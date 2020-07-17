Dsc Panel Trade

o DSC Panel é um auxiliar para deixar ordens já posicionadas em pontos estratégicos no gráfico de maneira automática.

Em conjunto com o indicador DSC Vwap Channel e DSC Candle Agression é uma poderosa ferramenta para o trader obter uma excelente assertividade em suas operações.

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