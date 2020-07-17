Dsc Panel Trade

o DSC Panel é um auxiliar para deixar ordens já posicionadas em pontos estratégicos no gráfico de maneira automática.

Em conjunto com o indicador DSC Vwap Channel e DSC Candle Agression é uma poderosa ferramenta para o trader obter uma excelente assertividade em suas operações.

 VEJA OS NOSSOS RESULTADOS OPERANDO MINI INDICE NO INSTAGRAM: https://www.instagram.com/diogo.cansi/

 GRUPO DO TELEGRAM = https://t.me/robosdsc

Maiores informações pelo email dscinvestimentos@gmail.com Ou pelo Whatsapp 55-991372299


Recommended products
Delphi Regression EA
Alexandre Vincent Traber
5 (1)
Experts
Delphi Regression EA — Multi-Strategy Adaptive Linear Regression System Overview Delphi Regression EA builds a rolling linear regression channel on closed bars and trades price deviation from that channel using three independently selectable strategies: mean reversion, trend continuation, and slope reversal. Position sizing is percent-risk based, stops are ATR-derived, and every optimization pass is ranked by a custom equity-curve-quality score instead of raw net profit, so the optimizer favors
FREE
NakaTrend
Ricardo De Andrade Nakano
2 (1)
Indicators
"Introducing NakaTrend: Your Ultimate Trend Detector for MetaTrader 5! Ready to revolutionize your trading experience? Meet NakaTrend, your go-to indicator for identifying trend changes with precision and ease. With NakaTrend, you'll never miss another opportunity to capitalize on market shifts. When a bullish trend emerges, NakaTrend signals it with a green dollar sign, prompting you to enter a buy order. And when the tide turns bearish, a red dollar sign appears, signaling the perfect momen
FREE
GDS Renko Pip
Andrey Goida
Indicators
Golden Delta Library — Free MT5 Tools Market Description Short Description Golden Delta Library is a free MT5 toolkit for traders who want cleaner chart structure, Renko-based context, risk planning, and practical execution panels. The collection includes Renko indicators, SuperTrend / ADX Renko variants, XAUUSD helper panels, and RiskLab TradeDesk tools. Each product is designed to be lightweight, visual, and useful on live charts without promising automated profits or replacing trader judgme
FREE
Custom Session Range Indicator
Denis Kislicyn
Indicators
SessionRange-MT5-Ind   is an indicator for MetaTrader 5 that builds a High/Low/Middle channel based on the given trading session. Indicator : Defines the session range   - builds a channel based on a given high/low window Draws three lines : SessionTop (blue) —   maximum session SessionMiddle (grey) — channel center SessionBottom (orange) —   minumum session Session mode (Mode) : `Previous Day` —   for classical PDH/PDL (previous day range) `Current Day` —   to display the current day’s session
FREE
Previous Day Close
Vincent Kipleting Burugo
5 (1)
Indicators
The indicator is a line right at yesterday's closing price. With the indicator, there is no need for adding or deleting previous day close lines each new day. T he line gives you an instant visual reference point for support, resistance, and market sentiment.   Whether you are day trading or swing trading, this line helps you quickly gauge where the market closed last session and how current price action relates to that level. It works seamlessly across all timeframes - from 1-minute charts to d
FREE
Prop News Filter
Joao Jara Carvalho
Utilities
Prop News Filter is a free Expert Advisor that helps traders on prop firm and funded accounts avoid violating the 2-minute news rule that most major prop firms enforce. It uses a precise two-stage protection model: pre-block new trades 15 minutes before the restricted window, then close everything 2 minutes before the news. Most news filter tools either block trading too aggressively and kill your edge, or rely on the MQL5 native calendar which is often disabled on prop firm terminals. This EA u
FREE
Vantage Breakout
Alexandre Vincent Traber
Experts
Turn volatility expansions into structured, tiered profit-taking — Vantage Breakout trades adaptive ATR/SMA breakouts and manages every position with a disciplined 3-stage exit system, validated across Forex majors and Gold. Overview Vantage Breakout is an adaptive volatility breakout EA. It enters when price closes outside a dynamic band built from a Simple Moving Average offset by a multiple of the Average True Range, capturing genuine momentum expansions while filtering out noise. Every posi
FREE
AutoChannel Angular
Diego Alejandro Guzman
Indicators
AutoChannel Angular Dibuje automáticamente canales de tendencia dinámicos utilizando regresión lineal AutoChannel Angular es un indicador para MetaTrader 5 que genera automáticamente canales de tendencia mediante un algoritmo basado en regresión lineal . Analiza el comportamiento del precio dentro de un período configurable y proyecta un canal compuesto por una línea superior, una línea media y una línea inferior, proporcionando una referencia objetiva sobre la dirección predominante del mercado
FREE
CandleBot
Mithlesh Kumar Mandal
Utilities
Introducing CandleBot - Your Ultimate Free Tool for Identifying and Trading Candlestick Patterns! With CandleBot , seize the advantage in the markets by effortlessly recognizing bullish and bearish engulfing, morning and evening star, and hammer signals. Candlestick patterns, derived from open, high, low, and close prices over a specific period, serve as visual representations of price movements, aiding traders in analyzing market sentiment and predicting potential reversals or continuations. U
FREE
Period Breakout Indicator MT5
Komang Putra Riswanjaya
Indicators
Overview The Period Breakout Indicator is a versatile tool designed for traders seeking to identify breakout opportunities based on customizable time periods. This indicator automatically determines the highest and lowest prices within a user-defined period, allowing you to tailor it precisely to your trading strategy. Key Features Customizable Time Periods:   Define the start and end times based on your preferred trading hours or any specific period. The indicator will then calculate the highes
FREE
Ultimate SMC Assistant
Sabrina Hellal
Indicators
Tired of SMC indicators that clutter your chart with random lines and overlapping boxes, obstructing your view of the price action? The  Ultimate SMC Assistant  is not just another structure mapping indicator; it is a Smart AI Trader Assistant designed specifically for Smart Money Concepts (SMC) traders and for successfully passing Prop Firm evaluations. The indicator constantly scans the market to detect the freshest and strongest reversal zones, providing you with a professional live dashboard
FREE
XAU Anchored VWAP Pull H4
Avinash Pagadala
Experts
XAU Anchored VWAP Pull H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU Anchored VWAP Pull H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. Anchored VWAP pullback continuation style for gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not published he
FREE
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicators
Price Predictor Pro Turn Market Patterns into Predictable Profits! Are you tired of guessing where the market will go next? With Price Predictor Pro , you’ll trade with confidence by spotting powerful chart patterns and receiving precise price projections —directly on your MT5 chart. What Price Predictor Pro Does: ️ Detects high-probability chart patterns like Double Tops, Double Bottoms, Head & Shoulders, Flags, Pennants, and more . ️ Instantly projects the next price target using adv
FREE
AdvancedPortfolioEA
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Experts
Introducing the Advanced Portfolio EA: A Specialist in XAUUSD M1 Trading The Advanced Portfolio EA is an expertly designed automated trading system tailored for high-frequency operations on the XAUUSD (Gold/USD) pair using the M1 timeframe. Backtested over an extensive period from January 1, 2020, to September 30, 2025—spanning volatile market conditions including global economic shifts, geopolitical events, and inflationary pressures—this EA demonstrates robust performance and resilience. Key h
FREE
Water Mark Pro MT5
Robby Suhendrawan
Indicators
TradingView Style Chart Watermark Transform your MetaTrader 5 charts to look as elegant and professional as TradingView. Are you tired of the default, plain look of MetaTrader? WaterMark MT5 is a lightweight, fully customizable indicator designed to enhance your charting experience by adding sleek, modern watermarks directly to your trading terminal. This indicator bridges the visual gap between standard MetaTrader charts and premium web based charting platforms. It allows you to display the cur
FREE
Standard PVSR
Ashok Kumar Singha
Indicators
Standard PVSR is based on Pivot Points. Steps to Setup the Indicator: Install the Custom Indicator; Set all the Lines Color, Width and Styles; Set visualization to All Timeframe; and DONE It can be used for: All Pairs: Forex, Cryptocurrencies, Metals, Stocks, Indices etc. All Timeframe All Brokers All type of Trading Style like Scalping, Swing, Intraday, Short-Term, Long-Term etc. Multiple Chart -->> For any Type of Support, Guidance, Setup Issue, EA Optimization, Input Setup etc. etc
FREE
Supertrendingsignal
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
Indicators
O indicador Supertrendingsignal imprime um sinal na tela indicando início de uma forte tendência. O sinal não mostra o ponto de entrada com melhor risco retorno, apenas faz a indicação de uma forte tendência.  Foi idealizado a partir de um conjunto de médias móveis e volume. Parametros: Periodmalongo: Períodos da média longa Periodmamedio: Períodos da segunda media Periodmamedio2: Perídos da terceira media Periodmacurto: Períodos da média curta. PeriodATR: Períodos do indicador ATR para adequar
FREE
DataFeeder
Joao Paulo Euko
Utilities
Hi you, I need your help! Be my Patron, let's make it possible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Esse Expert Advisor copia os dados("symbol,last,bid,ask") dos ativos que foram colocados na lista e só funciona enquanto o mercado esta aberto. Esse EA não é um link DDE ou RTD, as informações não são passadas em tempo real ao excel. O EA tem um delay de 30 segundos e o Excel tem um delay de 1 minuto. A vantagem desse EA é que ele dispensa o
FREE
Price Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indicators
"️ Your opinion matters! Share your comments and product rating to help us improve and make it better for everyone. " " Your feedback counts! Leave a comment and rating to help enhance the product and meet your needs. " Price Edge – See the Price Before the Market Moves In trading, a single second can make the difference between a profitable trade and a missed opportunity . With Price Edge on MetaTrader 5 (MT5) , you’ll never miss a tick again. Price Edge isn’t just an indicator—it’s you
FREE
Tulips MT5
Kun Jiao
4.86 (7)
Experts
Tulip EA Strategy Description Core Strategy Trend Following : Includes stop-loss protection; does not use high-risk strategies like Martingale or grid trading. Independent Long/Short : Long and short directions are controlled separately. Analyzes price action through candlestick patterns to identify entry points at the start of trends. Parameter Settings Parameter Default Value / Description Stability Parameter 5 (default) Trading Instrument Gold (XAUUSD) Stop Loss/Take Profit Volatility Percen
FREE
Pivot Reversal Free
Fyodor Korotkov
5 (1)
Indicators
Hi there! Since I am starting commercial and non-commercial product publishing I would highly appreciate: If you like this product, please rate it. That will help to promote not only this product, but indirectly another ones. So, such promotion will help to make some money from commercial products. Thus, I will have opportunity to fund my another directions of trading researches like bot development using mql4 and mql5 programming languages as well as python written products like crypto bots. If
FREE
ZeroG CyberClock Pro
Pedro Matias Ambrosio
Utilities
ZeroG CyberClock Pro   is not just another standard MetaTrader clock—it is a premium, beautifully crafted, cyberpunk-style desktop utility designed for the modern algorithmic and manual trader. Tired of basic, ugly text overlapping your charts? CyberClock Pro introduces a sleek, draggable Neon HUD that seamlessly blends into your trading environment without cluttering your analysis. Stay perfectly synchronized with the world’s major financial hubs thanks to its real-time Smart Session Engine.
FREE
Smart Sweep Detector
Juan Manuel Scandizzo
Indicators
Liquidity Sweep Detector MT5 — FREE Automatically detects liquidity sweeps on swing highs and swing lows. When price breaks beyond a key level and closes back inside the range, the indicator marks it with a clear arrow on your chart — the exact moment smart money grabs liquidity and reverses. What it does: This indicator identifies swing highs and swing lows, draws them on your chart, and monitors when price sweeps beyond these levels. A sweep occurs when price breaks a swing point by a minimum
FREE
Rejection Zones
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
Este poderoso indicador analisa o gráfico e mostra zonas de Rejeição de Preços! Isto é, locais onde o preço foi, mas não foi aceito pelo mercado! A visualização desta zona de Rejeição, facilita o entendimento do trader na tomada de decisões de onde operar e como operar! O indicador é composto por 4 linhas, sendo classificadas em 2 grupos: Linhas Vermelha e Amarela: Denotam os extremos onde o preço conseguiu chegar, mas não foi aceito! Linhas Laranja e Azul: A partir delas, denotam o Início da z
FREE
NEXA Pivot Scalper PRO
Park Seongcheon
Experts
NEXA Pivot Scalper PRO – User Guide Overview NEXA Pivot Scalper PRO is an automated trading system designed for the MetaTrader 5 platform. The system analyzes price behavior around pivot levels and evaluates short-term market conditions using several technical indicators. Trades are opened automatically when multiple conditions align. The Expert Advisor is designed to operate on intraday market movements and focuses on structured entry conditions and predefined risk parameters. The product is pr
FREE
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Experts
Echelon EA – Chart Your Unique Trading Constellation Like the celestial guides that lead explorers through the vast universe, Echelon EA empowers you to create and optimize your very own trading strategies. This versatile system combines advanced grid and martingale techniques with cutting‐edge indicators, offering you an endless palette for designing a strategy that is truly your own. Craft Your Personal Strategy: Infinite Possibilities – Customize every parameter to build a trading system t
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicators
Crystal FVG Touch Detector – Advanced Smart Money Concept Tool The Crystal FVG Touch Detector is a professional-grade indicator designed for traders who follow Smart Money Concepts (SMC) and ICT methodology. It automatically detects Fair Value Gaps (FVGs) on any symbol or timeframe and visually marks them on your chart with precise color coding and touch detection. Built with non-repainting logic and optimized performance, it helps traders identify institutional imbalance zones in real time. Key
FREE
Multi Pivot Free
Mario
Indicators
One of the simplest Pivot Point indicator, easy to operate, and most complete for a single chart in determining    Resistance   and   Support  level lines. In single chart,  it will show R&S Level Line with 5 popular types of Pivot Point, Highest&Lowest of closing price Include the Trend and up to 3 Time Frames. Five   types   (Floor, Woodie, Camarilla, DeMark, & Fibonacci)   of popular   Pivot Points   in determining   Resistance   and   Support   levels. With just using simple button on the
FREE
Phoenix Measured Box
Nigel Nii Darku Narnor Darko
Indicators
PHOENIX MEASURED BOX DASHBOARD, engineered specifically for Phoenix Au Trading to provide "No dreams, just the tools" for high-precision institutional-style trading. 1. THE INDICATOR DEFINITION The Phoenix Measured Box is a multi-dimensional analysis tool designed for SMC (Smart Money Concepts) and ICT-style traders. It combines time-segmented price action with real-time volume metrics and automated target projections. Key Components: 15m Range Boxes: Automatically identifies and boxes every 15
FREE
RangeRaider
Robin Koch
Experts
RangeRaider is a fully automated range-breakout Expert Advisor for MetaTrader 5. It identifies the consolidation range that forms around the session open, waits for a confirmed breakout, and opens a single position in the direction of the break with a fixed Stop Loss and Take Profit. The logic is clean and rule-based, without grid, martingale or averaging. How it works The EA measures the price range that builds up around the chosen session. When price breaks and confirms beyond that range, it
FREE
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (670)
Utilities
Trade Manager MT5 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 5, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, crypto, or future
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (146)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Utilities
Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Utilities
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account. It supports both public and private Telegram channels, and you can conn
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
Utilities
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.71 (17)
Utilities
LIMITED SUMMER SALE -40% !   ONLY $30 insead of $50!  Maximum real discount!  ONLY UNTIL 08/22 HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 5 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader . COPYLOT allows you to copy Forex trades between MT4 and MT5 terminals with support for Hedge and Netting accounts. COPYLOT MT5 version supports: - MT5 Hedge to MT5 Hedge - MT5 Hedge to MT5 Netting - MT5 Netting to MT5 Hedge - MT5 Netting to MT5 Netting - MT4 to MT5 Hedge - MT4 to MT5 Netting MT4 version Full Description +DEMO +PDF How To Buy How To Install How to get Log Files H
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Power Candles Strategy Scanner - Self-Optimizing Multi-Symbol Setup Finder Power Candles Strategy Scanner runs the same self-optimizing engine that powers the Power Candles indicator - on every symbol in your Market Watch, side by side. One panel tells you which symbols are statistically tradable right now, which strategy wins on each, the optimal Stop Loss / Take Profit pair, and pings you the moment a fresh signal fires. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Utilities
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier automatically copies trading signals from your Telegram channels directly into MetaTrader 5. No bots, no browser extensions, no manual copying. You receive a signal on Telegram and the EA opens the trade on your terminal in a few seconds. The product includes two components: a Windows application that listens to your Telegram channels, and this Expert Advisor that executes the signals on your MT5 terminal. An MT4 version is also available. Setup guide and app
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Utilities
Premium Trade Manager - The Trade Panel With a Coach Built In Premium Trade Manager puts a trading coach inside your chart, with a full execution engine underneath it. Set the trade up the way you always do, then let Max, your AI trading coach, read that exact setup against your live account and give you a straight verdict before you commit: is the stop disciplined, is the risk sane, is a high-impact release minutes away, are you near a prop-firm limit. Below sits the engine that runs everything
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (4)
Utilities
Telegram To MT5 — Signal Copier Turn the trading calls from your Telegram channels into real MT5 orders — automatically, on as many accounts as you like, with risk and rules fully under your control. Telegram To MT5 connects the VIP / signal channels you already follow on Telegram to your MetaTrader 5 terminal. A free companion desktop app reads the messages (even from channels that block bots), and this Expert Advisor executes them on your account — applying your own risk settings, symbol mappi
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT5," you can receive the "Trade Copier MT4" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT5 — professional trading control center for MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE is a premium chart-based trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 5 . It is designed for traders who want faster execution, clearer position control, structured trade management, visual level planning and a professional workflow directly from the chart. This is not only a BUY / SELL panel. PRO SE combines manual trading, pending orders, position management, partial exits, b
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Utilities
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (7)
Utilities
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Utilities
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Utilities
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Utilities
Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 5 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators and Expert Advisors that support custom symbols. Working with them is just as convenient as on standard charts.
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Utilities
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
Utilities
Additional materials and instructions Installation instructions - Trial version of the application for a demo account ; Official Information Official channel Seller profile Trade Command Center — Professional Trade Execution & Real-Time Risk Guard Panel Trade Command Center is a high-performance visual trade execution, lot size calculator, and risk management utility for MetaTrader 5. It is engineered specifically for manual traders requiring strict risk enforcement, capital protection, a
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Utilities
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Utilities
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 is a manual trading panel for MetaTrader 5 designed to prepare, execute and manage positions directly from the chart, with visual risk control at every step. The tool combines order preparation, automatic position sizing based on risk, interactive Entry, Stop Loss and Take Profit zones, and several trade management functions into a single interface. Version 2.0 updates Version 2.0 introduces several improvements to streamline the execution workflow: Automa
More from author
Dsc Super Sinais Mt5
Diogo Sawitzki Cansi
Indicators
Recommended broker to use the indicator: https://tinyurl.com/5ftaha7c   Indicator developed by Diogo Sawitzki Cansi to show possible trade points. Do not repaint. The results displayed in the past are exactly what happened. We also use it to hold trades longer and not get out on false reversal signals which are actually just a profit taking of trades and no one is trying to reverse the direction of the trend. Indicator Parameters: PERIOD:   Period for analyzing the buying or selling force to fin
FREE
Dsc Vwap Channel
Diogo Sawitzki Cansi
4 (1)
Indicators
Indicador usado para sabermos os pontos de suporte de resistência no gráfico. Funciona em todos ativos e timeframes. Acerte exatamente os pontos de entradas e saídas das suas operações.   SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   TELEGRAM GROUP =  https://t.me/robosdsc More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299
FREE
Dsc Candle Agression
Diogo Sawitzki Cansi
3 (1)
Indicators
Corretora recomendada para usar esse indicador: https://tinyurl.com/5ftaha7c Indicador que pinta o candle de amarelo em pontos de muita agressão no mercado. Sempre que o mercado for se movimentar o candle irá ficar amarelo. Valido para todos ativos e todos timeframes.   SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   TELEGRAM GROUP =  https://t.me/robosdsc More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299
FREE
Dsc Super Sinais Mt4
Diogo Sawitzki Cansi
Indicators
Recommended broker to use the indicator:   https://tinyurl.com/5ftaha7c   Indicator developed by Diogo Sawitzki Cansi to show possible trade points. Do not repaint. The results displayed in the past are exactly what happened. We also use it to hold trades longer and not get out on false reversal signals which are actually just a profit taking of trades and no one is trying to reverse the direction of the trend. Indicator Parameters: PERIOD: Period for analyzing the buying or selling force to fin
FREE
Dsc Oscillator
Diogo Sawitzki Cansi
Indicators
Recomended broker: https://tinyurl.com/5ftaha7c Indicator used to monitor price fluctuations in the market and discover possible reversals through reversal points or divergences in the indicator. All assets and all timeframes.   SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   TELEGRAM GROUP =  https://t.me/robosdsc More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299
FREE
Dsc Vwap Channel Mt4
Diogo Sawitzki Cansi
4 (1)
Indicators
Corretora recomendada para usar esse indicador: https://tinyurl.com/5ftaha7c Indicador usado para sabermos os pontos de suporte de resistência no gráfico. Funciona em todos ativos e timeframes. Acerte exatamente os pontos de entradas e saídas das suas operações.   SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   TELEGRAM GROUP =  https://t.me/robosdsc More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299
FREE
Dsc Kamikaze Mt4
Diogo Sawitzki Cansi
4 (5)
Experts
Recommended broker to use the expert: CENT ACCOUNT   https://tinyurl.com/5ftaha7c Dsc Kamikaze Mt4 Expert Advisor developed by Diogo Sawitzki Cansi to operate opening trades through the RSI and making a different martingale than normal to leverage the account more quickly. Use only with capital that you want to risk trying to achieve a high profit quickly, however, that you can lose. Any martingale strategy is always at high risk.   Parameters EA: Set up different gain and position parameters
FREE
Dsc Candle Agression Mt4
Diogo Sawitzki Cansi
5 (1)
Indicators
Corretora recomendada para usar esse indicador: https://tinyurl.com/5ftaha7c Indicador que pinta o candle de amarelo em pontos de muita agressão no mercado. Sempre que o mercado for se movimentar o candle irá ficar amarelo. Valido para todos ativos e todos timeframes.   SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   TELEGRAM GROUP =  https://t.me/robosdsc More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299
FREE
Dsc Ai Grid Mtg
Diogo Sawitzki Cansi
Experts
The expert DSC AI GRID MTG is a expert that has an advanced system to authorize or not the opening of new trades, differentiating when to open orders by the Grid and also which system of Martingale to use. With that he manages to pass the long-term backtest. Drive with backtest e sets: https://drive.google.com/open?id=11ckmsl7HVA_sKx_F0AtvAjsCToZZhZ_M Before running the Robot in real account, see what minimum capital you will need for when the Robot goes through the most complicated periods in
Dsc Hedge Average Distance GbpUsd M15 Full
Diogo Sawitzki Cansi
Experts
Recommended broker to use this Expert: https://tinyurl.com/5ftaha7c   Open Standart Account and request in chat FREE SWAP   Dsc Had Mt4   Expert Advisor developed by Diogo Sawitzki Cansi to operate on the active GBPUSD in the 15-minute time frame. It operates by hedging when the market moves a lot in one direction and open positions are closed at the gain limit or at the loss limit. Recommended capital: U$ 1000.00 for Lot of 0.01   Parameters EA: Password: Write only diogo.cansi as shown in ima
Dsc Price Action EurUsd M5 Hedge Full
Diogo Sawitzki Cansi
4.2 (5)
Experts
ONLY 10 COPIES AT $199! After that, the price will return to  $499 How to run backtest: https://www.youtube.com/watch?v=D8NGbHGp1-k I recommend SETUP 1 to anyone starting out. To run the backtest correctly, download the set's on our drive: https://drive.google.com/drive/folders/1yFz4tJbJwl71_T3YU7f8fqHBoq0aYMsi?usp=sharing The expert DSC PRICE ACTION EURUSD was created for the EURUSD asset in the M5 time under Hedge account. It´s a Expert to leverage the account quickly. It is a high hit rate an
Dsc HFT US30 M5
Diogo Sawitzki Cansi
Experts
ONLY 10 COPIES AT $199! After that, the price will return to  $499   To run the backtest correctly, download the set's on our drive: https://drive.google.com/drive/folders/1oapc5sOvXMevUuWqlUumOeAVqQ5evUAV?usp=share_link The expert DSC HFT US30 was created for the US30 (Dow Jones Index) asset in the M5 time under Hedge account. It´s a Expert to leverage the account quickly. It is a high hit rate and with that wen take advantahe of Forex leverage to multiply capital. To use the Expert correctly,
Filter:
No reviews
Reply to review