. An MT4 version is also available. Setup guide and app
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Utilities
Premium Trade Manager - The Trade Panel With a Coach Built In Premium Trade Manager puts a trading coach inside your chart, with a full execution engine underneath it. Set the trade up the way you always do, then let Max, your AI trading coach, read that exact setup against your live account and give you a straight verdict before you commit: is the stop disciplined, is the risk sane, is a high-impact release minutes away, are you near a prop-firm limit. Below sits the engine that runs everything
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (4)
Utilities
Telegram To MT5 — Signal Copier Turn the trading calls from your Telegram channels into real MT5 orders — automatically, on as many accounts as you like, with risk and rules fully under your control. Telegram To MT5 connects the VIP / signal channels you already follow on Telegram to your MetaTrader 5 terminal. A free companion desktop app reads the messages (even from channels that block bots), and this Expert Advisor executes them on your account — applying your own risk settings, symbol mappi
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT5," you can receive the "Trade Copier MT4" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT5 — professional trading control center for MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE is a premium chart-based trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 5 . It is designed for traders who want faster execution, clearer position control, structured trade management, visual level planning and a professional workflow directly from the chart. This is not only a BUY / SELL panel. PRO SE combines manual trading, pending orders, position management, partial exits, b
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Utilities
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (7)
Utilities
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Utilities
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Utilities
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Utilities
Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 5 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators and Expert Advisors that support custom symbols. Working with them is just as convenient as on standard charts.
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Utilities
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
Utilities
Additional materials and instructions Installation instructions - Trial version of the application for a demo account ; Official Information Official channel Seller profile Trade Command Center — Professional Trade Execution & Real-Time Risk Guard Panel Trade Command Center is a high-performance visual trade execution, lot size calculator, and risk management utility for MetaTrader 5. It is engineered specifically for manual traders requiring strict risk enforcement, capital protection, a
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Utilities
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Utilities
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 is a manual trading panel for MetaTrader 5 designed to prepare, execute and manage positions directly from the chart, with visual risk control at every step. The tool combines order preparation, automatic position sizing based on risk, interactive Entry, Stop Loss and Take Profit zones, and several trade management functions into a single interface. Version 2.0 updates Version 2.0 introduces several improvements to streamline the execution workflow: Automa
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Utilities
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
More from author
ProTrader X8
Lucas Henrique Fukabori
Utilities
ProTrader X8 is a multifunctional trading utility for FOREX, MT4 Interactive and compact panel, it doesn't take up space on the screen, making it difficult to see the graph! Developed exclusively for Forex traders, ideal for people who trade manually. Note: 1 - This utility does not work in the strategy tester 2 - Try the demo version before buying unlimited ProTrader X8 Demo version → https://www.mql5.com/en/market/product/59012 ProTrader X8 functions: • Buttons for buy, sell and close to
Filter:
No reviews
Reply to review