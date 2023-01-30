Dsc Candle Agression Mt4

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CIPTO DWI
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CIPTO DWI 2024.11.14 17:00 
 

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Recommended broker to use the indicator:   https://tinyurl.com/5ftaha7c   Indicator developed by Diogo Sawitzki Cansi to show possible trade points. Do not repaint. The results displayed in the past are exactly what happened. We also use it to hold trades longer and not get out on false reversal signals which are actually just a profit taking of trades and no one is trying to reverse the direction of the trend. Indicator Parameters: PERIOD: Period for analyzing the buying or selling force to fin
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Dsc Oscillator
Diogo Sawitzki Cansi
Indicators
Recomended broker: https://tinyurl.com/5ftaha7c Indicator used to monitor price fluctuations in the market and discover possible reversals through reversal points or divergences in the indicator. All assets and all timeframes.   SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   TELEGRAM GROUP =  https://t.me/robosdsc More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299
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Dsc Vwap Channel Mt4
Diogo Sawitzki Cansi
4 (1)
Indicators
Corretora recomendada para usar esse indicador: https://tinyurl.com/5ftaha7c Indicador usado para sabermos os pontos de suporte de resistência no gráfico. Funciona em todos ativos e timeframes. Acerte exatamente os pontos de entradas e saídas das suas operações.   SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   TELEGRAM GROUP =  https://t.me/robosdsc More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299
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Dsc Panel Trade
Diogo Sawitzki Cansi
Utilities
o DSC Panel é um auxiliar para deixar ordens já posicionadas em pontos estratégicos no gráfico de maneira automática. Em conjunto com o indicador DSC Vwap Channel e DSC Candle Agression é uma poderosa ferramenta para o trader obter uma excelente assertividade em suas operações.   VEJA OS NOSSOS RESULTADOS OPERANDO MINI INDICE NO INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   GRUPO DO TELEGRAM =  https://t.me/robosdsc Maiores informa çõ es pelo email dscinvestimentos@gmail.com Ou pelo
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Dsc Kamikaze Mt4
Diogo Sawitzki Cansi
4 (5)
Experts
Recommended broker to use the expert: CENT ACCOUNT   https://tinyurl.com/5ftaha7c Dsc Kamikaze Mt4 Expert Advisor developed by Diogo Sawitzki Cansi to operate opening trades through the RSI and making a different martingale than normal to leverage the account more quickly. Use only with capital that you want to risk trying to achieve a high profit quickly, however, that you can lose. Any martingale strategy is always at high risk.   Parameters EA: Set up different gain and position parameters
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Dsc Ai Grid Mtg
Diogo Sawitzki Cansi
Experts
The expert DSC AI GRID MTG is a expert that has an advanced system to authorize or not the opening of new trades, differentiating when to open orders by the Grid and also which system of Martingale to use. With that he manages to pass the long-term backtest. Drive with backtest e sets: https://drive.google.com/open?id=11ckmsl7HVA_sKx_F0AtvAjsCToZZhZ_M Before running the Robot in real account, see what minimum capital you will need for when the Robot goes through the most complicated periods in
Dsc Hedge Average Distance GbpUsd M15 Full
Diogo Sawitzki Cansi
Experts
Recommended broker to use this Expert: https://tinyurl.com/5ftaha7c   Open Standart Account and request in chat FREE SWAP   Dsc Had Mt4   Expert Advisor developed by Diogo Sawitzki Cansi to operate on the active GBPUSD in the 15-minute time frame. It operates by hedging when the market moves a lot in one direction and open positions are closed at the gain limit or at the loss limit. Recommended capital: U$ 1000.00 for Lot of 0.01   Parameters EA: Password: Write only diogo.cansi as shown in ima
Dsc Price Action EurUsd M5 Hedge Full
Diogo Sawitzki Cansi
4.2 (5)
Experts
ONLY 10 COPIES AT $199! After that, the price will return to  $499 How to run backtest: https://www.youtube.com/watch?v=D8NGbHGp1-k I recommend SETUP 1 to anyone starting out. To run the backtest correctly, download the set's on our drive: https://drive.google.com/drive/folders/1yFz4tJbJwl71_T3YU7f8fqHBoq0aYMsi?usp=sharing The expert DSC PRICE ACTION EURUSD was created for the EURUSD asset in the M5 time under Hedge account. It´s a Expert to leverage the account quickly. It is a high hit rate an
Dsc HFT US30 M5
Diogo Sawitzki Cansi
Experts
ONLY 10 COPIES AT $199! After that, the price will return to  $499   To run the backtest correctly, download the set's on our drive: https://drive.google.com/drive/folders/1oapc5sOvXMevUuWqlUumOeAVqQ5evUAV?usp=share_link The expert DSC HFT US30 was created for the US30 (Dow Jones Index) asset in the M5 time under Hedge account. It´s a Expert to leverage the account quickly. It is a high hit rate and with that wen take advantahe of Forex leverage to multiply capital. To use the Expert correctly,
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CIPTO DWI
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CIPTO DWI 2024.11.14 17:00 
 

Great indicator

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