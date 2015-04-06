FRPattern

FRPattern

Советник можно использовать на любом рынке с низким спредом и хорошей ликвидностью.
Тем не менее рекомендую следующие валютные пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD и XAUUSD.
Полностью автоматическая торговля с расчетом входов на основе анализа паттерна на старшем таймфрейме 
и фильтрации на младшем таймфрейме.


Основные характеристики советника
Продвинутое управление стоп-лоссом
Алгоритм контроля за проскальзыванием, позволяющий избегать больших убытков при сильном проскальзывании
Полностью автоматический режим с настраиваемыми входами
Хорошо тестируется на истории с высоким качеством моделирования, с реальным или плавающим спредом, комиссией и случайным проскальзыванием, с качеством тиков 99%
Рекомендуется использовать советник у брокеров с низким спредом, низкой комиссией и быстрым исполнением.
Такие условия предоставляют большинство ECN-брокеров.

Обзор параметров:

Base = "Базовые настройки";
Fix Lot - размер статического лота
Risk - Размер динамического лота в % от депо ( если =0, работает только статический расчет лота)
Max Lot - Максимально допустимый лот
K.Lot - Коэффициент умножения

MoneyManagment = "Управление Орддерами";
StopLoss - Размер стоп-лосса п пунктах
TakeProfit - тейкпрофит в пунктах
Requot - проскальзывание цены
Magic - магический номер советника
StopLossMode - вкл/выкл стопов со второго ордера

FunctionRecovery = "Функция Рекавери";
Profit-Recovery - размер профита сетки ордеров в валюте счета
Count Orders-Recovery - количество ордеров в сетке
Step Orders-Recovery - шаг ордеров сетки

PatternControl = "Поиск Паттерна";
TF - таймфрейм поиска паттерна

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Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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Line Regression
Aleksandr Butkov
4 (4)
Experts
This utility advisor builds a linear regression channel on the chart and opens trades for a breakout or rebound from the channel boundaries. Orders are closed when the price reaches the middle line of the channel. The Expert Advisor can be used as a utility drawing a channel. to do this, you need to disable the advisor in the settings: Trade = false . About settings: Two points are responsible for plotting the regression channel: the start point of the Last bar , the end point of the First bar
FREE
FracLine
Aleksandr Butkov
4.5 (4)
Experts
The "FracLine" Expert Advisor uses trend lines based on fractals to open a position. It works at closing prices, so optimization and testing can be performed at open prices. The time frame and tool can be anything. Definition of a fractal for this EA: a fractal is a 9-candlestick pattern, where the central one is the maximum (in an upward movement) or minimum (in a downward movement) in this pattern. A prerequisite is that to the left and right of the high (fractal candle) there must be at l
FREE
Proffitunity
Aleksandr Butkov
Experts
The Profitunity version of Bill Williams in my vision The EA works according to standard indicators: Aligator + AO + Fractals To move into a deal, a pin bar is also used at a distance of N points from the Aligator (Distance Pin from Alig). To exit positions, there is TP, SL, several Trailling options, closing all orders by the total profit. NOT GRAIL but it works! The Profitunity version of Bill Williams in my vision. What about the settings of the advisor and how it works. Fix Lot - fixed lot
FREE
Pattern 3 Candles
Aleksandr Butkov
4.2 (5)
Experts
An Expert Advisor based on the 3 candlestick pattern. 1-SL, 2-TP, 3-OFF - 1 pulls up StopLoss. 2 pulls up TakeProfit. 3-disabled. auto SL / TP on hi-low count bars - number of bars for 1-SL, 2-TP expiration on profit - after passing N bars, TP changes expiration on loss - after N bars have passed SL to open an order + commission pips for loss expiration - the number of points for expiration on profit The rest of the settings are intuitive.
FREE
Hedge 2 pare
Aleksandr Butkov
1 (1)
Experts
An Expert Advisor with a choice of currency pairs and lot size is   published HERE. The advisor works on a diversification and hedging strategy. Currency pairs: EURUSD and USDCHF, orders for which overlap (compensate) the final result. Timeframe: from M5 to H4. The advisor's strategy: · We open one Buy deal on EURUSD; · If you have reached profit, then close the deal; · If the price went against us, open a new Buy deal, but already on the USDCHF pair; · After a while, one of the pairs w
FREE
FiboFanSemiauto
Aleksandr Butkov
Utilities
Advisor-assistant for those who like trading on Fibonacci levels. Automatically finds manually plotted Fibonacci Lines on the chart, and opens an order when the levels are broken. The Expert Advisor has 4 customizable levels and the ability to turn them off as unnecessary. Parameters:   Lot - order volume (lot);   Requote - price slippage;   Magic - individual number for all EA orders, works only with own orders;   Name Fibo - set initial name of Fibonacci lines;       Level parameters are ide
FREE
TradeBox
Aleksandr Butkov
Utilities
A small trading panel makes it easier for a trader to visually place pending orders, market,  as well as trailing and unloading the grid of orders.  It is installed as a regular adviser.   Parameters and description:   Lot Volume: 100 - in this field you can set, change the order volume at any time   Line UP - visual horizontal level for pending BuyStop and SellLimit orders   Line DN - visual horizontal level for BuyLimit and SellStop pending orders   Delete Lines - delete all lines from t
FREE
BBarsio AUDCAD
Aleksandr Butkov
4.5 (2)
Experts
Free version of BBarsio Expert Advisor, which is intended only for AUDCAD pair. Works with a fixed minimum lot ! The Expert Advisor uses a weighted scalping strategy. Currency pair: AUDCAD. Timeframe: M5-M15. The advisor's strategy: the advisor finds possible reversal / trend continuation points; filters out some of the false signals; entry into the deal with only one order !!! exit from a trade by take profit or by a signal of a possible reversal; Default settings for M5. The Expert Advis
FREE
RSI Mult
Aleksandr Butkov
Indicators
Standard Oscillator RSI (Relative Strength Index) with some additions. Allows you to select up to 5 instruments. Displaying indicator data from selected instruments for all time frames. Fast switching to the selected instrument or time frame. The RSI indicator shows good signals, but its readings still need to be filtered. One such possible filter could be RSI from a higher period. This version of the Oscillator is designed to make it easier to work with charts, namely, to reduce the numb
FREE
TrendRVR
Aleksandr Butkov
Experts
This Expert Advisor is notable for the fact that it is designed for trading any currency pair. The "Pattern + RSI" robot demonstrates good performance for a long time without changing the settings, and it is not some prohibitively complex system, but simply a successful combination of Prise Action, indicators and an order grid. The EA can be used in any market with a low spread and good liquidity. However, I recommend the following currency pairs: EURUSD, USDJPY, GBPUSD and XAUUSD. Fully autom
CandleShadow
Aleksandr Butkov
Experts
The EA can be used in any market with a low spread and good liquidity. I recommend the following currency pairs: EURUSD, GBPUSD. Fully automatic trading with the calculation of entries based on the analysis of the pattern shadow and filtering by RSI. The main characteristics of the advisor Advanced stop loss management Slippage control algorithm to avoid large losses in case of strong slippage Fully automatic mode with configurable inputs Well tested on history with high quality simulations,
CandleShadow free
Aleksandr Butkov
Experts
The free distribution of the advisor is over! This version of the EA with limited functionality. Full version and description here: https://www.mql5.com/en/market/product/64451 Monitoring the advisor: https://www.mql5.com/ru/signals/975873 We recommend using the EA in any market with a low spread and good liquidity. The following currency pairs have been tested: EURUSD, GBPUSD, USDJPY Fully automatic trading with the calculation of entries based on the analysis of the pattern shadow and fi
Kengoo Cad
Aleksandr Butkov
4 (1)
Experts
2 copies left at this price. Next price -> $ 180 KengooCad is an advanced system that exploits market inefficiencies and finds trade points with high precision. This is not just a grid that evens out the balance using a grid of orders, but a powerful trending advisor that brings profit on a daily basis using real market mechanics. Recommended currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended time frame: M15 Requirements: - The EA is NOT sensitive to spreads and slippage, but I advise you to
Stabil Hedge 2 pare
Aleksandr Butkov
Experts
Free version of the advisor HERE The advisor works on a diversification and hedging strategy. Currency pairs: EURUSD - USDCHF ,  EURCHF - AUDNZD and other highly correlated currency pairs. Time frame: from M5 to H4. The advisor's strategy: · We open one Buy deal on EURUSD; · If you have reached profit, then close the deal; ( TakeProfit ) If the price went against us, open a new Buy deal, but already on the USDCHF pair; ( Loss to open a trend order ) · After a while, one of the pairs will
Scraper M5
Aleksandr Butkov
1 (1)
Indicators
Signal indicator "Scraper M5" works on the basis of several indicators and filters, does not redraw. Designed for: NZDCAD AUDNZD EURCHF GBPAUD AUDCAD CADCHF AUDCHF USDCHF EURCAD. Works only on M5 and M15. During testing on different currency pairs, the accuracy of the signals ranged from 69 to 87%. You just need to install the indicator on one of the above listed pairs with the M5 or M15 time frame and follow the signals. It does not need additional settings. Everything is intuitive.
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