FRPattern
- Experts
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- Version: 2.0
- Activations: 5
FRPattern
Советник можно использовать на любом рынке с низким спредом и хорошей ликвидностью.
Тем не менее рекомендую следующие валютные пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD и XAUUSD.
Полностью автоматическая торговля с расчетом входов на основе анализа паттерна на старшем таймфрейме
и фильтрации на младшем таймфрейме.
Основные характеристики советника
Продвинутое управление стоп-лоссом
Алгоритм контроля за проскальзыванием, позволяющий избегать больших убытков при сильном проскальзывании
Полностью автоматический режим с настраиваемыми входами
Хорошо тестируется на истории с высоким качеством моделирования, с реальным или плавающим спредом, комиссией и случайным проскальзыванием, с качеством тиков 99%
Рекомендуется использовать советник у брокеров с низким спредом, низкой комиссией и быстрым исполнением.
Такие условия предоставляют большинство ECN-брокеров.
Обзор параметров:
Base = "Базовые настройки";
Fix Lot - размер статического лота
Risk - Размер динамического лота в % от депо ( если =0, работает только статический расчет лота)
Max Lot - Максимально допустимый лот
K.Lot - Коэффициент умножения
MoneyManagment = "Управление Орддерами";
StopLoss - Размер стоп-лосса п пунктах
TakeProfit - тейкпрофит в пунктах
Requot - проскальзывание цены
Magic - магический номер советника
StopLossMode - вкл/выкл стопов со второго ордера
FunctionRecovery = "Функция Рекавери";
Profit-Recovery - размер профита сетки ордеров в валюте счета
Count Orders-Recovery - количество ордеров в сетке
Step Orders-Recovery - шаг ордеров сетки
PatternControl = "Поиск Паттерна";
TF - таймфрейм поиска паттерна