FRPattern





Советник можно использовать на любом рынке с низким спредом и хорошей ликвидностью.

Тем не менее рекомендую следующие валютные пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD и XAUUSD.

Полностью автоматическая торговля с расчетом входов на основе анализа паттерна на старшем таймфрейме

и фильтрации на младшем таймфрейме.









Основные характеристики советника

Продвинутое управление стоп-лоссом

Алгоритм контроля за проскальзыванием, позволяющий избегать больших убытков при сильном проскальзывании

Полностью автоматический режим с настраиваемыми входами

Хорошо тестируется на истории с высоким качеством моделирования, с реальным или плавающим спредом, комиссией и случайным проскальзыванием, с качеством тиков 99%

Рекомендуется использовать советник у брокеров с низким спредом, низкой комиссией и быстрым исполнением.

Такие условия предоставляют большинство ECN-брокеров.





Обзор параметров:

Base = "Базовые настройки";

Fix Lot - размер статического лота

Risk - Размер динамического лота в % от депо ( если =0, работает только статический расчет лота)

Max Lot - Максимально допустимый лот

K.Lot - Коэффициент умножения





MoneyManagment = "Управление Орддерами";

StopLoss - Размер стоп-лосса п пунктах

TakeProfit - тейкпрофит в пунктах

Requot - проскальзывание цены

Magic - магический номер советника

StopLossMode - вкл/выкл стопов со второго ордера





FunctionRecovery = "Функция Рекавери";

Profit-Recovery - размер профита сетки ордеров в валюте счета

Count Orders-Recovery - количество ордеров в сетке

Step Orders-Recovery - шаг ордеров сетки





PatternControl = "Поиск Паттерна";

TF - таймфрейм поиска паттерна



