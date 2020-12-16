ProTrader B3 Mini
- Utilities
-
- Version: 1.0
- Activations: 10
zap 43996914141 pelo valor de 50 + brinde
ProTrader B3 Mini é um utilitário para a plataforma de negociação MetaTrader 5
Foi programado especialmente para os ativos WIN (mini índice bovespa) e WDO (mini dólar)
O conceito do B3 Mini é ser simples, prático e intuitivo, um excelente assistente para scalpers/day traders!
Opere totalmente pelo teclado do seu PC, experimente, você vai gostar de usar! ✌( 'ω' )✌
Nota:
1 - Este utilitário não funciona no testador de estratégia
2 - Teste a versão demo antes de comprar o ProTrader B3 Mini ilimitado
Versão demo → https://www.mql5.com/pt/market/product/59273
Algumas funções:
• Buy (↑), sell (↓), close (Ctrl)
• Coloca o stop loss (take profit) automaticamente ao abrir uma posição
• Take profit, relação risco:retorno 1:1, 1:2, 1:3 e (1:0 TP desativado)
• Mostra o nível de zeragem compulsória
• Calculadora automática de contratos (clique em cima do "Manual" que mudará para "Auto")
• Trailing stop (a distância do trailing stop é o mesmo do stop loss)
• Ordens limit com stop loss e (take profit)
• Efeitos sonoros
• Avisa para mudar o código do ativo, caso estiver vencido
• Mostra os pontos, lucro/perda flutuante, tempo restante para fechar a vela, horário do servidor etc...
• Esconde escala de tempo e preço para ter um campo de visão maior do gráfico
• Informações da conta
• Tabela de códigos para consulta rápida
• Hotkeys para operar com o teclado, para atribuir uma função em outra tecla escolha entre
letras maiúsculas: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ou números: 0123456789, somente
as 3 teclas comprar (seta para cima), vender (seta para baixo), e fechar (Ctrl) são fixas, não podem ser alteradas.
Por questão de segurança e para evitar que faça o "preço médio", o B3 Mini só abre 1 posição de cada vez por ativo,
e dentro do "Horário limite para operar" definido pelo próprio usuário.
*Obs, na primeira vez de uso é necessário fazer uma calibragem na aba "Parâmetros de entrada"
1 - Percentagem da zeragem compulsória:
Ex: se a sua corretora zera a posição com 70% de saldo negativo, insira o valor 70.
2 - Valor da margem por contrato em R$:
Ex: se na sua corretora a margem para 1 minicontrato for R$25, insira o valor 25.
3 - Aumentar 1 contrato a cada R$:
Ex: se você quiser que a calculadora automática aumente 1 contrato a cada R$500, insira o valor 500.
4 - Saldo na corretora em R$: (para a calculadora e nível de zeragem compulsória funcionarem corretamente)
se o saldo na sua corretora não é integrado com a plataforma MT5, atualize o valor do saldo diariamente,
caso contrário deixe o valor padrão 0.