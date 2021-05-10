Vegas indicador

3.5

Esse Indicador é uma boa opção para quem gosta de operar a longo prazo e com paciência.

Ele trabalho com os níveis de fibo na media de 200 são 9 níveis  onde você pode operar nas reversões o mercado partir do níveis abaixo.

   Level 1 = 550 pontos

   Level 2 = 890 pontos

   Level 3 = 1440 pontos

   Level 4 = 2330 pontos

   Level 5 = 3770 pontos

   Level 7 = 9870 pontos

   Level 8 = 15970 pontos

  Level 9 = 25840 pontos  

   Level 6 = 6100 pontos

Reviews 2
mcfs Rana
94
mcfs Rana 2023.06.11 02:31 
 

Excelente indicador! Estava justamente procurando 2 indicadores que consegui com vc. O indicador do Reinaldo Cotrim e acabei encontrando este também que é muito bom e a peça que faltava para facilitar minhas análises. Muito obrigada, sensacional!

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I'm sure after a lot of research on the internet, you haven't found any indicator that can help you with forex or binary trading in the latest probability strategy created by famous trader Ronald Cutrim. The strategy is based on a simple count of green and red candles, checking for a numerical imbalance between them over a certain period of time on an investment market chart. If this imbalance is confirmed and is equal to or greater than 16%, according to trader Ronald Cutrim, creator of the pro
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Painel de Topos e Fundos Historicos
Valter Cezar Costa
Utilities
PANEL OF TOPOS AND HISTORICAL BACKGROUNDS   This is a panel that does not open orders only manages all Symbols and calculates the tops and bottoms and presents the calculation in relation to the top and bottom in 5 Years, 2 Months and 1 Week. It is ideal for filtering the pairs that are in the good regions to operate. You can filter the range and choose whether to consider the body or shadow of the candle in the monthly. Good luck...
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mcfs Rana
94
mcfs Rana 2023.06.11 02:31 
 

Excelente indicador! Estava justamente procurando 2 indicadores que consegui com vc. O indicador do Reinaldo Cotrim e acabei encontrando este também que é muito bom e a peça que faltava para facilitar minhas análises. Muito obrigada, sensacional!

Ronaldo Luiz De Almeida
157
Ronaldo Luiz De Almeida 2022.01.05 12:59 
 

Não entendi muito bem o que faz

Valter Cezar Costa
8478
Reply from developer Valter Cezar Costa 2022.01.05 14:57
Opa blz mestre então ele é utilizado para ser utilizado baseado em estrategia de EMA 200 o mercado acima da media principal vc pode vende nos nivel e caso contrario se compra lembrando que o ideal é mercado consolidado o preço tende a buscar a media.
Tem bastante coisa na net sobre essa estrategia.
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