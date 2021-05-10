Vegas indicador
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- Version: 1.0
Esse Indicador é uma boa opção para quem gosta de operar a longo prazo e com paciência.
Ele trabalho com os níveis de fibo na media de 200 são 9 níveis onde você pode operar nas reversões o mercado partir do níveis abaixo.
Level 1 = 550 pontos
Level 2 = 890 pontos
Level 3 = 1440 pontos
Level 4 = 2330 pontos
Level 5 = 3770 pontos
Level 7 = 9870 pontos
Level 8 = 15970 pontos
Level 9 = 25840 pontos
Level 6 = 6100 pontos
Excelente indicador! Estava justamente procurando 2 indicadores que consegui com vc. O indicador do Reinaldo Cotrim e acabei encontrando este também que é muito bom e a peça que faltava para facilitar minhas análises. Muito obrigada, sensacional!